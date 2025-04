A fusão do Ethereum em 2022 pode ter fechado as portas para a mineração tradicional, mas abriu um novo capítulo nas finanças descentralizadas. Com as plataformas de mineração acumulando poeira, os antigos mineradores de ETH estão buscando novas fontes de renda passiva — e muitos estão recorrendo ao CartelFi.

O protocolo DeFi emergente afirma transformar memecoins inativas em ativos produtivos por meio de yield farming.

Até o momento, a pré-venda do CartelFi já arrecadou mais de US$ 940.000 e está atraindo atenção com seus pools de staking de alto rendimento, que supostamente oferecem retornos de até 10.000%.

Esse número posicionou o projeto como uma das plataformas especulativas de crescimento mais rápido dos últimos meses.

O capital das memecoins encontra um novo lar no CartelFi

De acordo com dados compartilhados pelo CartelFi, mais de US$ 50 bilhões em memecoins permanecem inativos em carteiras de usuários.

A proposta principal do CartelFi é converter esse capital em instrumentos geradores de rendimento por meio de pools de staking unilaterais.

Essa abordagem mantém a exposição total às variações de preço da memecoin original, ao mesmo tempo que desbloqueia recompensas de staking.

Os pools de staking são estruturados para gerar taxas sobre todos os depósitos.

Essas taxas são posteriormente usadas para recomprar e queimar o token nativo do CartelFi, CARTFI — um mecanismo deflacionário projetado para reduzir a oferta circulante ao longo do tempo.

A tokenomics da plataforma é estruturada em torno do que ela chama de “volante deflacionário”, onde cada ação do usuário contribui para reduzir a oferta total de CARTFI.

Ao oferecer uma estrutura onde as memecoins geram retornos mantendo o potencial de crescimento, CartelFi tenta se posicionar como a próxima evolução do yield farming descentralizado.

Essa proposta de valor também está ganhando força entre os mineradores de ETH e usuários finais que buscam retornos mais agressivos no ambiente pós-Merge.

Mineradores de ETH buscam rendimento após o Merge

Desde que o Ethereum migrou para o modelo de prova de participação, milhares de mineradores ficaram sem uma fonte de renda a partir de seus hardwares, que antes eram lucrativos.

Muitos migraram para outras blockchains ou venderam seus equipamentos, enquanto outros agora exploram novas aplicações DeFi.

O rápido impulso da pré-venda do CartelFi sugere que ele pode ser uma das alternativas mais promissoras. Nas primeiras 24 horas, a plataforma garantiu US$ 500.000 em financiamento.

A pré-venda é dividida em 30 etapas, cada uma com um aumento de preço de 5%, o que criou um senso de urgência entre os potenciais compradores.

Até o momento, os investidores que participam da venda estão obtendo ganhos de cerca de 238% — assumindo que os preços futuros de listagem estejam alinhados com as projeções atuais.

O que torna a CartelFi particularmente atraente para ex-mineradores é sua narrativa de eficiência de capital. Em vez de deixar fundos parados ou presos em ativos voláteis, o protocolo permite que o dinheiro trabalhe continuamente, ao mesmo tempo que contribui para a geração de valor na plataforma por meio do modelo de queima com taxas.

O modelo de pré-venda incentiva a entrada antecipada de capital

Com 30 níveis na pré-venda, CartelFi incentiva os compradores iniciais aumentando os preços dos tokens a cada nova rodada. Essa dinâmica gerou o que os analistas chamam de FOMO (Fear of Missing Out) embutido, onde os primeiros adotantes veem ganhos imediatos em papel, alimentando ainda mais o impulso social.

O projeto já se tornou um assunto quente no Twitter cripto e em vários grupos do Telegram, com usuários compartilhando capturas de tela de seus retornos e painéis de staking.

A combinação de yield farming, deflação por queima e potencial especulativo criou um novo modelo híbrido. Diferente das fazendas de rendimento tradicionais, que focam em stablecoins ou tokens consolidados, CartelFi mira especificamente nas memecoins, geralmente ignoradas pelos protocolos DeFi tradicionais.

Isso abriu um novo nicho de mercado — um que combina o potencial viral dos ativos de memes com os incentivos estruturais das finanças descentralizadas.

Isso também levou à especulação de que o CartelFi poderia abrir caminho para protocolos semelhantes que monetizam outros subsetores criptográficos inativos.

O futuro do CartelFi depende da demanda pós-lançamento

Embora o desempenho da pré-venda do CartelFi tenha sido forte, grande parte de seu sucesso a longo prazo depende do engajamento contínuo dos usuários e da demanda pós-listagem.

Se os mecanismos de recompra e queima do token funcionarem conforme o planejado, CARTFI poderá se tornar um ativo deflacionário de alto desempenho.

No entanto, sua ação de preço provavelmente permanecerá sensível ao sentimento mais amplo do mercado e à natureza imprevisível dos ciclos de tokens meme.

Ainda assim, o foco da plataforma em utilidade, rendimento e destruição de tokens a diferencia das memecoins convencionais.

Ao transformar ativos especulativos em instrumentos eficientes em termos de capital, o CartelFi criou um produto que atrai tanto investidores de varejo quanto participantes institucionais — particularmente aqueles anteriormente ativos na mineração de Ethereum.