Resumo de criptomoedas: BTC cai abaixo de US$ 85 mil, MANTRA (OM) é o maior ganhador

O mercado de criptomoedas permaneceu fraco na sexta-feira, lutando para manter o impulso apesar de uma breve recuperação no início da semana.

O Bitcoin lutou para se manter acima da marca de US$ 85.000.

A capitalização de mercado global das criptomoedas está em US$ 2,69 trilhões, uma queda de 0,93% nas últimas 24 horas.

O volume total do mercado no mesmo período caiu 11,05%, para US$ 79,39 bilhões, refletindo uma retração significativa na atividade de negociação.

Preço do Bitcoin (BTC) hoje

Copy link to section

O Bitcoin foi negociado a US$ 84.898,71, com alta de cerca de 1% nas últimas 24 horas.

A faixa de negociação da moeda nas últimas 24 horas ficou entre US$ 83.743 e US$ 86.429,35.

A dominância de mercado do Bitcoin aumentou 0,39%, atingindo 62,98%, já que o ativo se manteve mais firme do que a maioria das altcoins durante a última consolidação de mercado.

De acordo com um relatório da Wintermute, formadora de mercado de criptomoedas, o Bitcoin está demonstrando maior resiliência à volatilidade macroeconômica em comparação com os mercados financeiros tradicionais.

O relatório destaca que o Bitcoin resistiu à mais recente queda do mercado melhor do que ações e títulos, mesmo com o S&P 500 e o Nasdaq recuando para seus níveis mais baixos em um ano e os rendimentos dos títulos disparando para máximas vistas pela última vez em 2007.

Wintermute destacou que a recente retração de preço do Bitcoin foi comparativamente leve, apenas revisitando níveis vistos durante o período das eleições americanas.

Historicamente, o Bitcoin tendia a sofrer perdas desproporcionais durante períodos de estresse nos mercados financeiros.

O comportamento atual, observou o relatório, sinaliza uma “mudança notável” — posicionando o Bitcoin como cada vez mais resiliente em meio a ventos contrários macroeconômicos e desvinculando-se, em certa medida, de movimentos de aversão ao risco em mercados tradicionais.

Preço do Ethereum (ETH) hoje

Copy link to section

O Ethereum caiu cerca de 1%, sendo negociado a US$ 1.616,66.

A mínima e a máxima intradiárias foram de US$ 1.603,37 e US$ 1.659, respectivamente.

De acordo com dados da Farside, os ETFs de Ethereum registraram um fluxo líquido de saída total de US$ 6 milhões em 14 de abril.

Os ETFs registraram saídas de capital por cinco sessões consecutivas.

Preço do XRP e SOL hoje

Copy link to section

O XRP subiu cerca de 0,24%, sendo negociado a US$ 2,13 após atingir uma mínima intradiária de US$ 2,11 e uma máxima de US$ 2,18.

O preço do XRP registrou uma forte recuperação nos últimos dias, subindo de uma mínima de US$ 1,6270 para cerca de US$ 2,20.

De acordo com o analista de mercado EGRAG CRYPTO, há evidências crescentes de que o XRP pode ter atingido seu fundo em 7 de abril.

No entanto, o EGRAG enfatizou que, embora a recente recuperação seja encorajadora, a confirmação de uma reversão de tendência sustentada exigirá alguns marcos técnicos críticos.

O preço da Solana subiu 0,6%, sendo negociado a US$ 129,81.

O Canadá está prestes a lançar os primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) de Solana (SOL) do mundo em 16 de abril de 2025, após obter aprovação da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário.

Em uma notável mudança em relação aos ETFs de criptomoedas convencionais, esses produtos incorporarão o staking nativo de SOL.

Principais criptomoedas com ganhos e perdas

Copy link to section

MANTRA (OM) teve um desempenho excepcional, subindo 47,58% nas últimas 24 horas e sendo negociado a US$ 0,7964.

A forte alta fez dela a criptomoeda com melhor desempenho do mercado naquele dia.

Isso ocorre depois que o token OM da Mantra sofreu uma queda dramática de 90% em seu valor após uma movimentação impressionante de US$ 227 milhões em tokens para exchanges, desencadeando uma forte liquidação.

Embora a equipe da Mantra atribua o colapso a pressões mais amplas do mercado e ao fechamento forçado de posições por exchanges centralizadas, as especulações sobre a verdadeira causa da rápida depreciação do token continuam a circular.

A Story (IP) registrou um ganho impressionante de 20,31%, subindo para US$ 4,14.

Raydium (RAY) também entrou na lista dos maiores ganhadores, avançando 7,82% para US$ 2,14.

Toncoin (TON) registrou um aumento de 5,05% nas últimas 24 horas, subindo para US$ 2,93.

Completando a lista de ganhadores estava o Monero (XMR), que adicionou 2,44% para ser negociado a US$ 216,41.

Pi (PI) liderou as perdas, com uma queda de 8,76% nas últimas 24 horas, para US$ 0,6659.

A XDC Network (XDC) caiu 7,36%, para US$ 0,07097. A Helium (HNT) recuou 7,08%, para US$ 3,44.

JasmyCoin (JASMY) caiu 5,53%, para US$ 0,01537, embora tenha registrado um ganho de 0,56% na última hora.

Flare (FLR) perdeu 5,35%, caindo para US$ 0,01570.