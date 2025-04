A OKX, a exchange de criptomoedas sediada nas Seychelles e classificada entre as maiores do mundo, está fazendo sua entrada oficial nos Estados Unidos.

Roshan Robert, ex-executivo da Hidden Road, recentemente adquirida pela Ripple, e agora novo CEO da OKX US, anunciou isso em 16 de abril.

De acordo com Robert, a OKX está lançando uma versão americana de sua exchange de criptomoedas centralizada, além de lançar uma nova carteira para seus usuários no país.

A expansão da OKX inclui uma sede local localizada em San Jose, Califórnia.

“Hoje, estou entusiasmado em anunciar o lançamento da exchange criptomoedas centralizada da OKX e da OKX Wallet nos Estados Unidos, juntamente com a criação de nossa sede regional em San Jose, Califórnia.”

Os clientes americanos agora têm acesso à nossa plataforma de alto desempenho, e lançaremos novos recursos ao longo do ano como parte de nossa visão de construir um Super App de criptomoedas”, disse Robert em uma publicação no blog.

A exchange migrará os clientes existentes da OKCoin para a plataforma OKX, enquanto novos clientes serão integrados em uma implantação gradual. A OKX planeja concluir a implantação nacional até o final do ano.

“A OKX há muito tempo é líder global em tecnologia on-chain — e agora, estamos trazendo essa expertise para o maior mercado financeiro do mundo. Clientes americanos podem comprar, vender e converter criptomoedas importantes como Bitcoin, Ethereum, USDT e USDC, além de conectar finanças tradicionais com criptomoedas por meio de integrações perfeitas com contas bancárias locais”, acrescentou o novo CEO da exchange nos EUA.

Conformidade regulatória

O anúncio de que a OKX está relançando suas operações nos EUA ocorre apenas dois meses depois de a empresa ter chegado a um acordo com o Departamento de Justiça. Em fevereiro de 2025, o DOJ anunciou que a exchange havia concordado com uma multa de US$ 500 milhões após acusações de operar ilegalmente nos EUA.

De acordo com os promotores, a OKX ofereceu seus serviços a clientes americanos apesar de a plataforma internacional da exchange não estar registrada. Além de operar uma entidade não registrada, a exchange supostamente não realizava as verificações de combate à lavagem de dinheiro exigidas.

Robert disse que a empresa está adotando uma abordagem responsável em sua expansão para os EUA. Essa é uma medida que se alinha com os acordos de resolução relativos aos processos de diligência devida, conhecimento do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML).

“Nossa entrada na América é mais do que uma expansão de mercado — é um compromisso com o crescimento responsável. À medida que as regulamentações evoluem, a OKX está trabalhando em estreita colaboração com reguladores e formuladores de políticas dos EUA para garantir que operamos de forma transparente e em conformidade”, observou ele.

Os EUA tornaram-se cada vez mais amigáveis às criptomoedas desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo para um segundo mandato. Os reguladores estão buscando clareza regulatória para o setor, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC), que está realizando mesas redondas como parte de uma nova Força-Tarefa de Criptomoedas.