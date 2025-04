Uma pausa recentemente anunciada nas altas tarifas americanas para certos eletrônicos chineses, incluindo smartphones e laptops, parece ser apenas um alívio temporário, de acordo com altos funcionários da administração.

O ex-presidente Donald Trump sinalizou enfaticamente que esses setores tecnológicos-chave estão longe de se livrar das pressões comerciais, prometendo novas ações em meio à contínua fricção econômica entre Washington e Pequim.

A Casa Branca aparentemente ofereceu um ramo de oliveira na sexta-feira, excluindo uma gama de produtos eletrônicos populares das punitivas tarifas recíprocas impostas à China.

Essa medida inicialmente gerou otimismo em Wall Street, com expectativas de recuperação do mercado.

As ações de gigantes da tecnologia como Apple e da fabricante de chips Nvidia estavam prestes a subir após a notícia de que as tarifas sobre suas importações cruciais seriam suspensas por um período de 90 dias.

No entanto, a sensação de alívio mostrou-se efêmera. No domingo, a mensagem da administração mudou drasticamente, reafirmando uma postura linha-dura.

Sem “escapatória”: Trump promete novo escrutínio tarifário

Copy link to section

Em uma publicação característica nas redes sociais, Donald Trump abordou diretamente a isenção, buscando reformular a narrativa.

“Não houve ‘exceção’ tarifária”, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social no domingo.

Esses produtos estão sujeitos às tarifas de fentanil existentes de 20%, e estão apenas sendo transferidos para uma “categoria” tarifária diferente.

Além de esclarecer a natureza temporária da isenção, Trump prometeu uma ofensiva comercial mais ampla.

Ele anunciou planos para uma investigação comercial de segurança nacional direcionada à indústria de semicondutores e, mais amplamente, a “toda a cadeia de suprimentos de eletrônicos”.

Sua justificativa permaneceu consistente com o foco de sua administração no nacionalismo econômico: “Não seremos reféns de outros países, especialmente nações comerciais hostis como a China”, acrescentou.

Pressão por produtos “Made in America”: novas tarifas se aproximam para tecnologias críticas

Copy link to section

Reforçando as declarações de Trump, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, confirmou que os produtos eletrônicos excluídos deverão enfrentar novas tarifas, concebidas recentemente, em um futuro próximo.

Em declarações no domingo, Lutnick detalhou planos para o que ele chamou de “um tipo especial de tarifa focada”, direcionada especificamente a smartphones, computadores e outros eletrônicos, prevista para “um ou dois meses”.

Essas medidas, explicou ele, seriam paralelas a tarifas setoriais distintas direcionadas a semicondutores e produtos farmacêuticos, operando fora do âmbito das tarifas recíprocas mais amplas impostas à China.

“Ele está dizendo que eles estão isentos das tarifas recíprocas, mas estão incluídos nas tarifas de semicondutores, que provavelmente entrarão em vigor em um ou dois meses”, esclareceu Lutnick em uma entrevista à ABC. Ele explicitamente ligou essa estratégia a preocupações com a segurança nacional e ao objetivo de repatriar a manufatura.

“Essas são coisas de segurança nacional, que precisamos que sejam produzidas na América”, previu ele, sugerindo que as taxas incentivariam a produção doméstica.

Mudanças bruscas de política abalam mercados e alimentam preocupações econômicas

Copy link to section

Essa última reviravolta sublinha a natureza volátil do conflito comercial EUA-China sob Trump, uma dinâmica caracterizada por ameaças crescentes e mudanças abruptas de política.

As trocas de retaliações fizeram com que as tarifas americanas sobre produtos chineses aumentassem significativamente (atingindo, segundo relatos, 145% em alguns contextos, contrabalançadas pelos 125% de Pequim sobre importações americanas), criando um clima de intensa tensão entre as duas maiores economias do mundo.

A constante troca de acusações reverberou nos mercados financeiros. As declarações de Trump sobre tarifas e as subsequentes reversões foram apontadas como responsáveis por desencadear a maior volatilidade em Wall Street desde o auge da pandemia de Covid em 2020.

Desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro, o índice de referência Standard & Poor’s 500 caiu mais de 10%.

Casos anteriores de anúncios de tarifas seguidos por pausas — como a suspensão de 90 dias oferecida a muitos parceiros comerciais (embora notavelmente não à China) após declarações iniciais amplas — causaram ondas de choque, provocando fuga de investidores de títulos do governo, depreciação do dólar e queda na confiança do consumidor.

Economistas continuam a alertar que estratégias tarifárias tão abrangentes correm o risco de prejudicar o crescimento econômico e alimentar a inflação.

Crescem as críticas enquanto a China pede o cancelamento.

Copy link to section

A abordagem da administração continua a receber críticas. Falando antes da publicação de Trump nas redes sociais no domingo, a senadora democrata Elizabeth Warren fez uma dura repreensão no programa “This Week” da ABC: “Não existe política tarifária – apenas caos e corrupção.”

Enquanto isso, Pequim reagiu com cautela ao anúncio inicial da isenção na sexta-feira.

O Ministério do Comércio da China descreveu a medida como apenas “um pequeno passo”, reiterando sua exigência de que o governo Trump “cancele completamente” toda a sua estratégia tarifária.

Em meio às crescentes tensões comerciais, a China tem trabalhado ativamente para fortalecer relações em outros lugares, com o presidente Xi Jinping programado para visitar o Vietnã na segunda-feira, no início de uma viagem pelo Sudeste Asiático, sinalizando uma mudança estratégica em direção a parceiros regionais.

A incerteza em torno da política comercial dos EUA, particularmente em relação ao setor tecnológico crítico da China, permanece, portanto, uma característica definidora do cenário econômico global.