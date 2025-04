A tempestade tarifária de Trump: como os mercados asiáticos estão reagindo a uma guerra comercial sem fim à vista

Está cada vez mais difícil acompanhar as últimas tarifas que estão sendo impostas reciprocamente por cada país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas abrangentes a quase todos os parceiros comerciais, incluindo alguns dos aliados mais próximos da América na Ásia.

Até agora, a China foi a mais afetada, com uma tarifa de 104% sobre a maioria das exportações; o Japão enfrenta uma tarifa geral de 24%, com taxas adicionais de 25% sobre automóveis; e a Coreia do Sul também está sujeita a tarifas de 25% sobre aço, automóveis e mercadorias em geral.

A verdadeira história reside em como essas economias asiáticas estão respondendo e por que suas reações podem moldar a próxima década do comércio global.

A China não está recuando.

A China foi a mais atingida e reagiu mais rapidamente.

Dias depois de os EUA imporem uma tarifa de 104% sobre quase todos os produtos chineses, Pequim respondeu com tarifas de 84% sobre as importações americanas e controles adicionais de exportação sobre empresas dos EUA.

A China também proibiu negócios com várias empresas americanas, designando-as como “entidades não confiáveis”.

Não houve nenhum esforço para reiniciar as negociações. Autoridades chinesas afirmam que Washington está usando “ameaças e chantagem” e que a China “lutará até o fim”.

Essa retórica não é nova, mas agora é acompanhada por políticas.

Segundo relatos, Pequim está considerando novas restrições a materiais críticos como terras raras, gálio e germânio, essenciais para a defesa e a fabricação de eletrônicos dos EUA.

O que diferencia essa escalada é que a China não está mais tentando acalmar os mercados.

A mídia estatal e os blogueiros nacionalistas estão enquadrando o impasse como uma questão de soberania, e não apenas de comércio.

Essa mudança de postura é importante.

Isso reduz o espaço para negociação e aumenta as chances de que isso se torne uma ruptura de longo prazo nas relações EUA-China.

Internamente, a economia chinesa já está sob pressão.

O yuan caiu para níveis recordes.

O índice CSI 300 caiu 8,4% desde o início do ano.

Os fabricantes voltados para a exportação ao longo da costa da China enfrentam uma profunda incerteza.

Ainda assim, Pequim parece disposta a absorver o impacto econômico para defender sua posição.

O Japão está usando a diplomacia, mas está sob pressão.

O Japão também agiu rapidamente. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba ligou para Trump poucas horas após o anúncio das tarifas.

Os dois concordaram em manter o diálogo aberto, e o Japão nomeou o ministro da Economia, Ryosei Akazawa, para liderar as negociações.

Os EUA responderam positivamente, concedendo ao Japão status prioritário nas negociações.

A mensagem do Japão é que essas tarifas são inconsistentes com o acordo comercial EUA-Japão.

Autoridades afirmam que vão pressionar pela revisão e eventual retirada.

Ao mesmo tempo, o Japão está evitando ameaças ou retaliações públicas.

Nos bastidores, porém, o Japão está se preparando para uma negociação difícil.

Os EUA já deixaram claro que desejam maior acesso aos mercados agrícolas e industriais do Japão.

O Japão é o maior investidor estrangeiro direto nos EUA, e está usando esse fato como alavanca.

Mas também enfrenta uma difícil conversa interna.

O mercado de ações do Japão caiu quase 25% desde seu pico em julho de 2024.

O setor automobilístico, principal componente das exportações japonesas, é diretamente afetado.

Alguns parlamentares da oposição estão pressionando por uma resposta mais dura.

O governo resistiu até agora, esperando resolver a questão por meio de diplomacia discreta.

A Coreia do Sul aposta no diálogo, não nas ameaças.

A Coreia do Sul está adotando uma abordagem muito diferente.

O presidente interino Han Duck-soo disse à CNN que seu país não se juntaria à China ou ao Japão na oposição às tarifas.

Em vez disso, ele optou pelo diálogo em vez da confrontação.

Han enviou uma delegação comercial a Washington poucos dias após o anúncio das tarifas e ofereceu áreas de cooperação, incluindo construção naval, energia e redução do superávit comercial da Coreia do Sul com os EUA, de US$ 55,7 bilhões.

A Coreia do Sul também foi duramente atingida.

Suas indústrias automobilística e siderúrgica enfrentam tarifas de 25%. Para atenuar o impacto, o governo aumentou o apoio financeiro às montadoras de 13 trilhões para 15 trilhões de won (US$ 10 bilhões) e reduziu temporariamente os impostos sobre a compra de veículos.

Esta resposta é moldada por mais do que a economia.

A Coreia do Sul depende dos EUA para defesa e não pode se dar ao luxo de politizar a relação enquanto as tensões com a Coreia do Norte permanecem altas.

Trump já vinculou o comércio à cooperação militar, levantando a questão da contribuição financeira da Coreia do Sul para a manutenção de 28.500 soldados americanos.

A abordagem de Han recebeu elogios em Washington.

Autoridades americanas descreveram a iniciativa da Coreia do Sul como ponderada e construtiva.

Mas a decisão de não confrontar Trump gerou críticas internas.

Alguns legisladores dizem que Han está sendo muito passivo.

Com as eleições chegando em junho, isso pode se tornar um passivo político.

Como os mercados estão reagindo?

Os mercados de ações asiáticos caíram acentuadamente com a entrada em vigor das tarifas.

O Nikkei do Japão caiu 3,9% no dia em que as tarifas foram ativadas.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu mais de 3%. O yuan offshore atingiu um mínimo histórico.

Mas esses números podem nem mesmo refletir as mudanças de longo prazo que estão em curso.

O que está acontecendo não é apenas uma disputa comercial, mas um realinhamento.

Os EUA não estão mais tratando aliados de forma diferente de rivais.

As tarifas de Trump se aplicam a quase todos os setores.

Países como a Coreia do Sul e o Japão, há muito considerados imunes à pressão econômica, agora estão sendo solicitados a fazer concessões para manter o acesso ao mercado.

Isso força um novo tipo de decisão.

Alinhar-se com os EUA e absorver os custos econômicos, ou resistir e arriscar penalidades adicionais.

No fim das contas, não há uma saída clara para o impasse tarifário.

Trump vinculou o comércio a questões mais amplas, como alianças militares, controle de tecnologia e segurança nacional.

As negociações podem levar a isenções ou ajustes, mas os EUA estão pedindo mais do que cortes tarifários. Eles querem mudanças estruturais.

A China escolheu o segundo caminho.

A Coreia do Sul e o Japão estão tentando a primeira opção. Cada caminho tem suas consequências.