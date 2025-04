Oklahoma tornou-se o mais recente estado americano a rejeitar oficialmente os planos de estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin.

De acordo com dados da Legislatura Estadual de Oklahoma, o Projeto de Lei 1203 (HB1203) não conseguiu avançar além do Comitê de Receitas e Tributação do Senado após uma votação apertada de 6 a 5 contra o projeto durante uma sessão na segunda-feira.

A decisão efetivamente põe fim aos esforços legislativos do estado para adotar o Bitcoin como parte de sua estratégia de investimento em fundos públicos, sem nenhum outro projeto de lei atualmente em análise propondo tais medidas.

O projeto de lei HB1203, também conhecido como Lei da Reserva Estratégica de Bitcoin, foi apresentado em janeiro pelo representante Cody Maynard.

O projeto de lei, assim como muitos outros atualmente em análise nos EUA, propunha permitir que o Tesoureiro do Estado investisse até 10% dos fundos de contas estaduais importantes, incluindo o Fundo Geral, o Fundo de Estabilização de Receitas e o Fundo de Reserva Constitucional, em Bitcoin, stablecoins e outros ativos digitais com capitalização de mercado superior a US$ 500 bilhões.

O projeto de lei de Maynard buscava posicionar o Bitcoin como uma proteção contra a inflação e a interferência política. Segundo ele, o Bitcoin representa uma forma de soberania financeira. Ele disse na época:

O Bitcoin representa a liberdade dos burocratas que imprimem dinheiro, corroendo nosso poder de compra. Como uma forma descentralizada de dinheiro, o Bitcoin não pode ser manipulado ou criado por entidades governamentais. É a reserva de valor definitiva para aqueles que acreditam na liberdade financeira e nos princípios de moeda sólida.

O projeto de lei também incluía disposições para staking de ativos digitais e até mesmo propunha a oferta de opções de criptomoedas dentro das carteiras de aposentadoria do estado.

Apesar de superar os obstáculos iniciais, incluindo uma forte votação de 77 a 15 na Câmara de Oklahoma e uma votação de 12 a 2 na comissão, o projeto de lei enfrentou resistência no Senado.

Legisladores de ambos os partidos manifestaram preocupações, o que acabou levando à sua rejeição. Entre os seis votos “Não” estavam os republicanos Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard e Dave Rader, juntamente com os democratas Julia Kirt e Mark Mann.

Este desenvolvimento segue de perto a retirada de Utah de uma iniciativa semelhante no mês passado. Utah havia proposto uma abordagem mais conservadora por meio do Projeto de Lei 230 da Câmara, que inicialmente permitia ao estado investir até 5% de fundos selecionados em Bitcoin e outras criptomoedas de primeira linha.

No entanto, durante as discussões finais no início de março, os legisladores removeram completamente a cláusula de reserva em Bitcoin. O projeto de lei emendado foi posteriormente aprovado sem a disposição sobre criptomoedas, após preocupações sobre os riscos da adoção precoce terem sido levantadas por patrocinadores como o senador Kirk A. Cullimore.

Até 16 de abril, outros cinco estados — Montana, Dakota do Norte, Pensilvânia, Dakota do Sul e Wyoming — também rejeitaram os esforços legislativos para estabelecer uma reserva de Bitcoin em nível estadual.

Mais estados propõem reserva em Bitcoin

Copy link to section

No início deste mês, New Hampshire tornou-se o mais recente estado a avançar com planos de reserva em Bitcoin. Em 10 de abril, os legisladores aprovaram o Projeto de Lei 302 da Câmara em uma votação apertada de 192 a 179, tornando-o o quarto estado dos EUA a aprovar um projeto de lei relacionado a reservas em Bitcoin em uma câmara legislativa.

Enquanto isso, o Arizona continua na liderança na corrida pelas reservas de Bitcoin. Dois de seus projetos de lei, SB1373 e SB1025, foram aprovados pelo Comitê de Regras da Câmara em março.

Em outros lugares, o Texas está ativamente buscando a criação de uma reserva de Bitcoin administrada pelo estado. O Projeto de Lei do Senado 21, conhecido como Lei de Reserva e Investimento Estratégico de Bitcoin do Texas, propõe a criação de um fundo especial fora do tesouro estadual dedicado a manter Bitcoin como um ativo financeiro.

De acordo com o rastreador de legislação sobre Bitcoin, Bitcoin Laws, 40 projetos de lei estratégicos sobre reservas de Bitcoin estão em tramitação em 20 estados americanos.