Os mercados asiáticos fecharam em alta na segunda-feira, impulsionados pelo anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de uma pausa nas tarifas que afetam certos eletrônicos de consumo.

A decisão de isentar itens como smartphones e computadores de tarifas recíprocas desencadeou uma onda de compras, particularmente em ações relacionadas a semicondutores, em toda a região.

Os índices do mercado de ações japonês lideraram a alta, refletindo a sensibilidade da economia japonesa aos desenvolvimentos do comércio global. Os mercados na Coreia do Sul também registraram alta, contribuindo para o sentimento positivo geral.

Ações de semicondutores lideram a alta no Japão

O índice Nikkei 225 do Japão subiu até 2,2%, atingindo 34.325,59 pontos, enquanto o índice Topix avançou até 2%, chegando a 2.515,53 pontos.

As ações da Advantest Corp., Screen Holdings Co. e TDK Corp. estiveram entre as melhores performances do Nikkei, todas subindo mais de 4%, destacando o impacto significativo da pausa nas tarifas sobre as indústrias relacionadas a semicondutores.

Os ganhos no mercado japonês e em outras bolsas asiáticas também foram impulsionados por uma reportagem do Politico, que afirmou que Trump está envolvido em sérias negociações comerciais com parceiros estratégicos da China, incluindo Japão e Coreia do Sul, adicionando mais uma camada de otimismo ao mercado.

Coreia do Sul e Hong Kong se juntam à onda.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,89%, enquanto o Kosdaq registrou alta de 1,44%, refletindo o sentimento positivo dos investidores.

O Índice Hang Seng (HSI) de Hong Kong também negociou em alta na segunda-feira, subindo 449,19 pontos, ou 2,15%, para 21.363,88, registrando seu melhor desempenho intraday em mais de duas semanas, destacando o impacto generalizado da pausa nas tarifas.

Do outro lado do Pacífico, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,71%, contribuindo para a tendência positiva geral na região asiática.

Enquanto isso, vários países da região estão se preparando para negociações comerciais com os EUA esta semana, sugerindo uma série de atividades destinadas a resolver disputas comerciais.

De acordo com uma reportagem do Politico, Trump está negociando com países como Vietnã, Índia, Coreia do Sul e Japão, e priorizando parceiros comerciais existentes que são estratégicos para conter a China, sublinhando as dimensões geopolíticas da estratégia comercial dos EUA.

Os mercados indianos fecharam devido a feriado.

O mercado de ações indiano está fechado hoje, 14 de abril, devido ao Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti 2025.

A negociação na BSE e na NSE está suspensa o dia todo por ser feriado nacional.

As negociações nos mercados de ações, derivativos de ações e derivativos cambiais estão suspensas hoje.

O segmento de derivativos de commodities abrirá na sessão da noite, às 17h. A negociação normal no mercado de ações indiano será retomada na terça-feira, 15 de abril.

Futuros dos EUA apontam para alta: uma perspectiva positiva

Os futuros das ações americanas subiram no domingo com as últimas medidas tarifárias de Trump, reforçando ainda mais o sentimento positivo.

Os futuros do S&P 500 ganharam 0,6%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,9%, indicando forte confiança dos investidores.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,3%, completando a perspectiva geralmente otimista para os mercados.