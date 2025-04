Os mercados de ações europeus começaram a semana com uma nota positiva na segunda-feira, com os investidores agarrando-se a um fio de estabilidade após a recente turbulência comercial, voltando sua atenção parcialmente para a próxima temporada de resultados do primeiro trimestre.

Uma isenção temporária para eletrônicos das novas tarifas americanas forneceu o principal catalisador para o impulso ascendente, mesmo que sinais contraditórios de Washington mantivessem a incerteza subjacente firmemente presente.

O índice Stoxx Europe 600 refletiu o sentimento melhorado, subindo 2,0% às 8h05 em Londres.

As ações de tecnologia foram beneficiadas notavelmente depois que a Casa Branca indicou, por meio de orientação da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA emitida na sexta-feira à noite, que smartphones, computadores e outros componentes eletrônicos seriam poupados das pesadas tarifas “recíprocas” anunciadas anteriormente pelo presidente Donald Trump.

Essa medida inicial, que impôs taxas de até 145% sobre certos produtos chineses, ameaçou causar interrupções significativas, particularmente para gigantes da tecnologia como a Apple (NASDAQ:AAPL), fortemente dependentes das cadeias de suprimentos chinesas.

Em todo o continente, os principais índices seguiram o exemplo. Às 03h05 ET (07h05 GMT), o índice DAX da Alemanha havia subido 2,1%, o CAC 40 da França adicionou 2% e o FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,5%.

O índice pan-europeu mais amplo Stoxx 600 também registrou ganhos de 1,4%.

A recuperação do mercado sugeriu que os investidores estavam especulando, ou talvez esperando, que a intensa reação negativa do mercado após os primeiros ataques tarifários de Trump pudesse moderar as ações futuras da administração, levando a um conflito comercial menos prejudicial no geral.

Efeito chicote tarifário: a incerteza continua a ser primordial

No entanto, a sensação de calma mostrou-se frágil. No fim de semana, o próprio presidente Trump complicou a situação, sugerindo que a isenção para eletrônicos era apenas temporária.

Ele indicou planos de anunciar tarifas separadas, direcionadas especificamente a eletrônicos, potencialmente incluindo semicondutores, já na próxima semana.

Além disso, ele enfatizou que as importações de eletrônicos da China não estavam totalmente isentas, afirmando que permaneciam sujeitas a uma tarifa separada de 20% imposta em março.

Essa troca de acusações sublinhou a persistente falta de clareza em torno da política comercial dos EUA.

Mudança de foco: reunião do BCE se aproxima

Com um calendário econômico leve na Europa na segunda-feira, os participantes do mercado já estão de olho em uma reunião crucial do Banco Central Europeu (BCE) mais tarde nesta semana.

Os formuladores de políticas enfrentam um complexo equilíbrio, precisando levar em conta os renovados ventos contrários econômicos gerados pelas tensões comerciais e o recente fortalecimento do euro em relação ao dólar.

Analistas do ING sugeriram que a perspectiva do BCE provavelmente evoluiu desde sua reunião de março, de acordo com o investing.com.

Naquela época, o otimismo estava se construindo cautelosamente, apoiado por fatores como as mudanças na política fiscal da Alemanha e o aumento dos gastos com defesa europeia, com as taxas de juros percebidas como se aproximando de um nível neutro.

Agora, no entanto, “novas tarifas americanas sobre bens europeus, juntamente com um euro em alta e preços de energia em queda, levantaram preocupações sobre o crescimento e a desinflação no curto prazo”, de acordo com o ING, potencialmente levando a uma postura mais cautelosa do banco central.

Correntes corporativas: tecnologia brilha, Holcim planeja cisão

No âmbito corporativo, as notícias sobre tarifas beneficiaram diretamente os gigantes tecnológicos europeus.

Ações de empresas como a fabricante de equipamentos semicondutores ASML (AS:ASML) e a gigante de software SAP (ETR:SAPG) registraram fortes ganhos, reagindo positivamente à suspensão temporária das restrições a componentes eletrônicos, em grande parte provenientes da China.

Separadamente, a empresa suíça de materiais de construção Holcim (SIX:HOLN) atualizou seus planos estratégicos, anunciando que a cisão prevista de seu significativo negócio na América do Norte está prevista para junho.

Essa medida ainda está sujeita à aprovação dos acionistas na assembleia geral anual da empresa, marcada para 14 de maio.

Mercado de petróleo se estabiliza em meio a preocupações com a demanda

Enquanto isso, no setor de commodities, os preços do petróleo encontraram alguma estabilidade na segunda-feira, após as recentes quedas.

As perdas anteriores foram impulsionadas principalmente pela preocupação de que o aumento das tensões comerciais entre os EUA e a China — os dois maiores consumidores de petróleo do mundo — inevitavelmente prejudicaria o crescimento econômico global e reduziria a demanda por combustível.

Às 03h05 ET, os futuros do petróleo Brent registraram uma pequena queda de 0,1%, para US$ 64,67 o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também recuaram 0,1%, para US$ 61,44 o barril.

Ambas as referências perderam aproximadamente US$ 10 por barril desde o início do mês, destacando o impacto tangível das ansiedades da guerra comercial nos mercados de energia.