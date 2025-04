Mercados asiáticos na sexta-feira: Hang Seng e Nifty fecham em alta, Nikkei cai acentuadamente.

As ações asiáticas fecharam em baixa na sexta-feira, reduzindo os ganhos da sessão anterior, impulsionados pela pausa de 90 dias nas tarifas anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Enquanto as ações da China continental e de Hong Kong subiram com as expectativas de apoio político, a maioria dos outros mercados regionais caiu, pressionada por novas preocupações com as tensões comerciais e um iene mais forte.

Ações da China e de Hong Kong sobem com esperanças de estímulo.

O índice Shanghai Composite da China subiu 0,45%, para 3.238,23, enquanto os investidores aguardavam sinais de uma reunião governamental de alto nível que se esperava que delineasse novas medidas de estímulo.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 1,13%, para 20.914,69, após as declarações de Trump de que os acordos comerciais iniciais estavam “muito próximos” e que ele permanecia otimista sobre futuras negociações com Pequim.

Os fluxos de investimento da China continental ajudaram a reduzir as perdas durante a pior semana do Hang Seng desde 2018.

As ações de empresas de veículos elétricos e semicondutores registraram fortes ganhos.

A BYD subiu 7,2%, a Li Auto aumentou 5,6% e a SMIC avançou 5,9%.

Do lado negativo, a Trip.com caiu 4,6%, enquanto Alibaba e Meituan recuaram 1,7% e 1,3%, respectivamente.

Mercado japonês cai.

As ações japonesas recuaram acentuadamente, pressionadas por um iene mais forte que afetou os setores fortemente dependentes das exportações.

O Nikkei 225 caiu 2,96%, para 33.585,58, e o Topix, mais amplo, recuou 2,85%, para 2.466,91.

Grandes exportadores sofreram fortes vendas. Toyota, Panasonic, Sony e Canon caíram entre 4% e 7% cada.

A Fast Retailing, controladora da Uniqlo, caiu mais de 2%, e a fornecedora de equipamentos para semicondutores Advantest perdeu 4,6%.

Contrariando a tendência, a Baycurrent disparou 12,5% após elevar sua perspectiva de lucro e anunciar uma recompra de ações.

Mercados indianos fecham em alta.

Os mercados indianos, que abriram após um feriado em 10 de abril, fecharam a sessão com forte alta.

Ao final do pregão, o Sensex subiu 1.310,11 pontos, ou 1,77%, fechando em 75.157,26. O Nifty seguiu o mesmo caminho, subindo 429,40 pontos, ou 1,92%, para fechar em 22.828,55.

Entre os maiores ganhadores do Nifty estavam Hindalco Industries, Tata Steel, JSW Steel, Coal India e Jio Financial.

Outros mercados regionais

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,5%, para 2.432,72, com a disputa comercial entre os EUA e a China pesando sobre o sentimento do mercado.

Ações importantes como Samsung Electronics, POSCO Holdings, LG Energy Solution e Hyundai Motor caíram entre 2% e 5%.

Os mercados australianos também recuaram em meio a preocupações com o crescimento global.

O S&P/ASX 200 caiu 0,82%, para 7.646,50, enquanto o All Ordinaries recuou 0,76%, para 7.853,70. Ações de mineração, energia e saúde lideraram as perdas.

Wall Street na quinta-feira

Após uma alta histórica na quarta-feira, as ações americanas sofreram uma forte queda na sessão de negociação de quinta-feira.

Os principais índices registraram perdas substanciais, mas permaneceram bem acima de suas mínimas recentes.

O Nasdaq caiu 737,66 pontos, ou 4,3%, para 16.387,31; o S&P 500 recuou 188,85 pontos, ou 3,5%, para 5.268,05; e o Dow Jones perdeu 1.014,79 pontos, ou 2,5%, para 39.593,66.

A retração do mercado ocorreu em meio a crescentes preocupações com a escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China.

A decisão do presidente Trump de excluir a China da pausa tarifária e implementar uma tarifa de 125% sobre as importações chinesas aumentou ainda mais a pressão sobre o sentimento dos investidores.