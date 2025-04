Mercados indianos abrem: Sensex e Nifty recuam após rali recorde; Infosys e Maruti entre os principais destaques negativos.

Os índices de referência de ações indianas cederam parte dos ganhos no início do pregão de quarta-feira, 16 de abril, com os investidores parecendo realizar lucros após uma forte alta no dia anterior, impulsionada pelo alívio em relação às políticas de tarifas comerciais dos EUA.

Os principais índices caíram para território negativo pouco depois do toque do sino de abertura.

Após celebrar a pausa de certas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, com ganhos substanciais na terça-feira, o mercado mostrou sinais de consolidação.

Na fase inicial das negociações, o BSE Sensex caiu 119,68 pontos, para 76.615,21.

Simultaneamente, o NSE Nifty 50 recuou 48,15 pontos, caindo ligeiramente abaixo do nível de fechamento do dia anterior para 23.280,40.

A pressão para baixo foi mais evidente entre as ações de tecnologia e farmacêuticas. Dentro do pacote de 30 ações do Sensex, a Infosys registrou a queda mais significativa, caindo 1,54%.

Em seguida, veio a montadora Maruti Suzuki, que caiu 1,35%, para ₹11.692,50, e a Eternal [conforme texto original], que recuou 1,30%, para ₹219,40.

Setorialmente, o índice Nifty IT foi o mais afetado pela pressão de venda, caindo 0,94%, para 32.963,30.

O índice Nifty Pharma também recuou, caindo 0,50% para 20.808,20, juntamente com o índice Nifty Midsmall IT & Telecom, que refletiu a queda do setor farmacêutico com uma queda de 0,50% para 8.637,45.

Contraste acentuado com a euforia de terça-feira

Este início discreto contrastava fortemente com a atuação poderosa testemunhada apenas 24 horas antes.

Na terça-feira, 15 de abril, o mercado teve uma forte recuperação, fechando firmemente no verde.

Impulsionado pelas notícias sobre o alívio tarifário, o Sensex encerrou a sessão com um ganho expressivo de 1.577,63 pontos (ou 2,10%) a 76.734,89.

O Nifty 50 subiu ainda mais em termos percentuais, ganhando 500 pontos (ou 2,19%) e fechando em 23.328,55.

O comício de terça-feira teve ampla participação.

Entre os componentes do Sensex, o IndusInd Bank foi o destaque, disparando 6,84% para fechar em ₹735,85.

A Tata Motors [mencionada duas vezes no texto original com preços de fechamento diferentes] também se destacou entre as principais ações em alta, subindo 4,50%, fechando a ₹621,80 e ₹3.257,40, respectivamente.

Impressionantemente, apenas duas ações do Sensex – os pesos-pesados defensivos ITC (queda de 0,36%, a ₹420,30) e Hindustan Unilever (queda de 0,23%, a ₹2.361,05) – fecharam o pregão de terça-feira no vermelho.

Setorialmente, o índice Nifty Realty liderou a alta na terça-feira, disparando 5,64% e fechando em ₹834,75.

Fortes ganhos também foram observados no índice Nifty Financial Services Ex-Bank (alta de 3,53%, a ₹26.978,65) e no índice Nifty Auto (alta de 3,39%, a ₹21.246,20).

A atividade institucional na terça-feira forneceu mais informações sobre a dinâmica do mercado. Investidores Institucionais Estrangeiros (FIIs) demonstraram forte convicção, emergindo como compradores líquidos significativos com compras totalizando ₹6.065,78 crore em ações.

Por outro lado, os Investidores Institucionais Domésticos (IIDs) parecem ter realizado lucros durante a alta, registrando-se como vendedores líquidos no valor de ₹1.951,60 crore em ações.

A queda inicial na quarta-feira sugere uma possível fase de consolidação após o recente movimento acentuado de alta.