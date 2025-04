Notícias cripto da LATAM: Decrypto lança plataforma P2P na Argentina e Bitget recebe licença em El Salvador

O cenário cripto em evolução na América Latina continua a crescer, mostrando grande diversidade.

As manchetes da Argentina esta semana incluem o lançamento de uma nova rede de financiamento peer-to-peer da Decrypto.

El Salvador, por outro lado, continua a liderar o caminho das criptomoedas na América Latina ao conceder uma licença de provedor à Bitget.

Decrypto lança plataforma de empréstimos P2P na Argentina

Em resposta à crescente necessidade de instrumentos financeiros descentralizados no ecossistema Bitcoin, a Decrypto, uma exchange conhecida na Argentina, lançou uma nova plataforma de empréstimos peer-to-peer (P2P).

Essa solução inovadora permite que os usuários solicitem empréstimos em USDT usando Bitcoin como garantia, permitindo-lhes obter liquidez sem precisar liquidar seus ativos criptográficos.

O projeto é direcionado àqueles que buscam opções de financiamento preservando sua exposição ao Bitcoin, particularmente em situações de mercado otimistas.

Além de facilitar o acesso ao crédito, a plataforma da Decrypto oferece benefícios fiscais indiretos ao permitir que os clientes utilizem seus ativos como garantia sem realizar uma transação, evitando potencialmente obrigações tributárias sobre ganhos de capital.

Tomadores e credores podem negociar valores e taxas de juros usando prazos personalizáveis que variam de 30 a 365 dias, resultando em uma experiência de financiamento mais personalizada.

Bitget recebe licença de provedor de ativos digitais em El Salvador

Esta semana, a exchange de criptomoedas Bitget anunciou que a Comissão Nacional de Ativos Digitais de El Salvador (CNAD) concedeu-lhe uma licença para fornecer serviços de ativos digitais.

De acordo com um comunicado de imprensa no site oficial da Bitget, esta licença mais recente permitiria à empresa fornecer uma gama consideravelmente maior de serviços aos clientes salvadorenhos, incluindo negociação à vista e de futuros, produtos de staking e outras alternativas de ativos digitais focadas em desempenho.

Hon Ng, diretor jurídico da Bitget, enfatizou a relevância estratégica de El Salvador para a empresa.

“A decisão da nossa empresa de crescer em El Salvador está ligada ao esforço contínuo do país para se manter à frente de muitos com sua abordagem progressiva e transparente à regulamentação do Bitcoin e de ativos digitais”, afirmou Ng.

Este arcabouço regulatório torna El Salvador um país atraente para empresas Web3 de alta qualidade que buscam operar de forma responsável em grande escala.

A Bitget pretende oferecer uma gama abrangente de serviços em um país que continua a construir um ambiente favorável para empresas de criptomoedas.

Ng também enfatizou a abordagem regulatória global da Bitget, que se concentra em entrar em países com estruturas regulatórias de criptomoedas já existentes.

O compromisso da Bitget em apoiar jurisdições que fornecem estruturas claras e incentivam o desenvolvimento de uma economia cripto segura e eficiente está alinhado com a crescente tendência de empresas Web3 estabelecerem operações em El Salvador, consolidando a reputação do país como um destino amigável às criptomoedas.

Figment abre novo escritório no Brasil, expandindo sua presença na América Latina.

A Figment, uma importante fornecedora de infraestrutura de staking, abriu um escritório regional em São Paulo, Brasil, marcando sua entrada na América Latina.

Essa ação demonstra o compromisso da Figment com o ecossistema blockchain da região, que está crescendo rapidamente, e com a crescente demanda por soluções de staking institucional.

Em uma entrevista recente à Cointelegraph espanhola, a Figment expressou o desejo de capitalizar o potencial do mercado local.

Josh Deems, chefe da Figment para as Américas, expressou entusiasmo pela expansão, dizendo: “A América Latina é uma de nossas principais regiões de crescimento para 2025, e estamos animados em aumentar nossa presença aqui em resposta à demanda dos clientes”.

Para liderar este projeto, a Figment escolheu Sthefano Batista como Head da América Latina.

Com uma sólida experiência em empresas como Paradigm e MSCI, a responsabilidade de Batista será impulsionar a expansão estratégica e fortalecer parcerias com as partes interessadas existentes na região.

O novo escritório da Figment em São Paulo contará com especialistas em operações e funções de protocolo, coincidindo com o objetivo global da empresa de auxiliar no crescimento e sucesso das redes blockchain.

Batista enfatizou o objetivo de tornar a Figment a solução de staking preferida para a comunidade cripto latino-americana.