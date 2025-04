Avalanche apresentou desempenho impressionante nos últimos sete dias, ganhando mais de 35% e se mantendo em torno de US$ 20 no momento desta publicação.

A perspectiva otimista surgiu quando o valor total bloqueado (TVL) do protocolo se recuperou em abril, pondo fim às tendências de queda que dominaram desde o início de janeiro.

A mudança de sentimentos gerou debates sobre a potencial recuperação de preço do AVAX.

A altcoin parece pronta para um salto de 50% em relação aos preços atuais, atingindo o nível psicológico de US$ 30.

TVL da Avalanche se recupera após quedas prolongadas

Dados da DeFillama mostram que o TVL da Avalanche se recuperou em abril após uma queda desde o início de 2025, atualmente em US$ 1,27 bilhão.

Source – DeFillama

O sentimento geral do mercado fez com que o valor total bloqueado caísse abaixo de US$ 900 milhões em fevereiro.

O mesmo se manteve na faixa de US$ 1,1 bilhão no final de março.

Enquanto isso, isso representou uma queda notável em relação aos mais de US$ 1,5 bilhão em janeiro de 2025.

As recuperações do TVL marcam o sinal inicial de altas sustentadas, sugerindo um possível ponto de inflexão para os preços do AVAX.

Além disso, a Avalanche superou seus rivais de camada 1 e camada 2, pois seu TVL DeFi aumentou aproximadamente 15% no mês anterior.

Isso representou o crescimento mais rápido entre os dez principais protocolos.

Ethereum, Bitcoin, Berachain, Arbitrum e Aptos registraram quedas significativas, enquanto Solana, Binance Smart Chain, Tron e Base apresentaram ganhos modestos.

Enquanto isso, a Avalanche se destacou entre as dez principais plataformas.

O crescimento significativo confirma o interesse renovado dos investidores e o aumento da atividade dos desenvolvedores dentro do ecossistema AVAX.

Dados do Token Terminal mostram que os endereços ativos do AVAX (mensalmente) aumentaram mais de 15%.

Além disso, vários projetos DeFi dentro do ecossistema Avalanche, incluindo Benqi e Trader Joe, registraram um aumento significativo de influxos de capital e maior engajamento dos usuários.

Esses aumentos destacam a revitalização dos casos de uso da blockchain e seu apelo para usuários e desenvolvedores.

Perspectivas de preço do AVAX

Avalanche está sendo negociada a US$ 20,11 após registrar ganhos de 2% e 35% no último dia e na última semana, respectivamente.

Chart by Coinmarketcap

O volume de negociação de 24 horas em recuperação confirma a mudança de sentimentos, com os touros visando uma tomada de controle.

A análise técnica revela a marca de US$ 30 como um nível psicológico e uma resistência crucial.

AVAX sofreu múltiplas rejeições nessa zona em meados de 2024.

O último teste de nível foi realizado em fevereiro de 2025, confirmando sua robustez.

No entanto, o interesse contínuo dos compradores continua vital para tal aumento.

A altcoin deve superar US$ 24 e garantir um fechamento de vela acima de US$ 26 para uma trajetória tranquila até US$ 30.

Isso significaria um aumento de 50% em relação ao preço atual da Avalanche.

Uma movimentação decisiva acima de US$ 30 mudaria a trajetória do Avalanche para uma tendência de alta e catalisaria ralis prolongados.

O usuário do X e entusiasta de criptomoedas Farid acredita que o preço do AVAX atingirá US$ 60 até julho de 2025.

No entanto, o sentimento generalizado continua essencial para a recuperação do AVAX.

O setor de criptomoedas mostra indecisão, com o Bitcoin parecendo estagnado em US$ 80.000.

Para mudar a direção do mercado para cima, a principal criptomoeda deve superar a resistência de US$ 90 e mirar em US$ 100.000.