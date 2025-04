As bolsas europeias recuaram na abertura de quarta-feira, interrompendo uma sequência de dois dias de ganhos, pois a incerteza persistente sobre a política comercial dos EUA, combinada com notícias decepcionantes de um importante player de tecnologia, prejudicou o sentimento dos investidores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,8% nas primeiras negociações, devolvendo parte dos ganhos acumulados nas sessões fortes anteriores.

O tom negativo foi significativamente influenciado pelos desenvolvimentos no crucial setor de semicondutores.

As ações da ASML, fornecedora crucial para a indústria global de chips, caíram 6,5% pouco depois da abertura do mercado.

A forte queda ocorreu após o anúncio da empresa holandesa sobre novas reservas líquidas para o trimestre, que ficaram consideravelmente abaixo das expectativas dos analistas.

Para piorar a situação, a ASML explicitamente apontou a incerteza contínua em torno das regulamentações comerciais dos EUA como um fator que impacta suas perspectivas.

As notícias negativas vindas da ASML tiveram um efeito dominó imediato, arrastando para baixo a concorrente ASM International, cujas ações caíram 4,5%.

Crescimento da China supera previsões, mas sombras das tarifas se alongam

Somando-se ao complexo cenário global, os investidores também estavam avaliando os últimos dados de crescimento econômico divulgados pela China mais cedo naquele dia.

Dados oficiais indicaram que a segunda maior economia do mundo expandiu-se 5,4% ano a ano no primeiro trimestre, superando as expectativas.

No entanto, esse dado aparentemente positivo foi visto sob a perspectiva das crescentes tensões comerciais sob a presidência de Donald Trump nos EUA.

A ameaça iminente de novas tarifas levou vários grandes bancos de investimento a reduzir suas previsões de crescimento para a China no ano todo, sugerindo que os dados oficiais podem não capturar totalmente os obstáculos futuros.

Os números da produção industrial e das vendas no varejo chinesas também estavam sendo analisados de perto pelos participantes do mercado.

Nervosismo global: mercados asiáticos caem, alta da Nvidia aumenta a pressão

O início mais fraco na Europa seguiu sinais negativos das sessões de negociação noturnas em outras regiões.

A maioria dos principais mercados da Ásia-Pacífico negociou em baixa, refletindo o clima de cautela.

Além disso, os futuros de ações dos EUA recuaram ligeiramente, enquanto os investidores aguardavam um importante relatório de vendas no varejo mais tarde no dia e continuavam a analisar os resultados corporativos da temporada do primeiro trimestre.

O sentimento, particularmente no setor de tecnologia, foi ainda mais pressionado pelas notícias da Nvidia.

Em negociações estendidas na terça-feira, a gigante americana de chips revelou que prevê registrar uma substancial baixa contábil de US$ 5,5 bilhões em seus próximos resultados trimestrais.

Essa cobrança está diretamente relacionada à superação das restrições à exportação de suas avançadas unidades de processamento gráfico (GPUs) H20 para a China e outras nações, destacando o impacto financeiro tangível das políticas comerciais atuais sobre as principais empresas de tecnologia.

A combinação da falha de reservas da ASML e da significativa baixa contábil da Nvidia destacou as vulnerabilidades enfrentadas pelo setor de semicondutores no atual ambiente geopolítico e comercial.