Dogecoin (DOGE) está mostrando fortes sinais de recuperação, subindo 3% nas últimas 24 horas e se movendo firmemente acima do nível de suporte chave de US$ 0,165.

Com a expectativa crescente de uma possível alta do Dogecoin, outra oportunidade está ganhando força silenciosamente: CartelFi (CARTFI).

Com sua pré-venda ganhando impulso, CartelFi está surgindo como uma opção promissora para investidores que buscam a próxima grande oportunidade cripto sem precisar perseguir ativos que já estão em alta.

A recente recuperação do Dogecoin segue uma forte correção de mais de 70%, mas os sinais técnicos agora indicam uma reversão.

A memecoin está formando um padrão de cunha descendente estreita — uma configuração historicamente otimista que frequentemente precede fortes movimentos ascendentes.

Aumentando o otimismo, o Índice de Força Relativa (RSI) diário mostra uma divergência altista, sugerindo que a pressão de venda pode finalmente estar perdendo força.

Enquanto os entusiastas do Dogecoin aguardam uma quebra acima da linha de tendência da cunha, um novo concorrente, CartelFi, está chamando a atenção da comunidade cripto.

Projetado para aproveitar a inovação blockchain para avanços em finanças descentralizadas (DeFi), o sucesso da pré-venda do CartelFi é um sinal precoce de forte confiança dos investidores.

Por que CartelFi pode ser uma escolha de investimento inteligente

Copy link to section

Ao contrário de muitas memecoins que se baseiam apenas no hype, CartelFi oferece uma aplicação no mundo real dentro do espaço DeFi, posicionando-se como mais do que apenas mais um token especulativo.

Sua plataforma visa fornecer aos usuários acesso a produtos financeiros descentralizados seguros, escaláveis e eficientes.

Como as pré-vendas são frequentemente uma fase crucial para identificar projetos subvalorizados, o crescente impulso por trás do CartelFi sugere que os primeiros adotantes veem potencial a longo prazo.

Os mercados de criptomoedas são conhecidos por seus ciclos de inovação e mudanças de tendências.

Assim como os primeiros investimentos em projetos como Solana e Polygon se mostraram recompensadores para investidores pacientes, entrar cedo em uma pré-venda promissora como o CartelFi pode oferecer um retorno semelhante — especialmente durante um período em que a atenção dos investidores está se expandindo além dos gigantes estabelecidos.

Configuração otimista do Dogecoin

Copy link to section

Enquanto isso, a ação do preço do Dogecoin também merece atenção.

Os traders estão de olho em uma quebra acima da resistência da cunha descendente.

Uma movimentação bem-sucedida poderia colocar o DOGE em um caminho rumo a US$ 0,35 e até US$ 0,50 nos próximos meses.

O acúmulo de baleias é outro indicador otimista que apoia essa visão, sugerindo que grandes investidores estão se posicionando para uma próxima alta.

Além disso, o sentimento geral do mercado permanece positivo, com o Bitcoin se estabilizando acima de US$ 83.000, impulsionando também as altcoins.

Este ambiente de apetite por risco pode ser o cenário perfeito para o Dogecoin e o CartelFi prosperarem.

Atualmente, o preço da pré-venda do CartelFi está em US$ 0,029. Ele aumentará para US$ 0,0305 na próxima etapa.

O projeto arrecadou US$ 830.868 até agora, em apenas alguns dias de pré-venda.

Considerações finais

Copy link to section

Enquanto o Dogecoin sinaliza uma grande alta, a pré-venda do CartelFi oferece aos investidores uma nova oportunidade de diversificar em um projeto em estágio inicial com fundamentos sólidos.

Embora o Dogecoin possa gerar ganhos de curto prazo em uma alta repentina, CartelFi pode ser uma jogada estratégica de longo prazo, à medida que o DeFi continua a expandir sua presença no mercado de criptomoedas.

Para investidores que buscam equilibrar entusiasmo com posicionamento inteligente, ficar de olho tanto nos padrões técnicos do Dogecoin quanto no rápido crescimento da pré-venda do CartelFi pode ser a chave para surfar a próxima grande onda das criptomoedas.

Você pode se aprofundar no CartelFi antes de finalizar sua decisão de investimento em seu site.