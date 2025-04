A inflação do Canadá esfria inesperadamente para 2,3% em março.

A taxa de inflação anual do Canadá diminuiu para 2,3% em março, uma queda significativa em relação ao mês anterior.

Uma leitura da inflação mais suave do que o esperado aumentou modestamente a probabilidade de um corte de juros na decisão de política monetária de quarta-feira, embora o consenso do mercado continue a inclinar-se para uma pausa.

Custos mais baixos impulsionam a queda da inflação.

De acordo com dados do Statistics Canada, a queda surpreendente na inflação foi impulsionada principalmente pela redução dos preços da gasolina e das viagens turísticas.

Mensalmente, a taxa de inflação aumentou apenas 0,3%.

Analistas consultados pela Reuters haviam previsto que a taxa de inflação permaneceria em 2,6% e que, em termos mensais, aumentaria 0,6%.

A queda nos preços da gasolina foi especialmente notável, diminuindo 1,6% como resultado da redução dos preços do petróleo bruto causada pelas preocupações com a recessão econômica global e pelo impacto das tarifas impostas pelo governo dos EUA.

Uma mistura de indicadores econômicos

Embora a taxa de inflação geral esteja mostrando sinais de desaceleração, as métricas de inflação subjacente monitoradas de perto pelo Banco do Canadá permanecem altas.

Doug Porter, economista-chefe do BMO Capital Markets, enfatizou a dificuldade do banco em decifrar esses sinais conflitantes.

Porter foi citado no relatório, afirmando:

O banco olha para o retrovisor, para a inflação subjacente ainda relativamente persistente, ou olha para o futuro, sabendo que o sentimento do consumidor e das empresas desmoronou e que a economia provavelmente enfraquecerá neste trimestre? Essa é uma decisão difícil.

Além disso, os aumentos nos custos de alimentos e bebidas, que cresceram 3,2% e 2,4% em termos anuais, indicam que certos setores continuam a enfrentar pressões de preços.

Esses aumentos foram um tanto obscurecidos por uma isenção de imposto sobre vendas que vigorou de meados de dezembro a meados de fevereiro, enfatizando a dificuldade de determinar tendências inflacionárias genuínas.

Possíveis mudanças na política monetária

Com o Banco do Canadá se preparando para anunciar sua decisão de política monetária, os mercados financeiros estão em alerta.

As chances de um corte na taxa de juros aumentaram ligeiramente, mas o sentimento geral ainda está inclinado para a manutenção do ciclo de taxas de juros.

Após a divulgação dos dados, os mercados cambiais reduziram suas expectativas de uma pausa no ciclo de cortes de juros, com as probabilidades caindo para aproximadamente 52%, ante 60% antes da divulgação.

As tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos canadenses também criaram incerteza na economia.

Esses fatores estão impactando tanto os preços ao consumidor quanto o desenvolvimento econômico, dificultando a tomada de decisões pelos bancos centrais.

Navegando pelo complexo terreno econômico

Enquanto o Canadá lida com a dinâmica econômica atual, a queda na inflação oferece um raio de esperança para os consumidores, ao mesmo tempo em que levanta sérias preocupações sobre a futura política monetária.

O Banco do Canadá enfrenta a difícil tarefa de equilibrar esses fatores: navegar entre a inflação persistente e uma economia mais fraca.

Com a demanda global incerta e agravada pelas tensões comerciais, as autoridades devem agir com cautela para garantir que quaisquer aumentos nas taxas de juros promovam a estabilidade econômica, evitando pressões inflacionárias.