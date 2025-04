Singapura entrou oficialmente em período eleitoral na terça-feira, quando o presidente Tharman Shanmugaratnam dissolveu o parlamento, atendendo ao conselho do primeiro-ministro Lawrence Wong.

A medida prepara o terreno para a 14ª eleição geral da cidade-estado desde a independência em 1965. O Dia da Nomeação está marcado para 23 de abril, após o qual os candidatos iniciarão nove dias de campanha.

Um dia de reflexão antecederá a data da votação, que deverá ser anunciada em breve pelo oficial de retorno.

Esta eleição marca um momento crucial para o cenário político de Singapura. Será a primeira eleição geral liderada pelo Primeiro-Ministro Wong, que sucedeu Lee Hsien Loong em maio de 2024.

Isso também ocorre em um momento em que a economia global enfrenta crescentes dificuldades, incluindo inflação, tensões comerciais e preocupações internas sobre empregos e custo de vida.

A eleição de estreia de Wong como primeiro-ministro

Lawrence Wong assumiu o cargo de quarto primeiro-ministro de Singapura em maio, após Lee Hsien Loong renunciar após duas décadas no comando.

O Partido de Ação Popular (PAP) de Wong governa Singapura continuamente desde a independência e espera-se que concorra a todas as 97 cadeiras parlamentares.

A liderança de Wong agora enfrentará seu primeiro teste eleitoral. O resultado poderá determinar se o PAP mantém sua supermaioria ou se terá que lidar com uma presença mais forte da oposição no parlamento.

Sua administração até agora se concentrou no controle da inflação, no fortalecimento das proteções sociais e na diversificação das parcerias comerciais em resposta às mudanças globais.

Em uma declaração ministerial proferida em 8 de abril, Wong expressou preocupação com as novas tarifas americanas. “Estamos muito desapontados com a medida dos EUA, especialmente considerando a profunda e duradoura amizade entre nossos dois países”, disse ele.

As declarações refletem a crescente inquietação na região à medida que o governo de Donald Trump intensifica sua agenda comercial protecionista.

Contexto econômico

As eleições gerais também chegam em meio a um cenário econômico enfraquecido. Na segunda-feira, o banco central de Singapura decidiu flexibilizar a política monetária pela segunda vez consecutiva, sinalizando preocupação com o crescimento estagnado.

As autoridades citaram a crescente probabilidade de crescimento zero do PIB em 2025, após uma expansão mais fraca do que o esperado, de 3,8%, no primeiro trimestre.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) citou incertezas externas e a fraca demanda global como razões principais para a mudança de política. A inflação subjacente permanece elevada, mas espera-se que diminua no segundo semestre do ano.

A economia de Singapura, dependente das exportações, é especialmente sensível a perturbações globais, incluindo choques tarifários e reconfigurações da cadeia de abastecimento.

A administração de Wong respondeu reforçando as redes de proteção social e estendendo o apoio salarial a setores selecionados. No entanto, essas medidas podem não ser suficientes para aliviar a ansiedade dos eleitores sobre o aumento do custo de vida e a segurança do emprego.

Principais preocupações dos eleitores em um cenário em mudança

Uma pesquisa de janeiro divulgada pela CNA indicou que os singapurenses estão cada vez mais preocupados com questões econômicas do dia a dia. O custo de vida, a disponibilidade de empregos e a segurança de renda foram citados como as principais prioridades dos eleitores.

Ao mesmo tempo, há uma crescente conscientização política entre os eleitores mais jovens. Espera-se que partidos de oposição, incluindo o Partido dos Trabalhadores e o Partido do Progresso de Singapura, apresentem candidatos na maioria das circunscrições.

Isso poderia testar a tradicional dominância do PAP, especialmente em distritos urbanos onde os votos indecisos têm maior peso.

O período de campanha será acompanhado de perto tanto nacional quanto internacionalmente. Investidores e parceiros regionais avaliarão como a nova liderança de Singapura lida com a continuidade das políticas, as relações exteriores e a recuperação econômica.

Contexto global

O contexto geopolítico adiciona ainda mais complexidade à próxima eleição. A ofensiva tarifária contínua de Donald Trump está abalando economias dependentes do comércio em toda a Ásia.

Embora Singapura tenha mantido laços estreitos com os EUA por muito tempo, as fricções aumentaram sob a administração Trump.

Novas tarifas direcionadas tanto a aliados quanto a adversários ameaçam interromper rotas comerciais estabelecidas. Singapura, como centro de reexportações e finanças globais, é particularmente vulnerável a tais choques.

A dependência do país da demanda externa significa que a manutenção de relações internacionais estáveis é crucial. A abordagem diplomática do Primeiro-Ministro Wong, bem como sua combinação de políticas econômicas, serão examinadas durante a campanha e além.