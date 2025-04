O programa de queima automática da BNB Chain se ajusta de acordo com a produção de blocos e as movimentações de preço.

A Chain finalizou hoje sua 31ª queima trimestral, removendo BNB no valor de mais de US$ 916 milhões de circulação.

A medida reforça o compromisso da rede em reduzir a oferta total de BNB para 100 milhões por meio de seu mecanismo de queima automática.

A última queima de tokens removeu mais de 1,57 milhão de unidades, despertando interesse na possível reação do BNB.

A queima de tokens introduz escassez para impulsionar a demanda pelo ativo.

Mecanismo de queima automática da BNB Chain

O protocolo introduziu um modelo deflacionário distinto para gerenciar o fornecimento de Binance Coin.

Ao contrário das queimas manuais, a abordagem automática funciona de forma independente, utilizando o preço médio do BNB e o número de blocos produzidos em um trimestre.

A abordagem garante previsibilidade e transparência, correlacionando as queimas com o uso da rede e a atividade de mercado.

A plataforma destrói mais ativos em caso de aumento da atividade e do volume de transações, com o objetivo de reduzir a oferta de Binance Coin de 200 milhões para 100 milhões.

Notavelmente, a queima trimestral difere do mecanismo de queima de taxas introduzido pela Chain por meio da atualização BEP-95, que queima taxas de gás em tempo real para aumentar a deflação do ativo.

A 31ª queima da BNB Chain destrói mais de 1,57 milhão de tokens.

A BNB Chain concluiu a última queima em 16 de abril, transferindo 1.579.207,716 tokens (equivalentes a aproximadamente US$ 916 milhões) para um endereço morto.

Source: BSCscan

A queima massiva confirma o aumento da atividade e o crescimento do valor do BNB no último trimestre.

Enquanto isso, a oferta da altcoin foi reduzida para cerca de 140 milhões de tokens, um passo significativo em direção à meta de 100 milhões.

A deflação amplificadora impactará o desempenho do preço do BNB a longo prazo e a tokenomics geral do projeto.

Perspectivas de preço do BNB

O token nativo da Binance está sendo negociado a US$ 577 após ganhar quase 4% na última semana.

Chart by Coinmarketcap

Perdeu 2% no último dia, enquanto o Bitcoin permaneceu abaixo de US$ 85.000.

O desempenho atual do BNB reflete a predominância do mercado baixista no mercado de criptomoedas.

No entanto, a recente remoção de BNB no valor de mais de US$ 916 milhões pode catalisar movimentos de preços otimistas a curto e médio prazo.

A redução da oferta de ativos aumenta a escassez, um componente essencial para influenciar a oferta e a demanda.

Assim, as queimas de tokens da BNB Chain posicionam a Binance Coin para movimentos de preços impressionantes nos próximos tempos.

Os defensores acreditam que o preço atual do BNB é uma pechincha.

Os compradores que aproveitam as quedas esperam que a altcoin dispare para US$ 1.000, o que representa um aumento de mais de 70% em relação aos preços atuais.

Embora o desempenho do preço do BNB continue à mercê do sentimento geral do mercado, as queimas estratégicas de tokens podem impulsionar o BNB a recordes históricos em caso de otimismo nas plataformas relacionadas à Binance.

Com a contínua expansão da Binance em Web3, DeFi e NFTs, as queimas periódicas de tokens consolidarão o impulso do BNB em meio à crescente demanda.

Assim, a Binance Coin permanece preparada para superar o desempenho durante as altas generalizadas das criptomoedas.