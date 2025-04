Previsão do preço do Ethereum: volatilidade de curto prazo em meio a sinais otimistas de longo prazo

O Ethereum (ETH) está atualmente cotado a US$ 1.594, mostrando uma queda de 1,90% nas últimas 24 horas, enquanto os traders reagem a uma combinação de atividade no mercado de derivativos, tendências de staking e movimentos de grandes investidores (baleias).

O token registrou uma queda de 5,23% desde que atingiu o pico de US$ 1.682 em 14 de abril de 2025, sinalizando um sentimento de baixa no curto prazo.

O preço do Ethereum pode cair para US$ 1.500 se o suporte ceder.

O sentimento baixista de curto prazo é impulsionado por um influxo sem precedentes de 77.000 ETH em exchanges de derivativos, um padrão que frequentemente precede quedas acentuadas de preço.

Esse aumento na atividade de derivativos, de acordo com uma análise macro e on-chain de abril da CryptoQuant, supera os picos anteriores de 65.000 ETH, sugerindo maior volatilidade, com o ETH agora testando níveis de suporte cruciais nos gráficos.

No gráfico horário, o preço está se aproximando de um suporte vital em US$ 1.551, e uma queda abaixo desse nível poderia levar o ETH para a região de US$ 1.500, amplificando o sentimento de baixa.

Para agravar essa pressão, o saldo de staking do Ethereum diminuiu em 120.000 ETH em apenas cinco dias, sugerindo que tokens não staked podem em breve chegar ao mercado, aumentando o potencial de venda.

Total value of staked Ethereum (ETH) by CryptoQuant

Essa redução de participação, avaliada em aproximadamente US$ 192 milhões, coincide com um aumento na oferta de ETH nas exchanges, que subiu quase 400.000 ETH desde o início de abril, arrastando brevemente o preço para abaixo de US$ 1.500 na semana passada.

Exthereum exchange reserve chart by CryptoQuant

Um aumento tão acentuado nas reservas cambiais geralmente sinaliza que mais tokens estão disponíveis, o que normalmente leva a uma queda de preço, pois a oferta supera a demanda.

No entanto, em meio a esses desafios, grandes detentores, mais conhecidos como baleias, que controlam de 10.000 a 100.000 ETH, começaram a comprar novamente e adquiriram 320.000 ETH nas últimas 48 horas, depois de venderem 570.000 ETH no início deste mês.

Esse acúmulo renovado de baleias pode impulsionar o preço do ETH, oferecendo uma proteção contra a pressão de venda decorrente das saídas de staking e do crescimento da oferta nas exchanges, embora uma baleia tenha recentemente transferido 20.000 ETH (cerca de US$ 32,4 milhões) para a Kraken, gerando preocupações com uma possível liquidação e obscurecendo ainda mais as perspectivas de curto prazo.

Uma possível alta se o ETH ultrapassar US$ 1.600

Tecnicamente, o ETH está em uma encruzilhada, testando o limite inferior de um padrão de triângulo simétrico no gráfico de 4 horas, onde os touros devem se manter firmes para evitar uma queda mais profunda.

Ethereum price chart by TradingView

Se o limite inferior se mantiver, o preço poderá disparar acima de US$ 1.600 e desafiar a resistência de US$ 1.688, marcada por uma linha de tendência descendente do final de março, com uma quebra possivelmente impulsionando-o para US$ 1.800.

No entanto, uma queda abaixo da linha de suporte poderia levar o ETH a US$ 1.522, e se isso falhar, a próxima parada poderia ser US$ 1.412, um nível crítico para manter as esperanças de alta.

Indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico estão abaixo do nível neutro, apontando para um crescente impulso de baixa que pode se intensificar se os suportes forem rompidos.

No gráfico diário, a incapacidade do ETH de se manter acima de US$ 1.689 desencadeou uma reversão, e um fechamento fraco hoje poderia levá-lo a se aproximar de US$ 1.450–US$ 1.500 em breve.

No médio prazo, a cautela prevalece, pois o suporte de US$ 1.537 está sob pressão, e uma quebra desse nível poderia desencadear uma retração para US$ 1.300, abalando a confiança dos investidores.

Apesar desses obstáculos de curto prazo, as perspectivas de longo prazo do Ethereum são brilhantes, impulsionadas pelo otimismo em torno da adoção institucional e pelo surgimento de ETFs baseados em Ethereum.

Especialistas preveem que o ETH pode subir para US$ 6.000–US$ 14.000 até 2025, impulsionado por seu papel central nas finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs), além do crescente interesse corporativo.

O DeFi, com mais de US$ 47 bilhões bloqueados no Ethereum, está recuperando liquidez após as liquidações, embora US$ 937 milhões em posições permaneçam vulneráveis se o ETH cair para US$ 917,99, atrelando o destino da moeda à estabilidade do setor.

Os tomadores de empréstimos DeFi estão jogando pelo seguro, definindo preços de liquidação em torno de US$ 917,99, com poucas posições em risco entre US$ 1.400 e US$ 1.500, refletindo uma abordagem cautelosa em meio a mercados turbulentos.

Fatores econômicos mais amplos, como os temores de tarifas americanas sobre a China, também estão afetando o ETH, à medida que as preocupações com o comércio global se espalham pelos mercados de criptomoedas.

Essas preocupações com tarifas, ligadas a propostas da era Trump, deixaram os investidores inseguros, explicando em parte a recente queda no staking, à medida que os investidores protegem seus investimentos.

No entanto, o papel fundamental do Ethereum em DeFi e NFTs, além de atualizações como o Ethereum 2.0, o mantém preparado para o sucesso a longo prazo, mesmo com a persistência de turbulências de curto prazo.

Enquanto o ETH oscila em torno de níveis técnicos críticos, os observadores do mercado devem ponderar essas flutuações de curto prazo em relação aos fundamentos robustos que apontam para um futuro mais brilhante.