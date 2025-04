Uma onda de cautela tomou conta dos mercados financeiros asiáticos na quarta-feira, derrubando os principais índices enquanto os investidores lidavam com as preocupações persistentes sobre as tarifas comerciais dos EUA e se posicionavam antes da divulgação de dados econômicos cruciais da China.

A negociação moderada seguiu uma tendência negativa de Wall Street durante a noite.

No Japão, o índice de referência Nikkei 225 caiu 0,3%, enquanto o índice mais amplo Topix recuou marginalmente 0,05%. Os mercados sul-coreanos também sentiram a pressão, com o Kospi caindo 0,2% e o Kosdaq perdendo 0,18%.

Os contratos futuros do índice Hang Seng de Hong Kong apontavam para uma abertura igualmente mais fraca, reforçando o clima de hesitação em toda a região.

Destaque na China: dados econômicos aguardados

O foco principal dos investidores durante a sessão asiática é a divulgação dos principais indicadores econômicos da China mais tarde no dia, particularmente os números do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.

Esses números são vistos como um indicador vital da saúde da segunda maior economia do mundo em meio ao complexo ambiente comercial global.

Uma pesquisa da Reuters com economistas prevê uma expansão de 5,1% em relação ao ano anterior para o primeiro trimestre, representando uma leve moderação em relação ao crescimento de 5,4% registrado no trimestre anterior.

Além do PIB, a China também deve divulgar dados importantes sobre produção industrial, vendas no varejo e taxa de desemprego, fornecendo uma visão mais abrangente de sua trajetória econômica.

A persistente ansiedade de Wall Street com as tarifas

O tom cauteloso na Ásia refletiu diretamente o desempenho de terça-feira em Wall Street, onde os mercados de ações americanos fecharam em baixa.

Embora relatórios de lucros otimistas de vários grandes bancos tenham oferecido algum suporte subjacente, as incertezas persistentes em torno das políticas tarifárias dos EUA acabaram por pesar sobre o sentimento.

O Dow Jones Industrial Average encerrou a sessão com queda de 155,83 pontos, ou 0,38%, em 40.368,96.

O S&P 500 caiu 9,34 pontos, ou 0,17%, para 5.396,63, e o Nasdaq Composite, com forte presença de ações de tecnologia, registrou uma queda menor, fechando 8,32 pontos, ou 0,05%, abaixo, em 16.823,17.

Apesar das quedas nos índices, a amplitude do mercado em Wall Street não foi uniformemente negativa.

De acordo com dados da Reuters, as ações em alta superaram as em baixa na proporção de 1,29 para 1 na NYSE e de 1,2 para 1 na Nasdaq, sugerindo alguma resiliência subjacente, mesmo que as preocupações com tarifas tenham limitado os ganhos gerais.

Foram registrados 49 novos máximos e 67 novos mínimos na NYSE.

Refletindo a fraqueza regional mais ampla e os sinais globais negativos, espera-se que o mercado de ações indiano abra em baixa na quarta-feira.

Indicadores iniciais, particularmente as tendências observadas na plataforma Gift Nifty, apontavam para uma abertura mais baixa para os índices de referência domésticos, Sensex e Nifty 50.

O Gift Nifty estava sendo negociado em torno do nível de 23.286, representando um desconto de aproximadamente 54 pontos em comparação com o fechamento anterior dos futuros do Nifty, sinalizando cautela dos investidores que se estende ao mercado de ações indiano.