A emissora de USDT, Tether, aposta na Fizen para popularizar as stablecoins.

A Tether investiu na fintech Fizen com o objetivo de impulsionar ainda mais o uso de pagamentos com stablecoins no dia a dia.

Como o mais recente beneficiário do apoio da Tether, a Fizen usará os fundos para expandir sua infraestrutura blockchain e levar sua tecnologia de carteira de autocustódia a mais usuários, segundo um anúncio de 15 de abril.

Fundada como uma plataforma fintech focada em criptomoedas, a Fizen oferece ferramentas que permitem aos usuários armazenar, gastar e gerenciar stablecoins diretamente de suas próprias carteiras.

A Fizen utilizará o novo financiamento para trabalhar em direção ao seu objetivo de tornar os pagamentos em criptomoedas “uma parte intuitiva das transações diárias, permitindo que os usuários paguem sem problemas, sem sequer perceber que estão usando a tecnologia blockchain”, disse Leo Vu, fundador e CEO da Fizen, ao comentar sobre o desenvolvimento.

Vu acredita que as stablecoins são a chave para impulsionar a inclusão financeira global, mas afirma que o verdadeiro desafio está em criar aplicativos fáceis de usar que não sobrecarreguem as pessoas com jargão técnico ou processos complexos.

Embora o anúncio não tenha divulgado a escala do investimento, afirmou que a medida está alinhada com a missão mais ampla da Tether de apoiar ferramentas que tornem as finanças digitais mais práticas e inclusivas.

A emissora de stablecoins vê a tecnologia da Fizen, que permite aos usuários armazenar, enviar e gastar stablecoins por meio de carteiras de autocustódia, como uma solução natural para essa visão.

Ao combinar a eficiência da blockchain com interfaces familiares como a leitura de códigos QR e leitores de cartão, a Fizen está ajudando a quebrar barreiras à adoção de criptomoedas, especialmente para pessoas sem acesso a bancos tradicionais.

A Tether destacou que milhões de pessoas permanecem sem acesso a serviços bancários em todo o mundo devido a fatores como a distância de instituições financeiras ou a falta de documentação, problemas que a abordagem simplificada e sem complicações da Fizen poderia ajudar a resolver.

Para os comerciantes, o atrativo reside na capacidade de aceitar pagamentos em stablecoins e ainda receber liquidações instantâneas em moeda fiduciária, tudo sem adicionar nova infraestrutura.

Isso, segundo o CEO da Tether, Paolo Ardoino, é um passo crucial para tornar os ativos digitais verdadeiramente úteis na vida cotidiana.

“O modelo inovador da Fizen ajuda a preencher a lacuna entre a autocustódia e os pagamentos digitais, capacitando os usuários com maior independência financeira e reforçando nossa liderança como a stablecoin mais utilizada globalmente, promovendo o acesso inclusivo ao sistema financeiro”, acrescentou.

O investimento da Tether ajudará a Fizen a escalar sua tecnologia blockchain para impulsionar o uso de stablecoins em diferentes plataformas e resolver alguns desses problemas.

O anúncio citou um relatório da Juniper Research, que afirma que os pagamentos por código QR podem ultrapassar US$ 3 trilhões globalmente em 2024, com o número de usuários projetado para atingir mais de 2,2 bilhões em 2025.

Com esse crescimento já em andamento, a Tether e a Fizen veem uma clara oportunidade de integrar as stablecoins por meio de experiências simples e focadas em dispositivos móveis.

Tether expande portfólio de investimentos

A Tether tem ampliado constantemente seu alcance além da emissão de stablecoins, apoiando projetos que acredita poderem impulsionar a adoção de criptomoedas no mundo real.

Como relatado anteriormente pela Invezz, no mês passado, a empresa adquiriu uma participação de 30,4% na empresa de mídia italiana Be Water após um aumento de capital de € 10 milhões e aquisição de ações.

Os dois estão colaborando para melhorar a distribuição de conteúdo digital usando a tecnologia blockchain.

A empresa também estaria apoiando o Rumble, uma plataforma de vídeo, para apoiar o desenvolvimento de sua wallet para criptomoedas nativa.

Em dezembro de 2024, a Tether teria investido US$ 775 milhões na plataforma para acelerar seu crescimento.

As últimas ações da Tether seguem um ano lucrativo para a empresa, que reportou US$ 13 bilhões em lucros líquidos para 2024.

Em janeiro de 2025, a empresa teria reservado mais de US$ 7 bilhões em capital excedente para investimentos estratégicos.