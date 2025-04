O Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimento globais, revisou para cima sua previsão de preço do ouro para o final do ano, para US$ 3.700 por onça, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Este ajuste reflete uma perspectiva mais otimista para o metal precioso, impulsionada principalmente por dois fatores-chave: demanda de bancos centrais mais forte do que o esperado e aumento dos fluxos para fundos negociados em bolsa (ETFs) lastreados em ouro.

Essas tendências são ainda mais alimentadas pelas crescentes preocupações com os riscos de uma possível recessão.

Bancos centrais ao redor do mundo têm acumulado ativamente reservas de ouro, contribuindo para um aumento significativo na demanda.

Essa jogada estratégica provavelmente é motivada pelo desejo de diversificar seus investimentos e se proteger contra possíveis recessões econômicas.

Além disso, a maior incerteza e a volatilidade do mercado levaram os investidores a buscar refúgio em ativos seguros, como o ouro, resultando em maiores fluxos de entrada em ETFs de ouro.

A ameaça iminente de uma recessão amplificou ainda mais o apelo do ouro como reserva de valor.

Analistas do ING Group disseram:

Investidores continuam a correr para o ouro em meio à intensificação das tensões comerciais.

Os investidores frequentemente recorrem ao ouro durante as crises econômicas devido à sua capacidade de manter valor e atuar como proteção contra a inflação.

Demanda de ouro do banco central

O banco de investimentos revisou para cima sua previsão de demanda de bancos centrais, de 70 para 80 toneladas por mês. Essa nova projeção supera significativamente a linha de base pré-2022 de 17 toneladas e levou o banco a elevar sua previsão de fim de ano para US$ 3.300 por onça de ouro.

Economistas do banco atribuíram uma probabilidade de 45% de recessão nos EUA nos próximos 12 meses. O banco também observou que os temores de recessão levaram a um aumento nos fluxos de entrada de ETFs de ouro.

Os preços do ouro na COMEX atingiram vários recordes este ano. Os preços subiram mais de 23% desde o início de janeiro.

No momento da redação, o contrato de ouro mais ativo na COMEX estava em US$ 3.238 por onça, ligeiramente abaixo do fechamento anterior. Ele havia atingido um novo recorde de US$ 3.261,55 por onça na segunda-feira.

A análise recente do Goldman Sachs indica que sua previsão de preço do ouro, revisada para cima, ainda pode ser superada no médio prazo.

Apreciação adicional do ouro

Vários fatores contribuem para esse potencial de valorização adicional de preços.

Notavelmente, o banco destaca o impacto das compras de ouro pelos bancos centrais. Caso os bancos centrais continuem a comprar uma média de 100 toneladas de ouro por mês, o modelo do Goldman Sachs sugere que o preço do ouro poderá disparar para US$ 3.810 por onça até o final de 2025.

Essa previsão destaca a influência significativa que as compras de bancos centrais têm sobre o mercado de ouro e aponta para a possibilidade de uma alta substancial de preços nos próximos anos.

Enquanto isso, em caso de recessão, os fluxos de entrada em ETFs poderiam retornar aos níveis da pandemia, potencialmente impulsionando os preços dos ETFs para US$ 3.880 por onça até o final do ano, acrescentou o banco.

O Goldman Sachs afirmou que, se o crescimento econômico superar as expectativas devido à redução da incerteza política, os fluxos de ETFs provavelmente retornariam à sua previsão baseada em taxas, com preços de fim de ano mais próximos de US$ 3.550 por onça, disse o banco de investimentos.

ETFs da China

De acordo com relatórios recentes, os fluxos de entrada em ETFs de ouro chineses atingiram um novo recorde diário no final da semana passada.

Dados da Bloomberg mostram que quase 3 bilhões de yuans (US$ 410 milhões) entraram nos quatro principais ETFs de ouro da China na quinta-feira, estabelecendo um novo recorde.

Os dados semanais da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) revelaram que as posições compradas líquidas de fundos administrados em ouro COMEX caíram pela terceira semana consecutiva, diminuindo em 38.088 lotes para 138.465 lotes em 8 de abril.

Isso indica que o interesse especulativo nos futuros de ouro da COMEX permanece baixo, disseram analistas do ING.

Essa é a maior queda semanal desde 3 de outubro de 2023. Parte das vendas pode refletir o cumprimento de chamadas de margem em outros ativos, dada a recente volatilidade nos mercados mais amplos.