O espectro de tarifas comerciais caras, outrora uma lembrança dolorosa para empresas como a fabricante britânica de materiais avançados Goodfellow, voltou a assombrar as cadeias de suprimentos globais.

Durante o primeiro mandato de Donald Trump, uma taxa repentina sobre aço e alumínio adicionou aproximadamente £100.000 a um único carregamento em meio à viagem pelo Atlântico. Essa experiência dolorosa não foi esquecida.

Desta vez, com a ameaça de novas tarifas no segundo mandato, a empresa sediada em Cambridge viu clientes buscando proativamente maneiras de acelerar os pedidos.

“Tivemos conversas com pessoas sobre se [os pedidos] poderiam ser acelerados para antecipá-los”, reconheceu Andrew Watson, diretor financeiro da Goodfellow, as limitações impostas pelos prazos de entrega da fabricação em um relatório publicado pelo The Guardian.

Essa sensação de déjà vu e a corrida para se antecipar a possíveis aumentos de custos se manifestaram em inúmeras indústrias em todo o mundo nas últimas semanas.

Navegando no labirinto tarifário

Fornecedores de todo o mundo correram para enviar mercadorias para os EUA antes do anúncio do “dia da libertação” previsto por Trump, um esforço frenético para proteger as margens de possíveis tarifas prejudiciais.

Embora a Casa Branca tenha anunciado posteriormente uma pausa de 90 dias nas tarifas adicionais para a maioria dos países, exceto a China, o dano já estava, sem dúvida, feito.

Os ritmos estabelecidos do comércio internacional foram desorganizados, deixando um rastro de turbulência no mercado e profunda incerteza.

A magnitude das tarifas inicialmente propostas pegou muitos de surpresa, forçando fabricantes — de produtores de peças automotivas a chocolatiers — a adotar medidas reativas.

As empresas se apressaram para deslocar estoques extras ou redirecionar produtos completamente, causando picos notáveis no custo de contratos de transporte de curto prazo e frete aéreo à medida que a capacidade se apertava. A gigante suíça do chocolate Lindt & Sprüngli, por exemplo, enviou preventivamente estoques adicionais de sua fábrica nos EUA, em New Hampshire, para o Canadá, para contornar as tarifas retaliatórias canadenses.

Um porta-voz confirmou à mesma publicação que a Lindt estava “avaliando nossa estratégia global de fornecimento para o Canadá para garantir o abastecimento”.

Picos de curto prazo, mudanças de longo prazo

Essa volatilidade refletiu-se imediatamente nos custos de transporte.

Peter Sand, analista-chefe da Xeneta, informou ao The Guardian que a dinâmica do setor: “A enorme quantidade de incerteza sempre traz oportunidades para as transportadoras se aproveitarem de uma situação infeliz… muitas vezes aumentando as tarifas.”

Dados da empresa de análise de transporte marítimo ilustraram esse ponto de forma clara.

Em 1º de abril, as taxas spot médias para um contêiner padrão de 40 pés (FEU) da China dispararam 9%, atingindo US$ 322 para a Costa Leste dos EUA, e um significativo 16%, chegando a US$ 383/FEU para a Costa Oeste.

O transporte aéreo também sentiu a pressão, com as tarifas spot do Vietnã para os EUA subindo 8% e da China para os EUA aumentando 5% na primeira semana de abril.

Embora se espere que as taxas spot permaneçam voláteis no curto prazo, levando os portos a se prepararem para possíveis congestionamentos, os analistas preveem um cenário diferente a longo prazo.

Com os EUA e a China mantendo-se firmes em sua crescente disputa comercial, prevê-se uma queda na demanda por transporte marítimo entre as duas potências econômicas, o que provavelmente reduzirá as taxas de contratos de longo prazo eventualmente.

O congestionamento aumenta enquanto os contratos permanecem em suspenso.

Agravando a interrupção imediata, as tarifas sobre mercadorias específicas como aço, alumínio e automóveis não foram incluídas na suspensão de 90 dias. Isso levou a uma ação imediata das principais montadoras.

