A frase “Venda a América” evoluiu de um meme comercial para uma realidade financeira. De títulos do Tesouro dos EUA ao dólar americano, passando pelas maiores ações americanas.

Esta semana, após uma venda caótica de títulos e uma queda de três dias no mercado, o presidente Donald Trump recuou de seu plano agressivo de tarifas. Pelo menos parcialmente.

Mas o dano está feito. Mesmo depois que a Casa Branca ofereceu uma pausa de 90 dias nas tarifas para a maioria dos países, os futuros americanos permaneceram estáveis, enquanto as ações globais continuaram a subir.

O mercado de títulos ainda está abalado. E pela primeira vez em anos, os investidores estão questionando abertamente se os ativos americanos ainda são o porto seguro que já foram.

O que acabou de acontecer com os mercados americanos?

De sexta-feira a quarta-feira, os investidores testemunharam uma espécie de liquidação sincronizada que normalmente não ocorre em economias desenvolvidas.

O S&P 500, os títulos do Tesouro e o dólar caíram acentuadamente. O rendimento do Tesouro americano de 10 anos disparou 60 pontos-base em três sessões. Foi sua maior oscilação desde 2001. O Nasdaq entrou em território de correção antes de se recuperar 12% em um único dia após o anúncio da pausa nas tarifas.

Normalmente, quando as ações caem, os títulos sobem. Desta vez, isso não aconteceu. Em vez disso, os fundos de hedge despejaram títulos do Tesouro em uma onda de vendas forçadas ligadas a uma estratégia de negociação de base fracassada.

As consequências foram amplificadas pela baixa liquidez do mercado e pelas posições alavancadas. Em um dado momento, o rendimento de 10 anos atingiu 4,515%, acima dos 3,9% de apenas alguns dias antes.

O dólar americano também se enfraqueceu em relação a refúgios seguros como o iene e o franco suíço, apesar do aumento dos rendimentos. O Índice do Dólar (DXY) permanece em queda no mês. A incapacidade do dólar de atrair capital em um momento de tensão global foi um grande sinal de alerta.

Por que Trump mudou de ideia?

A reversão das tarifas de Trump não teve a ver com diplomacia ou economia. Teve a ver com mercados.

De acordo com a Bloomberg e fontes da Casa Branca, Trump passou a primeira parte da semana acompanhando os rendimentos dos títulos, gráficos de ações e comentários da Fox Business.

Quando o rendimento de 10 anos ultrapassou os 4,5% e aliados de destaque como Jamie Dimon e Bill Ackman alertaram para uma recessão, Trump recuou.

Em poucas horas, sua equipe redigiu uma publicação para o Truth Social, revertendo as tarifas para a maioria dos países, exceto a China, e a publicou sem revisão jurídica.

A medida desencadeou o maior salto em um único dia do Nasdaq desde 2001. Mas o mercado de títulos mal reagiu. E isso nos diz algo mais sério. Talvez os mercados não acreditem que isso acabou.

Este é o fim do mito do porto seguro dos EUA?

A frase “Venda a América” tornou-se uma manchete viral esta semana por um motivo. Os investidores não apenas venderam ações americanas.

Eles venderam títulos. Eles venderam dólares.

Eles venderam tudo. E não foram apenas day traders ou fundos especulativos. Foram fundos de pensão, bancos centrais estrangeiros e investidores institucionais reequilibrando suas carteiras, reduzindo a exposição aos EUA.

Parte disso é técnico. As operações de base explodiram. Os fundos de hedge receberam chamadas de margem. Os corretores não tinham capacidade de balanço para absorver os fluxos.

Mas parte disso é estrutural. Os EUA agora estão com altos déficits, alta inflação e uma política comercial imprevisível, tudo ao mesmo tempo. Isso não é um porto seguro. Isso é um ativo de risco com privilégios de moeda de reserva.

Investidores estrangeiros parecem concordar. A China, segundo relatos, detém cerca de US$ 800 bilhões em títulos do Tesouro dos EUA.

Embora não haja provas concretas de despejo ativo, o leilão de títulos do Tesouro de 3 anos desta semana teve uma das ofertas estrangeiras mais fracas em anos.

De acordo com a Morningstar, os compradores domésticos absorveram apenas 6,2% da oferta, em comparação com uma média de 19%.

Enquanto isso, os títulos alemães mantiveram-se estáveis. O euro ganhou terreno em relação ao dólar. E o ouro subiu acima de US$ 3.100 a onça, com os investidores buscando segurança em outros ativos.

Devemos entrar em pânico?

Ainda não é uma crise. Mas é uma grande mudança de paradigma. O Fed tem espaço de manobra limitado. As atas de sua reunião de março mostraram preocupação de que as tarifas aumentariam a inflação.

Os mercados agora estão precificando menos cortes de juros para o ano, reduzindo de mais de 100 pontos-base para cerca de 80.

Se os rendimentos permanecerem elevados e a inflação subir devido às tarifas, o Fed poderá ser forçado a ficar de braços cruzados enquanto a economia desacelera.

Trump, por sua vez, já declarou que a pausa nas tarifas é apenas isso: uma pausa. A taxa de 10% sobre todas as importações permanece.

A tarifa sobre a China foi aumentada novamente, agora para 125%. Um novo conjunto de tensões comerciais poderia reacender outra liquidação. O mercado já mostrou o que acontece quando perde a confiança.

Há também o risco de retaliação global. A China impôs tarifas de 84% sobre mercadorias americanas e sanções a 18 empresas americanas.

A Europa está sob pressão para responder. O jogo de longo prazo, especialmente com a China, é agora um teste de resistência econômica.

Trump está jogando um jogo de blefe. Mas a China parece preparada para absorver a dor. A teoria dos jogos sugere que o lado mais disposto a sofrer geralmente vence.

Finalmente, há outro grande risco aqui além das tarifas. O risco de os investidores globais estarem perdendo a confiança na governança econômica dos EUA. As mudanças caóticas de política. A comunicação via redes sociais.

O distanciamento entre o que é dito em Washington e o que realmente está acontecendo nos mercados.

A semana passada mostrou que o mercado agora define os limites da política americana. Quando o mercado de títulos fica “agitado”, Washington ouve. Mas isso não é bom. Significa que a confiança não é mais automática. O benefício da dúvida desapareceu.

Pela primeira vez em uma geração, os investidores estão precificando os ativos americanos não como o destino padrão, mas como uma escolha entre muitas. Essa é a essência da estratégia de “Venda da América”. E mesmo que ela pause, a ideia agora está em jogo.