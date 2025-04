Chile defende exportações de cobre enquanto investigações tarifárias dos EUA se aproximam

Em carta datada de 31 de março ao Departamento de Comércio dos EUA, o governo chileno definiu sua posição anti-tarifária, enfatizando a importância das relações comerciais entre os dois países.

Esta correspondência foi recentemente divulgada em um site federal dos EUA, revelando uma mensagem clara do embaixador do Chile em Washington, Juan Valdes, conforme reportagem da Reuters.

“As importações de cobre do Chile contribuem para a segurança da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos e não representam nenhum risco aos seus interesses de segurança nacional”, acrescentou, sublinhando o importante papel do cobre chileno nas redes de abastecimento dos EUA.

Investigações e implicações econômicas

Esta carta diplomática surge no contexto da investigação que a administração Trump abriu em fevereiro para combater a crescente influência da China no mercado internacional de cobre.

A investigação enquadra-se na Seção 232, que permite aos EUA determinar se as importações representam uma ameaça à segurança nacional. O procedimento deve ser concluído dentro de 270 dias após o seu início.

No entanto, a divulgação limitada dos resultados deixou os atores internacionais, incluindo o Chile, em situação de ambiguidade.

O Chile é atualmente o maior produtor de cobre do mundo.

Vozes do setor privado

Refletindo sobre as prováveis consequências da aplicação de tarifas sobre o cobre chileno, Paula Estevez, CEO da Câmara Americana de Comércio no Chile, expressou forte oposição à ideia.

A carta de Estevez, divulgada no mesmo dia que a do embaixador Valdés, enfatizou os benefícios econômicos e de segurança de manter uma política de importação sem tarifas para o cobre chileno.

“O campo de jogo está nivelado, e tarifas sobre o cobre chileno apenas serviriam para tornar as exportações de cobre do Chile mais atraentes para a China, enfraquecendo, em última análise, os interesses econômicos e de segurança dos Estados Unidos”, escreveu Estevez na carta.

Essa projeção de consequências econômicas implica que as tarifas podem, eventualmente, prejudicar os interesses dos EUA ao forçar as exportações chilenas para outros mercados, principalmente a China, minando os benefícios econômicos de uma forte relação comercial entre EUA e Chile.

Implicações para a segurança nacional dos EUA

O argumento de que as importações de cobre chileno ameaçam a segurança nacional dos EUA é uma questão controversa, especialmente considerando os benefícios recíprocos citados tanto pelo governo chileno quanto por representantes da indústria.

O fornecimento consistente de cobre do Chile permite aos Estados Unidos manter uma fonte segura e confiável desse metal crucial, essencial para diversas indústrias, como eletrônica, construção e energia renovável.

À medida que as partes interessadas em ambos os países lidam com as mudanças previstas na dinâmica comercial, as tentativas diplomáticas para destacar a importância das exportações de cobre chilenas certamente aumentarão.

Os riscos são altos — tanto econômica quanto politicamente — enquanto os Estados Unidos tentam reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros que representam ameaças à segurança, mantendo ao mesmo tempo as realidades de suas parcerias comerciais existentes.