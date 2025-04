Ações americanas abrem em queda na quarta-feira: Nasdaq cai quase 2%, Dow Jones recua 180 pontos.

As ações americanas caíram na quarta-feira, com os mercados reagindo a uma perspectiva cautelosa da Nvidia que pesou sobre o setor de tecnologia em geral.

Os três principais índices abriram o dia em forte queda.

O Dow Jones Industrial Average perdeu 180 pontos, ou 0,4%, enquanto o S&P 500 caiu 0,97%. O Nasdaq Composite recuou 1,73%.

Desde que a administração introduziu suas tarifas “recíprocas” em 2 de abril, os principais índices caíram mais de 4% cada.

O mercado em geral permanece cauteloso, pois o ambiente tarifário continua instável.

Embora estejam sendo discutidas isenções de impostos de importação de automóveis, nenhuma política definitiva foi anunciada.

O status das tarifas recentemente suspensas sobre eletrônicos de consumo — incluindo smartphones e computadores — também permanece incerto, deixando empresas de tecnologia e investidores em suspenso.

Enquanto isso, o governo Trump parece estar preparando o terreno para novas barreiras comerciais.

Produtos farmacêuticos, semicondutores e minerais críticos são os próximos na fila para possíveis taxas, o que poderia ter efeitos cascata nos setores de saúde, tecnologia e manufatura.

O panorama comercial mais amplo é igualmente opaco. Embora o presidente tenha mencionado negociações em andamento com vários parceiros comerciais fora da China, os detalhes são escassos após o congelamento de 90 dias da maioria das chamadas tarifas “recíprocas” na semana passada.

O mercado permanece cauteloso quanto ao alcance e ao momento de quaisquer outras ações comerciais.

Avisos da OMC sobre tarifas

A Organização Mundial do Comércio (OMC) emitiu um alerta na quarta-feira, afirmando que as perspectivas do comércio global pioraram significativamente após as medidas tarifárias do presidente Donald Trump.

Em seu mais recente relatório sobre Perspectivas e Estatísticas do Comércio Global, a OMC observou: “As perspectivas para o comércio global deterioraram-se acentuadamente devido a um aumento nas tarifas e à incerteza na política comercial.”

Agora, espera-se que o volume do comércio mundial de mercadorias contraia 0,2% em 2025, levando em conta o ambiente tarifário atual e uma suspensão temporária de 90 dias em algumas taxas.

Uma recuperação modesta de 2,5% está projetada para 2026.

O relatório destacou a América do Norte como a região que provavelmente sofrerá a queda mais acentuada, com previsão de queda de 12,6% nas exportações este ano.

A OMC também sinalizou “riscos negativos severos”, alertando que uma escalada adicional de tarifas e o aumento da incerteza política poderiam desencadear uma queda mais acentuada de 1,5% no comércio global de bens, com as economias menos desenvolvidas e dependentes de exportações correndo riscos particulares.

Nvidia derruba ações de tecnologia

As ações da Nvidia caíram 6% depois que a empresa divulgou uma baixa contábil trimestral de US$ 5,5 bilhões relacionada a restrições na exportação de suas GPUs H20 para a China e outros países, em decorrência de novos requisitos de licenciamento dos EUA.

A notícia arrastou outras fabricantes de chips para baixo, com a AMD caindo mais de 6% e a Micron Technology 3%.

Os fracos resultados da ASML agravaram as perdas do setor, com suas ações listadas nos EUA caindo mais de 5%.

Grandes nomes da tecnologia também caíram, com a Meta recuando mais de 2%, enquanto Alphabet e Tesla caíram mais de 1% cada.