A Jaguar Land Rover e a Audi suspenderam temporariamente as exportações para os EUA, criando gargalos instantâneos em importantes centros de transporte.

Bremerhaven, na Alemanha, um dos maiores portos de movimentação de veículos do mundo, processando 1,5 milhão de veículos anualmente, relatou “um ligeiro aumento no estoque de exportação”.

Embora seu proprietário, o BLG, insistisse que ainda havia espaço disponível, admitiu que montadoras e transportadoras estavam tomando decisões de “última hora” sobre quais veículos realmente embarcariam em navios com destino aos EUA.

Essa turbulência atinge um momento particularmente vulnerável para os importadores.

Março e abril são tradicionalmente os meses em que as empresas americanas fecham contratos anuais cruciais de transporte de longo prazo, com início em 1º de maio. Esses contratos são vitais para empresas que precisam de transporte confiável e econômico para grandes volumes.

“O momento não poderia ser pior”, afirmou Peter Sand, da Xeneta.

Muitos estão se segurando, se possível, e dependendo mais do mercado à vista, evitando se comprometer com contratos de volumes em rotas comerciais que podem não ser lucrativas para eles daqui a uma semana ou um mês.

Desvio de comércio e temores de dumping

Além da correria de curto prazo, as empresas estão embarcando no complexo processo, muitas vezes plurianual, de repensar suas cadeias de suprimentos.

O objetivo é reduzir a exposição a rotas afetadas por tarifas, mas, como alertam os especialistas, encontrar fornecedores alternativos e estabelecer novas redes não é uma mudança simples.

As empresas estão “tentando entender as ramificações de como gerenciar sua cadeia de suprimentos”, observou Marco Forgione, diretor-geral do Chartered Institute of Export & International Trade.

Ele prevê uma significativa “desvio de comércio” à medida que as empresas buscam crescimento em outros mercados, afastando-se dos EUA.

Essa diversão acarreta seus próprios riscos, particularmente para regiões como a União Europeia.

Especialistas alertam que, sem uma ação rápida para reforçar suas próprias barreiras comerciais, a Europa poderia se tornar receptora de excedentes de mercadorias chinesas incapazes de entrar no mercado americano – efetivamente, um depósito de lixo.

O porto de Antuérpia-Bruges, na Bélgica, já vinha lidando com influxos massivos de veículos elétricos chineses há meses, mesmo antes desta última onda de tarifas.

“O Reino Unido, e outros, precisarão reforçar suas defesas contra o aumento da atenção de fornecedores chineses que precisam se desfazer de produtos originalmente destinados ao mercado americano”, aconselhou Ian Worth, diretor de alfândega da Crowe, ao The Guardian.

Embora possa reduzir os preços ao consumidor a curto prazo, esse tipo de dumping poderia prejudicar os esforços de manufatura nacional.

Uma nova tempestade se aproxima: taxas portuárias propostas

Adicionando mais uma camada de complexidade, uma proposta separada do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) ameaça causar mais interrupções.

Foram sugeridas taxas portuárias elevadas, potencialmente em torno de US$ 1 milhão por escala, para navios construídos na China que atracam em portos dos EUA.

Com o objetivo de revitalizar a construção naval americana, a medida aborda a realidade de que a maioria das principais linhas de navegação globais depende fortemente de navios fabricados na China.

A proposta provocou forte reação da indústria, com alertas de que inflacionaria os preços ao consumidor, prejudicaria as exportações agrícolas dos EUA e colocaria em risco os empregos dos trabalhadores portuários caso os navios reduzissem suas escalas em portos americanos (atualmente, uma média de quatro por viagem da Ásia).

Embora o USTR tenha supostamente indicado que está reconsiderando as taxas, com mais clareza esperada em breve, isso representa mais uma possível reviravolta.

Por enquanto, a única certeza para as empresas que navegam pelas correntes do comércio global é a incerteza contínua e generalizada.