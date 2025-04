Perspectivas de preço do $S: Sonic atinge o marco de US$ 1 bilhão em TVL mais rápido que Sui e Aptos

As criptomoedas tiveram dificuldades nas últimas sessões, pois os desenvolvimentos macroeconômicos, incluindo a guerra comercial de Trump, diminuíram o apetite por ativos de risco.

No entanto, o Sonic desafiou as tendências de baixa com um crescimento consistente do valor total bloqueado (TVL).

O TVL do Sonic disparou para mais de US$ 1 bilhão em abril (dados extraídos do DeFiLlama), refletindo um crescimento massivo em 2025 (até agora).

Isso fez com que superasse projetos estabelecidos como Sui e Aptos, que levaram 505 e 709 dias, respectivamente, para ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em TVL.

O aumento massivo do TVL indica um imenso interesse dos investidores no projeto Sonic.

Além disso, isso sugere confiança e credibilidade no potencial futuro do ativo.

Esses desenvolvimentos direcionaram a atenção para a moeda nativa $S, que parece estar prestes a ter uma valorização histórica.

Notavelmente, a Fantom confirmou planos de mudar sua marca para Sonic no final de 2024 para melhorar a escalabilidade, a experiência do usuário e a segurança.

O rápido crescimento da Sonic em mercados em baixa.

Enquanto a maioria dos ecossistemas DeFi lutava com a queda da atividade em meio a um período prolongado de baixa, a Sonic Labs se destacou.

A compatibilidade com EVM do projeto, as taxas amigáveis aos desenvolvedores e as transações rápidas garantiram um crescimento consistente nos últimos meses.

As características impressionantes do Sonic atraíram fluxos de caixa massivos apesar das amplas quedas do mercado, impulsionando seu TVL para mais de US$ 1 bilhão em cerca de dois meses.

A colaboração estratégica, incluindo a parceria com a Alchemy Pay, mantém a Sonic em funcionamento.

A rápida adoção indicou confiança na tecnologia Sonic, independentemente da incerteza do mercado.

Perspectiva de preço de $S

A moeda nativa do Sonic está sendo negociada a US$ 0,4786 após um aumento de mais de 3% nas últimas 24 horas.

O alt reflete as tendências em mudança em meio a uma ressurgência de compradores, sugerindo possíveis rupturas.

O ecossistema em expansão do Sonic apoia o crescimento de longo prazo do $S.

Suas baixas taxas, compatibilidade com EVM e alta capacidade de processamento a tornam uma opção lucrativa para indivíduos que utilizam plataformas como Solana e Ethereum.

O aumento do TVL indica que os desenvolvedores estão migrando para o Sonic.

Essas migrações impulsionarão a utilidade de staking e taxas de gás do $S.

Além disso, a Sonic demonstra resiliência apesar da fraqueza generalizada do mercado.

O $S poderia testemunhar rápidas altas em meio a surtos generalizados à medida que o capital entra nos principais ecossistemas DeFi.

Além disso, traders e investidores frequentemente escolhem ativos com rápida adoção e fundamentos sólidos.

O impressionante crescimento do TVL pode catalisar o FOMO para impulsionar o desempenho da altcoin.

Esses fatores sugerem uma iminente explosão de sucesso para Sonic.

No entanto, os entusiastas devem ficar atentos a possíveis fatores que possam atrasar o aumento de preço previsto.

O preço do $S mostra fraqueza apesar do impressionante aumento do valor total bloqueado.

O volume de negociação em queda indica um interesse diminuído na altcoin.

Alguns participantes podem permanecer cautelosos até a confirmação de uma ruptura.

Além disso, a gestora de ativos Grayscale recentemente removeu o Sonic de sua lista de observação atualizada, gerando debates sobre o apelo institucional do ativo.

Além disso, a Sonic precisa de inovação contínua para destronar rivais como Polygon, Solana e Arbitrum e dominar o espaço DeFi.

As funcionalidades e a tecnologia exclusivas do Sonic impulsionam sua competitividade.

No entanto, o projeto deve manter a confiança dos investidores e fluxos de capital consistentes para sobreviver ao mercado em constante evolução.

Enquanto isso, a perspectiva do ecossistema predominante pinta um quadro otimista para o Sonic e sua moeda nativa, $S.