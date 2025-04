A aspiração por um iPhone com o selo “Made in the USA” é um tema recorrente no discurso político americano, mas os obstáculos práticos permanecem tão formidáveis hoje quanto quando o falecido Steve Jobs rejeitou categoricamente a ideia ao presidente Barack Obama há mais de uma década.

Embora os ocupantes da Casa Branca e do escritório principal da Apple tenham mudado, as complexas realidades da manufatura global continuam a desafiar a ambição.

Após a imposição de altas “tarifas recíprocas”, o governo Trump reiterou sua crença de que os EUA possuem a força de trabalho e os recursos para fabricar iPhones internamente.

No entanto, nem o CEO da Apple, Tim Cook, nem a própria gigante da tecnologia endossaram publicamente essa visão.

Em vez disso, analistas do setor pintam um quadro em que a mudança da produção do iPhone para os EUA varia de proibitivamente cara a simplesmente impossível.

O preço do patriotismo: o choque do adesivo para um iPhone fabricado nos EUA

Estimar o custo de uma mudança teórica desse tipo produz números alarmantes.

Wamsi Mohan, analista do Bank of America Securities, calculou em uma nota recente que os custos trabalhistas sozinhos poderiam inflacionar o preço de um iPhone 16 Pro (atualmente US$ 1.199) em 25%, elevando-o para cerca de US$ 1.500.

O analista da Wedbush, Dan Ives, ofereceu uma projeção ainda mais sombria pouco depois do último anúncio de tarifas, estimando um possível iPhone fabricado nos EUA em US$ 3.500.

Sua estimativa considerou um investimento hipotético de US$ 30 bilhões ao longo de três anos, necessário apenas para transferir 10% da cadeia de suprimentos da Apple para os EUA.

Esse abismo financeiro reflete a profunda integração da Apple com a manufatura global, particularmente a chinesa.

Atualmente, mais de 80% dos produtos da Apple são fabricados na China, mercadorias agora sujeitas a uma pesada tarifa de importação de 145% sob as novas regras.

Especialistas concordam unanimemente que a realocação dessa intrincada rede enfrenta desafios imensos, tornando a perspectiva altamente improvável a curto prazo.

“Acho que isso não existe”, brincou Laura Martin, da Needham, na CNBC, ecoando o ceticismo de longa data de Wall Street.

Jeff Fieldhack, diretor de pesquisa da Counterpoint Research, foi mais direto: “Simplesmente não é realista pensar que, no prazo de imposição de tarifas, isso vai transferir a manufatura para cá. É uma ilusão.”

Além das fronteiras: a intrincada rede da manufatura global

Embora projete seus produtos na Califórnia, a Apple depende fortemente de fabricantes terceirizados, como seu principal fornecedor, a Foxconn.

Replicar as operações chinesas massivas e altamente eficientes da Foxconn nos EUA apresenta múltiplos obstáculos.

Mesmo garantir um parceiro disposto a construir fábricas de montagem nos EUA exigiria anos de construção e investimento, tudo sob a sombra de políticas comerciais potencialmente mutáveis que poderiam tornar tais instalações economicamente inviáveis.

O obstáculo mais significativo, no entanto, reside na força de trabalho.

A administração Trump vê o potencial de emprego em massa como um atrativo, com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, prevendo que “o exército de milhões e milhões de seres humanos apertando pequenos parafusos para fabricar iPhones” migrará para a América.

No entanto, a escala e a natureza da força de trabalho necessária conflitam com a realidade dos EUA.

A equação humana: custos de mão de obra, escala e habilidades dividem.

A Foxconn opera vastos campi na China, completos com dormitórios e transporte para os trabalhadores, permitindo uma rápida expansão de sua força de trabalho, muitas vezes recrutando mão de obra temporária das regiões vizinhas.

Este sistema permite um aumento sazonal do emprego — crucial para atender à intensa demanda que precede os lançamentos de novos iPhones a cada outono — ajudando a Apple a produzir mais de 200 milhões de unidades anualmente.

No outono passado, a Foxconn teria contratado 50.000 trabalhadores extras em apenas uma fábrica para o aumento da produção do iPhone 16.

Este modelo operacional, no entanto, tem sido alvo de críticas pelas condições de trabalho, incluindo jornadas exaustivas e pressão por horas extras, tragicamente evidenciadas pelos suicídios de trabalhadores em 2011, que levaram à instalação de redes de segurança em torno dos edifícios.

Crucialmente, o custo da mão de obra difere dramaticamente. Durante o aumento da produção do iPhone 16, o salário por hora relatado na China foi de 26 yuans (US$ 3,63), mais um bônus de assinatura equivalente a aproximadamente US$ 1.000.

Em contraste, o salário mínimo da Califórnia é de US$ 16,50 por hora.

Mohan, do Bank of America, estimou que a mão de obra de montagem e testes nos EUA custaria US$ 200 por iPhone, em comparação com US$ 40 na China.

