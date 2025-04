A IOTA registrou um aumento de preço de 6% na última semana, mas está apresentando um padrão de reversão de baixa potencial que poderia levar a uma queda acentuada de seu preço.

Essa previsão de preço para IOTA está alinhada com a fraqueza geral do mercado, onde as principais criptomoedas estão sendo negociadas perto de níveis de suporte ou resistência importantes.

Notavelmente, os ganhos para ativos de risco permanecem moderados devido à contínua incerteza tarifária, um fato que os investidores estão atentos e que explica a significativa realização de lucros entre os principais ganhadores do mercado.

Preço do IOTA hoje

O preço da maioria das principais criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL), permanece apenas ligeiramente positivo.

Algumas criptomoedas estão registrando aumentos notáveis. No entanto, a nova pressão de venda no mercado futuro sugere que os preços podem cair para o suporte, provavelmente US$ 80.000 para o BTC.

O preço da IOTA hoje, com ganhos inferiores a 1% nas últimas 24 horas, indica uma possível reversão caso os compradores não consigam assumir o controle.

A altcoin está sendo negociada perto de US$ 0,16, com alta de menos de 1% nas últimas 24 horas. No entanto, a altcoin está formando um padrão de triângulo descendente — um sinal de alerta para os touros.

Este nível é crucial; uma queda abaixo dele poderia encorajar os ursos a levar os preços para US$ 0,13, com novas quedas potencialmente testando o território abaixo de US$ 0,10.

Preço da IOTA: o mercado de derivativos está sinalizando problemas?

O mercado cripto mais amplo reflete cautela semelhante, com a pressão de venda no mercado futuro sugerindo uma retração.

Da mesma forma, as dificuldades da IOTA estão ligadas à dinâmica do mercado de derivativos.

As taxas de financiamento, que equilibram os preços dos contratos futuros com os preços à vista por meio de pagamentos entre compradores e vendedores, estão flertando com território negativo.

Uma taxa de financiamento negativa sinaliza um sentimento de baixa crescente entre os traders, muitas vezes prenunciando quedas de preços.

Para piorar a situação, o interesse aberto da IOTA estagnou desde o início do ano. Isso reflete o entusiasmo decrescente entre os traders alavancados.

O interesse aberto estável, combinado com a queda das taxas de financiamento, pinta um quadro sombrio — uma tendência de baixa prolongada pode se materializar se essas tendências persistirem.

Perspectivas do gráfico para IOTA

Nos gráficos, a IOTA está formando um triângulo descendente. Isso pode acelerar a tendência de baixa, com o nível de suporte de US$ 0,14 sendo crítico.

IOTA chart by TradingView

Se os touros conseguirem se manter acima desse nível, poderão evitar uma queda mais acentuada.

Uma quebra abaixo, no entanto, corre o risco de uma queda rápida para US$ 0,13 ou menos. Quedas também são prováveis, considerando o Índice de Força Relativa (RSI). A métrica atualmente está abaixo da marca neutra, indicando fraqueza.

Enquanto isso, o Oscilador Estocástico, embora acima do seu nível médio, está em tendência de baixa, sublinhando um sutil aumento da pressão de baixa.

Esses indicadores sugerem que o caminho de curto prazo da IOTA pode ser difícil, a menos que surjam catalisadores otimistas.