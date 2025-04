GTA VI protege as ações da Take-Two de tarifas e temores de recessão.

Os investidores devem apostar em Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO), pois as tarifas de Trump e os temores de uma guerra comercial em grande escala continuam a causar estragos nas ações globais, diz Adam Parker.

Ele é o fundador e diretor executivo da Trivariate Research.

Espera-se amplamente que as políticas comerciais de Trump levem a economia dos EUA a uma recessão antes do final deste ano, e uma economia em desaceleração tende a pesar sobre os gastos discricionários.

Ainda assim, Parker, da Trivariate, acredita que a TTWO tem o que é preciso para superar a incerteza macroeconômica que, de outra forma, tornou as ações americanas muito menos atraentes em 2025.

GTA VI impulsionará o crescimento da receita e do fluxo de caixa livre da TTWO

Adam Parker está otimista em relação às ações da Take-Two principalmente porque a editora de videogames deve lançar o tão aguardado Grand Theft Auto VI em 2025.

Historicamente, GTA tem sido um título que acelera o crescimento da receita e o fluxo de caixa livre para a TTWO, não apenas por alguns trimestres, mas por vários anos.

“O que está por vir é o próximo Grand Theft Auto, e isso trará uma mudança significativa no crescimento da receita e no fluxo de caixa livre, com um ciclo de vida historicamente muito longo”, disse o especialista de mercado à CNBC em entrevista hoje.

Observe que o lançamento esperado de GTA VI já está ajudando as ações da Take-Two a contrariar a tendência e permanecerem significativamente no verde em um momento em que a incerteza macroeconômica está fazendo com que as ações americanas lutem por ganhos.

Ações da Take-Two devem permanecer resilientes durante uma recessão.

De acordo com Parker, da Trivariate, as ações da Take-Two provavelmente permanecerão resilientes mesmo que a situação das tarifas e a subsequente guerra comercial resultem em uma desaceleração econômica em 2025.

Mesmo com a economia desacelerando, o lançamento de GTA VI poderia ajudar essa editora de videogames a dobrar sua receita até o final da década atual.

Isso torna a relação risco-retorno “desproporcionalmente positiva” na Take-Two Interactive Software, acrescentou ele.

Apesar da incerteza tarifária, a empresa listada na Nasdaq recentemente manteve sua previsão de receita de até US$ 5,67 bilhões este ano. Os analistas, em comparação, estimavam um valor menor, de US$ 5,61 bilhões.

Até que ponto as ações da TTWO poderiam subir em 2025?

Parker não está sozinho em manter uma postura otimista em relação às ações da Take-Two. O consenso mais amplo de Wall Street sobre a editora de videogames permanece firmemente em “sobreponderar”, refletindo o otimismo contínuo sobre suas perspectivas de crescimento e lançamentos futuros.

Na verdade, Edward Woo, da Ascendiant Capital, atualmente vê um potencial de alta de US$ 270 para as ações da TTWO, o que indica um ganho potencial de mais de 25% em relação aos níveis atuais.

Em sua recente nota aos clientes, Woo também citou o lançamento esperado de GTA VI como a principal razão para sua visão positiva sobre a empresa proprietária da Rockstar Games, Zynga e 2K.

Dito isso, as ações da Take-Two Interactive Software permanecem pouco atraentes para investidores de renda, visto que atualmente não pagam dividendos.