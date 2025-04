De acordo com especialistas, os preços do ouro podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por longos períodos de tempo, à medida que os investidores continuam a aumentar sua exposição ao metal amarelo.

Os preços do ouro na COMEX atingiram um recorde de US$ 3.263 por onça na sexta-feira e também foram negociados perto desse nível na segunda-feira.

No momento da redação deste texto, o contrato de junho da COMEX estava em alta de 0,6%, a US$ 3.245,7 por onça.

David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, disse:

Atualmente, os investidores continuam a aumentar sua exposição ao ouro na esperança de que ele mantenha seu valor, atuando como um porto seguro em meio à incerteza do mercado induzida pelas tarifas.

Segundo Morrison, a convergência e divergência da média móvel diária indicavam que o metal amarelo havia retornado a níveis de sobrecompra. Isso justifica cautela, disse ele.

Ouro à mercê das tarifas de Trump

Documentos publicados no Registro Federal na segunda-feira revelaram que os EUA estão iniciando investigações sobre importações de produtos farmacêuticos e semicondutores.

O objetivo é potencialmente impor tarifas a esses setores, alegando que a forte dependência da produção estrangeira de medicamentos e chips representa um risco à segurança nacional.

Os participantes do mercado estão apreensivos, pois o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou planos de revelar a taxa tarifária sobre semicondutores importados na próxima semana.

Além disso, Trump declarou na segunda-feira que estava aberto a ajustar as tarifas de 25% sobre importações de automóveis e autopeças do México, Canadá e outros países.

Ele reconheceu que as montadoras “precisam de um pouco de tempo” enquanto fazem a transição para a fabricação nos EUA.

“No entanto, os mercados continuam cautelosos em meio à incerteza sobre as políticas comerciais de Trump, e suas constantes recuos em relação às tarifas aumentam as preocupações sobre as perspectivas econômicas globais, mantendo o sentimento em torno do preço tradicional do ouro sustentado”, disse Dhwani Mehta, analista da FXstreet, em um relatório.

Taxas de juros

A incerteza em torno das tarifas e outras políticas fez com que a economia entrasse em uma “grande pausa”, segundo o presidente do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic.

Ele sugeriu que o banco central dos EUA mantivesse sua posição atual até que houvesse mais clareza.

“Enquanto isso, os mercados ignoraram os comentários do presidente do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, que sugeriu que o banco central dos EUA deveria manter a taxa de juros inalterada até que haja mais clareza”, disse Mehta.

Os mercados atribuíam 80% de probabilidade de que o Fed manteria as taxas na reunião de política monetária de 7 de maio. Além disso, eles incorporaram aproximadamente 85 pontos-base de cortes de juros até dezembro de 2025.

As políticas tarifárias da administração Trump podem forçar o Fed a cortar as taxas para evitar uma recessão, mesmo com inflação alta, disse o governador do Fed, Christopher Waller, na segunda-feira.

Títulos do Tesouro dos EUA e ouro

O ouro, um ativo sem rendimento, tradicionalmente atua como proteção contra a incerteza global e a inflação. Ele também tende a prosperar em um ambiente de baixas taxas de juros.

Isso foi exacerbado por alguns movimentos excêntricos no mercado de títulos do Tesouro dos EUA, de acordo com Morrison.

Os títulos do Tesouro dos EUA, respaldados pelo balanço patrimonial da maior economia do mundo e pela força da moeda de reserva mundial, sempre foram considerados o refúgio seguro definitivo.

Os investidores não apenas recebem juros, mas também têm a garantia do respaldo da economia americana.

“Mas os títulos do Tesouro têm se mostrado extremamente voláteis ultimamente e perderam parte de seu apelo”, disse Morrison.

Mehta acrescentou:

Olhando para o futuro, o potencial de alta adicional no preço do ouro provavelmente continuará à mercê das manchetes sobre tarifas de Trump e do discurso do Fed, já que o calendário econômico dos EUA permanece sem publicações de dados econômicos de primeira linha.