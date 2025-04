Sensex sobe mais de 1500 pontos, Nifty ultrapassa 23.300 com alívio tarifário dos EUA impulsionando a alta.

Os índices de referência de ações indianas dispararam dramaticamente na abertura do pregão de terça-feira, impulsionados pelo otimismo generalizado dos investidores após o governo dos Estados Unidos sinalizar uma suspensão temporária das altas tarifas recentemente anunciadas para produtos eletrônicos.

O impulso positivo refletiu os ganhos observados nos mercados globais, embora a incerteza subjacente sobre o futuro da política comercial dos EUA tenha persistido.

A reação do mercado foi imediata e robusta. Às 9h17, o BSE Sensex havia disparado 1.552 pontos, um ganho de 2,06%, para negociar a 76.709.

Simultaneamente, o índice Nifty50 subiu 476 pontos, ou 2,09%, ultrapassando a marca significativa de 23.300 pontos para atingir 23.305.

Esse forte movimento de alta foi impulsionado pelas notícias do fim de semana de que os EUA excluiriam smartphones, computadores e vários outros componentes eletrônicos de suas tarifas “recíprocas” propostas.

Essa decisão proporcionou um alívio crucial depois que o presidente Donald Trump havia anunciado inicialmente tarifas abrangentes sobre todas as importações americanas no início do mês.

Embora uma pausa subsequente de 90 dias tenha sido concedida a muitos países, a China permaneceu excluída, e o status de categorias de produtos específicas continuou sendo um ponto de significativa ansiedade no mercado.

O rali na Dalal Street foi caracterizado por compras generalizadas, indicando forte confiança dos investidores em múltiplos segmentos da economia.

Dentro do pacote Sensex, as gigantes automotivas Tata Motors e M&M, juntamente com os pesos-pesados financeiros HDFC Bank e ICICI Bank, e o conglomerado de engenharia L&T, surgiram como os principais ganhadores, com alguns subindo até 5%.

A pressão de venda foi mínima, com apenas algumas ações como Nestle India, HUL e ITC abrindo com uma leve queda.

Os índices setoriais pintaram um quadro semelhante de ganhos generalizados. Os índices Nifty Auto e Nifty Realty lideraram a alta, cada um subindo mais de 3%.

Outros setores importantes, incluindo Serviços Financeiros Nifty, TI, Metalurgia, Farmacêutico, Bens de Consumo Duráveis e Petróleo e Gás, também registraram ganhos saudáveis, abrindo entre 1% e 2% mais altos.

Ações de montadoras aceleram com novas esperanças de isenção.

O setor automotivo recebeu um impulso adicional com indícios de que os carros também poderiam receber algum alívio das taxas existentes.

Ações como Tata Motors, M&M, Bharat Forge e Samvardhana Motherson International dispararam até 7% depois que o presidente Trump sugeriu que possíveis isenções das tarifas de 25% sobre automóveis poderiam ser concedidas.

Esse sentimento positivo se estendeu por grande parte da Ásia, com os mercados de ações regionais acompanhando em grande parte os ganhos recentes de Wall Street.

Os mercados americanos registraram dois dias consecutivos de alta, impulsionados pelo otimismo em relação a possíveis isenções tarifárias e apoiados por uma série de relatórios positivos de lucros bancários.

No entanto, o otimismo não foi universal, nem ilimitado. As ações chinesas se mostraram uma exceção, oscilando entre ganhos e perdas enquanto Pequim permanece envolvida em uma disputa comercial direta e crescente com Washington.

Embora os mercados chineses tenham encontrado algum alívio na isenção de eletrônicos, as declarações subsequentes do presidente Trump enfatizando a natureza temporária de qualquer alívio limitaram o entusiasmo.

Além disso, um clima de cautela permeou os pregões globais. Os investidores permaneceram apreensivos com possíveis novas escaladas comerciais e a incerteza geral em torno das políticas tarifárias.

Isso se refletiu em uma leve queda nos futuros de ações dos EUA durante o horário de negociação asiático, com os futuros do S&P 500 recuando 0,1%.

Os participantes do mercado também estavam atentos aos volumes de negociação potencialmente menores e ao risco de oscilações bruscas antes do feriado da Sexta-Feira Santa, mais tarde na semana.