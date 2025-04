O VeThor Token (VTHO), o token de gás que alimenta as transações na blockchain VeChainThor, recentemente experimentou um aumento de preço impressionante, disparando de US$ 0,00167 para um pico de US$ 0,003399 na Binance em apenas um dia, antes de se estabilizar em US$ 0,002891, refletindo um ganho de 39,1% em 24 horas.

Essa impressionante alta coincidiu com um volume de negociação extraordinário de US$ 504,88 milhões em 24 horas, sublinhando uma onda de entusiasmo e participação intensificados no mercado.

Por que o preço do token VeThor está subindo?

Copy link to section

Um catalisador chave por trás desse aumento parece ser o anúncio de 14 de abril de 2025 de que o CEO do UFC, Dana White, se juntou ao conselho consultivo da VeChain, sinalizando um grande impulso para a adoção generalizada da blockchain.

White, em parceria com o físico ganhador do Prêmio Nobel, Sir Konstantin Novoselov, está prestes a elevar o perfil da VeChain, particularmente por meio de sua iniciativa focada em sustentabilidade, VeBetterDAO, o que poderia amplificar a utilidade do VTHO.

Com a enorme audiência global do UFC, que atinge mais de 950 milhões de residências, o envolvimento de White pode aumentar significativamente a conscientização e o engajamento com a VeBetterDAO, uma plataforma que recompensa ações ecologicamente corretas com tokens B3TR e utiliza VTHO para taxas de transação.

Outro fator contribuinte é a atualização antecipada do VeChain Renaissance, prevista para 2025, que promete segurança aprimorada, descentralização e compatibilidade com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), o que poderia atrair mais desenvolvedores e empresas para o ecossistema.

O VTHO manterá a alta?

Copy link to section

Tecnicamente, o gráfico de preços do VeThor exibiu vários sinais de alta, incluindo uma quebra de uma cunha descendente de 3 meses, uma divergência de alta nos gráficos de 4 horas e diários, e o preço cruzando acima da média móvel de 20 dias pela primeira vez em 90 dias.

VeThor token price chart by TradingView

No entanto, a sustentabilidade da alta enfrenta desafios, pois um candle de baixa surgiu no gráfico diário, sugerindo potencial pressão de venda ou realização de lucros após a rápida ascensão.

Para piorar a situação, o Índice de Força Relativa (RSI) tornou-se baixista no gráfico diário, pouco antes do limite de sobrecompra, com leituras anteriores de 85,66 no gráfico de 4 horas e um StochRSI acima de 93, sugerindo que o token pode estar sobrevalorizado e pronto para uma correção.

A curto prazo, esses indicadores de baixa sugerem que o VTHO pode sofrer consolidação ou recuo, particularmente se não conseguir romper o nível de resistência de US$ 0,00335, com US$ 0,002065 atuando como uma zona de suporte crítica.

No entanto, apesar desses obstáculos de curto prazo, o potencial de longo prazo do VTHO permanece promissor se o ecossistema da VeChain se expandir por meio de iniciativas como a VeBetterDAO e parcerias de alto perfil, como o acordo de patrocínio do Power Slap, o que poderia sustentar a demanda.

O mecanismo de queima integrado do token, que destrói 70% do VTHO usado em transações, oferece suporte adicional ao preço, reduzindo gradualmente a oferta, uma dinâmica que pode se mostrar significativa à medida que a atividade da rede cresce.

Em última análise, embora a recente duplicação do preço do VTHO tenha sido impulsionada por desenvolvimentos impactantes e fortes indicadores técnicos, sua capacidade de manter a alta pode falhar no curto prazo devido a sinais de baixa, embora a adoção sustentada e o crescimento do ecossistema possam abrir caminho para ganhos futuros se os níveis de resistência chave forem superados.