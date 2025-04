Em mais um marco para a indústria de criptomoedas, o Canadá planeja lançar fundos negociados em bolsa (ETFs) de Solana à vista.

O especialista em ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, revelou que a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) aprovou oficialmente vários ETFs de SOL de importantes gestores de ativos canadenses, incluindo Purpose Investments, Evolve ETFs, CI Global Asset Management e 3iQ.

Com o lançamento dos ETFs de Solana no Canadá previsto para 16 de abril, a atenção se voltou para a possível reação do preço do SOL.

O desenvolvimento otimista poderia ajudar a altcoin a superar a resistência chave de US$ 150 esta semana?

Tal medida impulsionaria os preços para US$ 180 – um aumento de quase 40% em relação aos preços atuais.

Recompensas de staking e apoio dos melhores jogadores alimentam o otimismo.

Os ETFs Solana do Canadá chamaram a atenção da comunidade cripto por oferecerem recompensas de staking, algo incomum em modelos tradicionais de ETFs.

Além disso, os melhores jogadores apoiarão a iniciativa.

Primeiro e acima de tudo, o TD Bank Group oferecerá serviços de staking, permitindo que os investidores obtenham renda passiva por meio de fundos negociados em bolsa.

A medida ressalta a crescente confiança institucional no projeto Solana.

Balchunas acredita que a aprovação sem problemas destaca a visão progressista do Canadá sobre a regulamentação de criptomoedas.

Notavelmente, o Canadá foi a primeira nação a aprovar ETFs de Bitcoin à vista em 2021, antes dos Estados Unidos.

Solana está entre as principais redes L1 conhecidas por suas baixas taxas e alta velocidade de transação.

A altcoin tem testemunhado um aumento do interesse dos investidores devido ao seu ecossistema vibrante, impulsionado por meme coins e projetos DePIN.

Os ETFs oferecerão exposição regulamentada e direta à rede Solana, prometendo uma oportunidade favorável para investidores individuais e institucionais.

Além disso, as recompensas de staking representam uma mudança lucrativa, permitindo que os detentores de ETFs obtenham retornos sem interagir com componentes como validadores, infraestrutura cripto e carteiras.

Enquanto isso, o lançamento do ETF SOL esta semana pode desencadear produtos semelhantes globalmente.

Isso também poderia influenciar os órgãos reguladores dos EUA a prosseguirem com as decisões pendentes sobre ETFs de altcoins à vista, incluindo o do Ethereum.

Perspectivas de preço do SOL

A estreia do ETF SOL no Canadá provavelmente impulsionará movimentos otimistas para o preço da altcoin.

Solana é negociada a US$ 131 após ganhar mais de 20% na semana anterior.

Chart by Coinmarketcap

A altcoin precisa de um fechamento semanal de vela acima da resistência de US$ 120 para mudar seu curso de curto prazo para alta.

Enquanto isso, os touros do SOL miram o obstáculo em US$ 150, além do qual a altcoin poderia disparar para o nível chave de US$ 180.

Isso significaria um aumento de valor de mais de 37% em relação ao preço atual da Solana.

Indicadores técnicos apoiam a alta à medida que a aprovação de ETFs no Canadá ganha impulso.

O Índice de Força Relativa recentemente ultrapassou o nível neutro de 50, registrando 54 no momento da publicação.

Isso confirma uma potencial mudança de impulso para alta.

O MACD de 1 dia apoia o cenário de alta com um cruzamento de alta visível.

Source: TradingView

Os robustos histogramas verdes indicam um ressurgimento da demanda.

Assim, o lançamento do ETF SOL à vista do Canadá esta semana poderia catalisar a iminente alta de curto prazo.