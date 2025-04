O Bitcoin subiu cerca de 3% no sábado, ficando pouco acima de US$ 83.000, depois que a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, sinalizou que o banco central poderia intervir nos mercados se surgirem tensões de liquidez.

Em entrevista ao Financial Times, Collins enfatizou a prontidão do Fed em utilizar “diversas ferramentas” além dos ajustes de juros para apoiar a estabilidade financeira.

Embora tenha reconhecido que as mudanças nas taxas são o principal mecanismo de política monetária do Fed, Collins sugeriu que elas podem não ser a solução mais eficaz para lidar com a disfunção do mercado.

Seus comentários surgem em meio a sinais de estresse no mercado de títulos, onde investidores vêm vendendo notas do Tesouro de 10 anos, empurrando os rendimentos para perto de 4,5%, apesar da aversão geral ao risco nas ações.

Os comentários reacenderam comparações com a agressiva intervenção do Fed na compra de títulos durante a pandemia de 2020, que ajudou a descongelar os mercados e indiretamente desencadeou uma alta histórica do Bitcoin, que passou de cerca de US$ 5.000 para mais de US$ 60.000 em um ano.

Isso é uma boa notícia não apenas para o Bitcoin, mas também para muitos projetos emergentes, como o PepeX.

A oportunidade no PepeX

Copy link to section

Em meio à atual recuperação do mercado, alguns investidores estão ativamente buscando oportunidades em estágio inicial que possam gerar retornos excepcionais.

Entre os projetos emergentes que estão atraindo interesse especulativo está o PepeX, uma launchpad de memecoins de nova geração construída em torno de uma plataforma movida por IA.

O PepeX se destaca por seu modelo de pré-venda único e pela ambição de desafiar concorrentes como a Pump.fun.

Projetos como o PepeX estão tentando ocupar nichos ao oferecer infraestrutura diferenciada e capacidades otimizadas de lançamento de tokens.

Por que o PepeX está chamando tanta atenção

Copy link to section

O PepeX está ganhando força ao se posicionar como uma alternativa mais inteligente e segura em um cenário caótico de lançamento de memecoins.

Em um momento em que plataformas como a Pump.fun enfrentam críticas por permitir projetos de baixa qualidade, o PepeX oferece uma experiência mais selecionada, construída sobre transparência, responsabilidade do desenvolvedor e infraestrutura impulsionada por IA.

O destaque da plataforma de lançamento é o Moonshot Engine, uma ferramenta com inteligência artificial que automatiza e simplifica a criação de tokens.

Ela é acompanhada por bots promocionais de IA projetados para aumentar a visibilidade de novos projetos nas redes sociais — algo crucial em um espaço movido por hype.

O PepeX também impõe salvaguardas importantes: um limite de 5% na posse de tokens para criadores de projetos e uma taxa de US$ 500 para lançar um token.

Esses não são apenas fatores de dissuasão para agentes mal-intencionados — são sinais destinados a atrair mais desenvolvedores legítimos.

Combinados, esses elementos ajudam a resolver problemas de confiança de longa data no espaço das criptomoedas meme.

Com os volumes de memecoins ainda na casa dos bilhões e o apetite do varejo intacto apesar da volatilidade do mercado, PepeX está entrando em um momento oportuno.

A pré-venda que todo mundo está de olho

Copy link to section

A pré-venda do PepeX está acelerando, com mais de US$ 1,3 milhão arrecadados.

O token PEPX está atualmente cotado a US$ 0,0268 e, de acordo com o roteiro do projeto, os compradores nesta fase podem obter um ganho superior a 200% até a conclusão da venda.

Aqueles que entraram na fase 1 estão prestes a alcançar o maior retorno teórico, com ganhos potenciais de até 332%.

No entanto, à medida que o token avança para as próximas fases, os retornos continuarão diminuindo.

A rápida arrecadação do PepeX reflete uma insatisfação crescente com os launchpads de meme coins mais caóticos, criticados por permitir golpes e projetos feitos sem esforço.

Em contraste, PepeX está propondo um modelo de plataforma de lançamento estruturado e impulsionado por IA que enfatiza a justiça, a qualidade do projeto e a segurança.