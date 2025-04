O token Mantra (OM) sofreu um colapso impressionante, despencando mais de 90% em valor em apenas 24 horas.

Negociado a aproximadamente US$ 6 antes da queda, o token atingiu o fundo em US$ 0,37 em 13 de abril de 2025, antes de se recuperar ligeiramente para ficar em torno de US$ 0,80, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Mantra (OM) token crash

Essa queda brutal apagou quase US$ 6 bilhões de sua capitalização de mercado, pegando os investidores de surpresa e gerando alarme generalizado no espaço cripto.

Cofundador da Mantra culpa liquidações forçadas pela quebra.

O cofundador da Mantra, John Patrick Mullin, rapidamente descartou os rumores de irregularidades, rejeitando as alegações de negociação com informações privilegiadas ou de um golpe deliberado da equipe da Mantra.

O cofundador enfatizou que todos os tokens detidos pela equipe e seus investidores permanecem bloqueados sob rígidos cronogramas de vesting, intocados pela queda.

Em uma publicação mordaz no X, Mullin atribuiu a culpa diretamente às liquidações forçadas executadas por corretoras centralizadas, embora tenha excluído a Binance da lista.

O cofundador argumentou que as corretoras desencadearam essas vendas durante horários de baixa liquidez, uma ação que provavelmente aprofundou a espiral de preços e devastou os detentores.

Na publicação, Patrick disse: “Determinamos que os movimentos do mercado OM foram desencadeados por fechamentos forçados imprudentes iniciados por corretoras centralizadas sobre os titulares de contas OM. O momento e a profundidade da queda sugerem que um fechamento muito repentino de posições de conta foi iniciado sem aviso prévio ou notificação suficientes.”

Ele também questionou como as liquidações ocorreram no domingo, durante horários de baixa liquidez, dizendo: “O fato de isso ter acontecido durante horários de baixa liquidez em uma noite de domingo UTC (madrugada na Ásia) aponta para um grau de negligência, na melhor das hipóteses, ou possivelmente para um posicionamento intencional de mercado adotado por corretoras centralizadas.”

De acordo com o cofundador, os fechamentos forçados atingiram os titulares de contas OM sem aviso prévio, pegando o mercado em seu momento mais vulnerável.

A equipe da Mantra iniciou uma investigação sobre o incidente, prometendo compartilhar as descobertas com sua comunidade abalada.

Mullin também anunciou planos para uma discussão aberta para abordar preocupações e traçar um caminho a seguir, sinalizando uma tentativa de restaurar a confiança.

Queda do token OM prejudica a reputação da Mantra

A Mantra conquistou um nicho notável no mundo blockchain, focando na tokenização de ativos do mundo real (RWA), com parcerias de alto perfil como Google Cloud e DAMAC Group reforçando sua reputação.

Seu recente acordo de US$ 1 bilhão com a DAMAC e uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais da autoridade reguladora de Dubai haviam alimentado o otimismo, tornando essa queda abrupta ainda mais chocante.

O acidente lançou uma sombra sobre o que era visto como um jogador promissor no setor de RWA.

As consequências desse colapso se espalharam além da Mantra, destacando questões mais amplas relacionadas às práticas de exchanges centralizadas e à fragilidade dos tokens RWA.

Figuras do setor, incluindo o CEO da Kronos Research, Hank Huang, pediram salvaguardas e transparência mais fortes para evitar tais desastres.

Além disso, as semelhanças com desastres criptográficos anteriores, como Terra LUNA e FTX, apenas aumentaram a inquietação.

Por enquanto, o futuro da Mantra está em jogo, enquanto luta contra a confiança abalada e uma avaliação depreciada.

A capacidade da equipe de descobrir as causas principais do acidente e convencer os investidores de sua resiliência será crucial.

Este episódio serve como um lembrete sóbrio dos riscos selvagens que espreitam na fronteira dos ativos digitais.