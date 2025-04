A World Liberty Financial Inc. lançou discretamente sua stablecoin USD1, marcando um passo significativo em suas ambições de finanças descentralizadas.

O USD1 foi projetado para manter uma paridade de um para um com o dólar americano, oferecendo estabilidade em um cenário criptográfico volátil.

A stablecoin, agora negociada na Ethereum e na Binance Smart Chain, surgiu sem um anúncio formal, chamando a atenção de entusiastas de blockchain.

O lançamento do USD1 alinha-se com um esforço mais amplo da empresa apoiada pela família Trump para conquistar um nicho no mercado de stablecoins em rápido crescimento.

O que é a stablecoin USD1?

Copy link to section

USD1 é uma stablecoin totalmente lastreada em títulos do Tesouro dos EUA, dinheiro e equivalentes, com a BitGo atuando como custodiante das reservas.

Esse apoio visa garantir estabilidade e confiança, diferenciando o USD1 em um campo competitivo dominado por gigantes como o USDT e o USDC da Tether.

Estão previstas auditorias regulares por terceiros do portfólio de reservas, embora a empresa de auditoria permaneça não divulgada.

O design da stablecoin evita mecanismos de rendimento complexos, priorizando a clareza para usuários institucionais e de varejo.

Sua disponibilidade no Ethereum e na Binance Smart Chain a posiciona para ampla acessibilidade, com potencial de expansão para outras blockchains no futuro.

O lançamento discreto de USD1

Copy link to section

As origens da stablecoin USD1 remontam ao final de março, quando analistas de blockchain detectaram implantações de contratos inteligentes na Binance Smart Chain.

As transações iniciais na testnet envolveram carteiras vinculadas à corretora de criptomoedas Wintermute, sugerindo um trabalho preparatório.

A World Liberty Financial confirmou sua intenção de lançar o USD1 em 25 de março, embora tenha retido detalhes sobre o cronograma ou listagens em bolsas.

Essa implementação discreta parece intencional, permitindo que a empresa avalie a dinâmica do mercado e a resiliência da infraestrutura.

Até agora, nenhuma listagem em bolsa centralizada foi anunciada, sugerindo um foco em plataformas descentralizadas por enquanto.

Atividade de negociação do USD1 em alta

Copy link to section

A atividade de negociação do USD1 aumentou dramaticamente desde seu lançamento.

Dados do CoinMarketCap revelam um aumento impressionante de 6.700% no volume de negociação em 24 horas, atingindo mais de US$ 140 milhões.

A capitalização de mercado da stablecoin subiu para aproximadamente US$ 128 milhões, refletindo uma forte adoção inicial.

Notavelmente, esse impulso otimista é alimentado por pools de liquidez em exchanges descentralizadas como Uniswap V3 e PancakeSwap V3, que foram ativados por volta de 12 de abril.

Qual o futuro do dólar americano?

Copy link to section

O envolvimento da família Trump colocou a stablecoin USD1 em destaque, gerando tanto intriga quanto controvérsia.

Críticos, incluindo legisladores democratas, levantaram preocupações sobre conflitos de interesse relacionados ao desenvolvimento da stablecoin.

Durante uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 2 de abril, a representante Maxine Waters alertou que o USD1 poderia ser usado para substituir o dólar americano em funções governamentais.

Essas alegações alimentaram debates sobre as implicações mais amplas da stablecoin.

Alguns analistas, como Mateusz Kara, CEO da Ari10, argumentam que seu lançamento tem menos a ver com inovação em blockchain e mais com a expansão dos mercados de dívida dos EUA globalmente.

O escrutínio regulatório também pesa muito sobre o futuro do USD1. Debates no Congresso, incluindo discussões sobre a Lei STABLE, destacam as tensões em torno da supervisão de stablecoins.

Legisladores como Elizabeth Warren exigiram transparência dos reguladores em relação às operações da World Liberty Financial.

Essa dinâmica sugere que o sucesso do USD1 depende não apenas da adoção pelo mercado, mas também da capacidade de navegar em um cenário político complexo.

Apesar do ceticismo, os apoiadores veem a stablecoin USD1 como uma ponte entre as finanças tradicionais e os sistemas descentralizados.

Zach Witkoff, cofundador da World Liberty Financial, enfatizou seu apelo a investidores soberanos e instituições que buscam transações transfronteiriças seguras.

Por enquanto, o lançamento discreto da stablecoin despertou curiosidade, preparando o terreno para uma jornada de alto risco no cenário cripto.