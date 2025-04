Ações americanas sobem na terça-feira: Dow Jones sobe 180 pontos, Nasdaq sobe 0,4%

As ações americanas negociaram majoritariamente em alta na terça-feira, buscando estender sua sequência de dois dias de ganhos.

O Dow Jones Industrial Average subiu mais de 180 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 0,4% cada.

O Índice de Volatilidade Cboe (VIX) recuou abaixo de 30 após atingir cerca de 60 na semana passada.

A temporada de resultados corporativos deve se intensificar esta semana, com relatórios importantes da United Airlines e da Netflix ainda por vir.

Mesmo com as empresas divulgando números trimestrais, as implicações financeiras e operacionais reais das medidas comerciais abrangentes provavelmente não se materializarão até mais tarde no ano.

Por enquanto, os mercados permanecem em modo de espera e observação.

A ameaça de tarifas ainda persiste.

Os modestos movimentos do mercado na terça-feira seguiram uma recuperação liderada pelo setor de tecnologia na segunda-feira, impulsionada pelo alívio com as isenções tarifárias.

Orientação da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA confirmou que eletrônicos — incluindo smartphones, computadores e semicondutores — seriam poupados de tarifas recíprocas imediatas, dando espaço para a recuperação de ativos de risco.

No entanto, comentários do presidente Trump e do secretário de Comércio, Howard Lutnick, durante o fim de semana, indicaram que essas exceções poderiam ser temporárias, mantendo os mercados em alerta.

Apesar da recuperação, os três principais índices permanecem abaixo dos níveis anteriores ao anúncio das tarifas de Trump em 2 de abril.

O Dow e o Nasdaq ainda estão em queda de mais de 3%, enquanto o S&P 500 perdeu mais de 4%, sublinhando a dificuldade do mercado em se estabilizar em um ambiente volátil e impulsionado por políticas.

Lucros impulsionam alta nas ações dos principais bancos

O Bank of America subiu 4% após divulgar resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas.

O banco reportou um aumento de 11% no lucro, para US$ 7,4 bilhões, ou US$ 0,90 por ação, com a receita crescendo 5,9%, para US$ 27,51 bilhões no trimestre.

O desempenho foi impulsionado por um sólido aumento na receita líquida de juros, que atingiu US$ 14,6 bilhões, superando por pouco a estimativa de US$ 14,56 bilhões da StreetAccount.

As ações do Citigroup também avançaram depois que o banco divulgou resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado, impulsionados pelo desempenho robusto de suas divisões de negociação de renda fixa e ações.

A ação subiu cerca de 2% no início do pregão.

A empresa reportou lucros de US$ 1,96 por ação sobre uma receita de US$ 21,50 bilhões, superando as estimativas de Wall Street.

Preços de importação dos EUA

Os preços das importações americanas caíram em março, diminuindo 0,1% antes da implementação das tarifas generalizadas do presidente Trump, informou o Bureau of Labor Statistics na terça-feira.

A queda foi impulsionada principalmente por uma redução de 2,3% nos preços dos combustíveis. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam nenhuma mudança.

Do outro lado da balança, os preços das exportações permaneceram inalterados no mês, após um aumento de 0,2% em fevereiro.