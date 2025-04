Em mais uma escalada na guerra comercial com os EUA, a China instruiu suas companhias aéreas a suspender todas as entregas futuras de aeronaves Boeing e a interromper as compras de equipamentos e peças relacionados a aeronaves de fornecedores americanos, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A diretiva surge depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter imposto tarifas abrangentes de até 145% sobre as importações chinesas, provocando uma rápida retaliação de Pequim.

A medida representa um golpe significativo para a Boeing, cujo negócio de jatos comerciais permanece profundamente ligado à demanda chinesa.

As mais recentes tarifas retaliatórias da China, anunciadas no fim de semana, incluem uma taxa de 125% sobre aeronaves e peças fabricadas nos EUA, dobrando efetivamente seu custo e tornando as novas entregas financeiramente inviáveis para as companhias aéreas chinesas.

Fontes no relatório disseram que o governo chinês também pode considerar oferecer alívio às companhias aéreas domésticas que arrendam aeronaves Boeing e que agora enfrentam custos significativamente aumentados.

No entanto, a mensagem geral é clara: a Boeing, outrora uma das principais beneficiárias do boom da aviação na China, agora está firmemente presa no fogo cruzado da diplomacia de risco geopolítica.

As ações da Boeing caíram 2,64% no pré-mercado na terça-feira após o ocorrido.

Dezenas de jatos Boeing em limbo com paralisação das entregas

Cerca de 10 jatos Boeing 737 Max estariam aguardando entrega a companhias aéreas chinesas, incluindo China Southern Airlines, Air China e Xiamen Airlines, de acordo com dados do Aviation Flights Group.

Algumas dessas aeronaves estão estacionadas perto da fábrica da Boeing em Seattle, enquanto outras chegaram ao centro de acabamento da empresa em Zhoushan, no leste da China.

Fontes da indústria sugerem que algumas aeronaves ainda podem ser entregues, dependendo se o pagamento e a documentação de entrega foram finalizados antes da entrada em vigor das tarifas chinesas em 12 de abril.

Fonte: Bloomberg

No entanto, as aprovações provavelmente serão feitas caso a caso, sem garantias.

Nem a Administração de Aviação Civil da China nem a Boeing responderam aos pedidos de comentários. As companhias aéreas chinesas envolvidas nas entregas pendentes também se recusaram a responder.

Para agravar os problemas da Boeing, a Juneyao Airlines recentemente adiou o recebimento de um Boeing 787-9 Dreamliner que estava previsto para chegar em algumas semanas, mais um indício da mudança de sentimento entre as companhias aéreas chinesas.

A estratégia de aviação de longo prazo da China pesa sobre o futuro da Boeing.

O impasse aprofunda as preocupações sobre a posição de longo prazo da Boeing em um dos mercados de aviação mais críticos do mundo.

A China representa cerca de 20% da demanda global projetada de aeronaves nas próximas duas décadas. Em 2018, quase um quarto das entregas da Boeing foram destinadas à China.

Mas os últimos anos testemunharam uma queda dramática nos novos pedidos, impulsionada tanto pelas tensões geopolíticas quanto por problemas internos de manufatura.

A China foi o primeiro país a suspender os voos do 737 Max após dois acidentes fatais em 2018 e 2019.

As tensões comerciais com as administrações Biden e Trump inclinaram ainda mais as decisões de compra para a rival europeia da Boeing, a Airbus.

Mais recentemente, a Boeing sofreu outro golpe na sua reputação quando um painel de porta se soltou de um 737 Max em pleno voo em janeiro de 2024.

Apesar dos esforços para construir uma indústria de aviação mais autossuficiente, a China continua dependente de fornecedores estrangeiros para grande parte de sua frota.

A Airbus assumiu um papel dominante no fornecimento de novas aeronaves, enquanto o Comac C919 da China ainda está em seus estágios iniciais de implantação comercial.

No entanto, muitas companhias aéreas chinesas operam grandes frotas Boeing que exigem manutenção contínua e suporte de peças — serviços que agora podem estar em risco.