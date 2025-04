A Ageas concordou em adquirir a seguradora britânica Esure por £1,3 bilhão, em uma transação que tornará a empresa belga a terceira maior fornecedora de seguros residenciais e automotivos no Reino Unido.

A transação, avaliada em exatamente £1,295 bilhão, fará com que a Ageas compre a Esure da empresa de private equity Bain Capital, que controla o negócio desde 2018.

O acordo representa um passo significativo para as ambições da Ageas de expandir sua presença no mercado de seguros do Reino Unido. As ações da Ageas subiram até 3,1% nas primeiras negociações em Bruxelas.

No ano passado, o grupo belga tentou comprar a Direct Line, mas sua oferta foi rejeitada. A Direct Line agora está prestes a ser adquirida pela Aviva, a maior seguradora do Reino Unido, em um negócio de £ 3,7 bilhões.

A compra da Esure pela Ageas, juntamente com a aquisição planejada do negócio de seguros pessoais da Saga em 2025, sinaliza uma clara intenção de fortalecer sua posição no altamente competitivo mercado de seguros pessoais.

A Esure, que opera as marcas Sheilas’ Wheels e First Alternative, conquistou uma forte presença por meio de parcerias com corretores e aproveitando sites de comparação de preços para alcançar clientes.

Fundada em 2000 por Sir Peter Wood — que também fundou a Direct Line — a Esure se propôs a oferecer apólices competitivas utilizando canais online. A abordagem tem dado resultados, particularmente no último ano.

Em 2024, a Esure relatou o que chamou de “ano crucial de transformação”. A seguradora aumentou o número de apólices em quase 3%, para 2,1 milhões, enquanto o faturamento cresceu 14%, atingindo £ 1,1 bilhão.

Mais notavelmente, a empresa passou de um prejuízo operacional de £16,7 milhões em 2023 para um lucro de £126 milhões, destacando a eficácia de sua estratégia recente.

A transação, que será financiada por uma combinação de dinheiro, dívida e capital próprio, deverá ser concluída no segundo semestre de 2025.

Como o acordo beneficiará a Ageas?

A integração da Ageas UK e da esure está prevista para ser concluída durante o atual ciclo estratégico da Ageas, que se estende até 2027.

“Entrando no próximo período estratégico, projetamos que a transação gerará um potencial de economia de custos total superior a 100 milhões de libras por ano, antes de impostos”, disse a Ageas.

Também espera que o acordo gere um aumento de mais de 1 ponto percentual no seu retorno sobre o patrimônio líquido, em base anualizada.

Analistas do JPMorgan disseram que a transação representa uma jogada acertada para a Ageas, pois não apenas aumentará sua escala, mas também fortalecerá seus canais de distribuição.

“O acordo aumentará substancialmente a escala da Ageas no mercado de seguros pessoais do Reino Unido, levando em conta o acordo da Ageas para adquirir o negócio de seguros pessoais da Saga em 2025. Ele também acelerará a posição da Ageas no importante canal de sites de comparação de preços. O acordo mais que dobrará as receitas da Ageas no Reino Unido em seguros de propriedade e acidentes”, disseram eles.

RSA Insurance adotará a marca Intact

Em outro desenvolvimento, a RSA Insurance anunciou que mudará seu nome comercial para Intact Insurance até o final do ano, alinhando-se com sua controladora canadense, a Intact Financial Corporation.

A marca RSA, cujas origens remontam a 1710, tem sido uma presença constante no setor de seguros britânico por mais de três séculos.

Charles Brindamour, diretor executivo da Intact, disse que a mudança de marca foi uma progressão natural após a aquisição da RSA pela Intact em 2021.

“A transformação do negócio no Reino Unido desde a sua aquisição pela Intact tem sido excepcional”, disse ele. “A integração sob a marca Intact é um próximo passo natural na nossa estratégia para fortalecer a nossa posição de liderança no Reino Unido, na Europa e na Irlanda.”