Além do custo e da escala, o CEO da Apple, Tim Cook, já citou anteriormente uma lacuna de habilidades.

Em uma entrevista de 2017, Cook lamentou a falta de engenheiros de ferramentas suficientes nos EUA – especialistas essenciais para traduzir projetos digitais complexos em processos de fabricação física.

Ele ilustrou a disparidade de forma marcante: uma reunião desses engenheiros na China poderia encher “vários campos de futebol”, enquanto reunir o suficiente nos EUA teria dificuldades para encher um.

“A razão é a quantidade de habilidade em um único local e o tipo de habilidade”, explicou Cook sobre a presença produtiva da Apple na China.

Ecos da ambição: lições de Wisconsin e além

Copy link to section

A história recente oferece contos de advertência. Um anúncio de alto perfil em 2017 da Foxconn, defendido por Trump, prometeu um investimento de US$ 10 bilhões e 13.000 empregos para fábricas de manufatura avançada em Wisconsin.

Embora a Apple nunca tenha sido oficialmente ligada ao projeto, Trump afirmou que a empresa construiria “grandes e belas fábricas”.

O projeto acabou fracassando, sendo drasticamente reduzido, produzindo máscaras faciais durante a pandemia em vez de eletrônicos, e criando apenas uma fração (1.454) dos empregos prometidos. A maior parte da instalação permanece inacabada.

A Apple e a Foxconn expandiram com sucesso a produção do iPhone para o Brasil em 2011, principalmente para contornar as altas taxas de importação do país.

Embora essa fábrica esteja em operação hoje, ela destaca outro desafio: mesmo com a montagem local, a maioria dos componentes ainda era importada da Ásia.

Quatro anos após seu anúncio, os iPhones fabricados no Brasil eram vendidos pelo dobro do preço de seus equivalentes fabricados na China.

Um exemplo mais positivo, embora limitado, existe com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), principal fornecedora de chips da Apple.

A TSMC recentemente começou a produzir pequenas quantidades de chips avançados em uma nova fábrica no Arizona, tendo a Apple como cliente principal, demonstrando que parte da manufatura de alta tecnologia pode ser estabelecida nos EUA, embora continue sendo um empreendimento complexo e custoso.

Um quebra-cabeça global: o desafio de obter componentes

Copy link to section

Mesmo que a montagem final fosse viável nos EUA, o iPhone em si é um produto global.

Componentes-chave são originários de todo o mundo: processadores da TSMC em Taiwan, telas de empresas sul-coreanas como LG ou Samsung, e inúmeras outras peças predominantemente da China.

Com as estruturas tarifárias atuais, a Apple provavelmente enfrentaria impostos sobre esses componentes importados (embora os semicondutores estejam atualmente isentos), aumentando ainda mais os custos, a menos que isenções específicas pudessem ser obtidas.

Mohan calculou que, se a recente pausa tarifária de 90 dias expirar, o impacto combinado das tarifas e dos custos trabalhistas mais altos poderia aumentar o preço de um iPhone 16 Pro Max em impressionantes 91%.

“Embora seja possível transferir a montagem final para os EUA, mover toda a cadeia de suprimentos do iPhone seria uma tarefa muito maior e provavelmente levaria muitos anos, se é que seria possível”, concluiu Mohan.

Diante dessas realidades, Tim Cook adotou uma abordagem diferente da rejeição categórica de Steve Jobs.

Cook tem se envolvido ativamente com a administração Trump, participando de eventos e destacando os significativos investimentos domésticos da Apple (um compromisso citado de US$ 500 bilhões, incluindo a produção de servidores de IA em Houston), que Trump frequentemente menciona com aprovação.

Essa estratégia se mostrou eficaz durante o primeiro mandato de Trump, garantindo isenções tarifárias temporárias para produtos-chave da Apple, como o iPhone.

Um momento notável ocorreu em 2019, quando a Apple se comprometeu a montar seus computadores Mac Pro de alta gama (US$ 3.000) em uma fábrica no Texas, culminando em uma visita à fábrica com a presença de Cook e Trump.

Analistas sugerem que a Apple pode empregar táticas semelhantes agora, potencialmente comprometendo-se com a produção em pequena escala nos EUA de itens de menor volume, como HomePods ou AirTags, como um gesto político para obter isenções mais amplas.

Erik Woodring, do Morgan Stanley, disse à CNBC: “Considerando que agora sabemos que o governo Trump está disposto a negociar, não ficaríamos surpresos em ver a Apple se comprometer com alguma produção de baixo volume nos EUA… para tentar obter uma isenção.”

Em última análise, embora o apelo por um iPhone “Made in the USA” ressoe politicamente, a intrincada teia das cadeias de suprimentos globais, da economia do trabalho e das habilidades especializadas apresenta barreiras monumentais.

O caminho a seguir para a Apple provavelmente envolve uma contínua navegação política, em vez de uma mudança fundamental e dispendiosa em sua geografia de manufatura.