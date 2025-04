O Torneio Elite 8 do Axie Infinity começa na próxima semana: o preço do AXS vai subir 50%?

Axie Infinity atraiu a atenção de entusiastas de jogos e criptomoedas após o recente lançamento da tão esperada pós-temporada Origins S12.

No centro da febre está o Torneio Elite 8, que começará na próxima semana, em 21 de abril.

A competição reunirá jogadores globais em um formato de dupla eliminação, disputando recompensas lucrativas, incluindo tokens AXS.

O burburinho gerou debate sobre a recuperação de curto prazo do token nativo, especialmente porque o canal descendente no gráfico diário sugere rompimentos significativos acima de US$ 3,2.

Isso significaria um aumento de quase 50% em relação ao preço atual do AXS. O entusiasmo em torno do torneio é suficiente para catalisar essa alta substancial?

Torneio de alto nível do Axie Infinity com recompensas em criptomoedas

Enquanto a comunidade celebra a dominância de Enrico durante a temporada regular, o Torneio Elite 8 apresenta a batalha final.

A competição de alto nível contará com os oito melhores jogadores do mundo, competindo frente a frente por prêmios em criptomoedas e prestígio.

Notavelmente, a fase final começa na segunda-feira (21 de abril). O modelo de dupla eliminação significa que os participantes terão outra chance após a primeira derrota.

Os participantes vencedores devem enviar três equipes diferentes, cada uma composta por três Axies.

Axies são animais de estimação digitais dentro do Axie Infinity que os usuários podem criar, criar, usar para batalhar e criar reinos.

A competição Elite 8 levará os participantes ao limite.

Por exemplo, não haverá sobreposição ou modificações de equipe após a submissão. Além disso, os jogadores não podem usar uma equipe vencedora em outra partida.

Como suporte, os competidores receberão Morph Tickets, que poderão usar para personalização pré-jogo e ajuste de escalações, garantindo transparência e justiça durante todo o torneio.

Os participantes competirão por um prêmio total de 3.000 AXS. Os “ingressos colecionáveis” reforçarão a economia do Elite 8.

Os portadores de ingressos receberão uma parte de 7.000 tokens AXS, distribuídos automaticamente dependendo do número de ingressos acumulados. Indivíduos com um ingresso receberão 0,371523 mAXS.

Imminente rompimento de preço do AXS

O ecossistema do Axie Infinity aguarda com expectativa o início do tão aguardado Torneio Elite 8 na próxima semana.

A expectativa poderia desencadear fortes altas de preço para a moeda nativa AXS, que parece estar à beira de uma quebra de resistência para cima.

O analista Crypto Target destaca as ações de preço da altcoin dentro de um padrão descendente no período diário.

Recuperar a região central do canal poderia mudar a trajetória de curto prazo do AXS para uma tendência de alta.

Com a expectativa em torno do Origins S12 e do Elite 8 Tournament, a recuperação poderia desencadear ralis notáveis.

O analista prevê aumentos de preço que ultrapassarão a barreira de US$ 3,20, o que representaria um aumento de mais de 50% em relação ao preço atual de US$ 2,14.

A estabilidade acima de US$ 3,2 poderia sustentar altas prolongadas em direção às regiões de resistência de US$ 5 e US$ 7.

Crypto Target afirmou:

Para confirmar o impulso: procure por uma recuperação do meio, seguida por uma continuação em direção a US$ 3,2+.

Todos os olhos estão voltados para segunda-feira, com o entusiasmo do torneio como catalisador para uma possível quebra no gráfico diário.