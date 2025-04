Como os bancos de Wall Street lucraram com a turbulência tarifária de Trump, com a volatilidade do mercado impulsionando as receitas de negociação de ações.

Embora a renovada campanha tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, tenha abalado os mercados e testado os nervos das empresas, os bancos de Wall Street estão colhendo os frutos.

Os principais bancos americanos reportaram lucros robustos no primeiro trimestre, impulsionados por uma retomada nas negociações de ações, com investidores se apressando para reposicionar suas carteiras em meio a crescentes tensões geopolíticas e incertezas comerciais.

O Bank of America, o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase, o Morgan Stanley e o Citi superaram as expectativas dos analistas, citando o aumento da atividade dos clientes e as oscilações do mercado como principais impulsionadores do aumento da receita.

Bank of America, Citi e Goldman Sachs superaram as previsões.

O Bank of America informou na terça-feira que sua receita com negociação de ações aumentou 17%, para US$ 2,2 bilhões, ligeiramente acima das estimativas.

A negociação de renda fixa gerou US$ 3,5 bilhões, também superando as expectativas.

No geral, o lucro trimestral do banco aumentou 11%, para US$ 7,4 bilhões, ou 90 centavos por ação, enquanto a receita subiu quase 6%, para US$ 27,51 bilhões.

O Citigroup também registrou um forte aumento na receita de negociação de ações — um aumento de 23%, para US$ 1,5 bilhão — graças à “maior volatilidade do mercado” e à maior atividade dos clientes.

Isso ajudou o banco a superar as previsões de receita, apesar da incerteza econômica mais ampla.

O Goldman Sachs, que divulgou seus resultados um dia antes, registrou um aumento de 27% na receita de negociação de ações, atingindo US$ 4,19 bilhões — aproximadamente US$ 540 milhões acima das estimativas.

A receita total aumentou 10%, para US$ 10,71 bilhões, impulsionada pelos ganhos tanto em negociação quanto em banco de investimento.

O banco afirmou que o aumento da receita de negociação no trimestre compensou uma ligeira queda na receita de gestão de ativos e patrimônio em comparação com o ano anterior.

O JPMorgan Chase registrou um aumento de 8% na receita, atingindo US$ 46,01 bilhões. A receita de negociação sozinha disparou 48%, para US$ 3,8 bilhões, superando novamente as expectativas de Wall Street.

O Morgan Stanley também registrou um trimestre forte, com receita de negociação de ações aumentando 45%, para US$ 4,13 bilhões.

Os lucros totais do banco aumentaram 26%, para US$ 4,32 bilhões, ou US$ 2,60 por ação.

A volatilidade levou a uma atividade reduzida no setor de banco de investimento.

Apesar do forte desempenho financeiro, os chefes dos bancos manifestaram cautela quanto às perspectivas.

“A economia enfrenta turbulências consideráveis, com os potenciais aspectos positivos da reforma tributária e da desregulamentação e os potenciais aspectos negativos das tarifas e das guerras comerciais”, disse Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase.

“Como sempre, esperamos o melhor, mas preparamos a empresa para uma ampla gama de cenários.”

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, também alertou que o ambiente de negócios mudou drasticamente desde o início do ano.

“Nossos clientes, incluindo CEOs de empresas e investidores institucionais, estão preocupados com a significativa incerteza de curto e longo prazo que tem limitado sua capacidade de tomar decisões importantes”, disse Solomon.

Solomon ecoou as preocupações levantadas por seus pares no JPMorgan e no Morgan Stanley, observando que a maior volatilidade do mercado havia levado clientes corporativos a adiar ou reconsiderar seus planos de negociação.

“No banco de investimentos, o cenário volátil levou a uma atividade mais moderada em relação aos níveis que esperávamos no início do ano”, disse ele aos analistas na segunda-feira.

Um padrão familiar em tempos de turbulência

O atual lucro inesperado no comércio não é sem precedentes.

Em episódios passados de tensão geopolítica e econômica, bancos com fortes operações em mercados de capitais frequentemente viram um aumento na receita de negociação.

Durante a guerra comercial EUA-China de 2018, o Goldman Sachs registrou um aumento de 17% na receita de negociação de ações em comparação com o ano anterior, enquanto o JPMorgan e o Morgan Stanley também se beneficiaram de um aumento na atividade de mercado.

Padrões semelhantes foram observados durante o referendo do Brexit em 2016 e nos primeiros meses da pandemia de COVID-19 em 2020, quando as mesas de negociação capitalizaram sobre as oscilações extremas do mercado.

No segundo trimestre de 2020, a receita de mercados e serviços de valores mobiliários do JPMorgan disparou 77%, enquanto a receita de negociação de ações do Citigroup aumentou 41% em comparação com o ano anterior.

Aquele período foi marcado por volumes recordes de negociação, à medida que os investidores se ajustavam rapidamente ao choque econômico desencadeado pela pandemia.