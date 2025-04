Resumo de criptomoedas: BTC perto de US$ 85 mil, XRP cai 2% apesar de importante atualização legal

O mercado de criptomoedas permaneceu fraco na quarta-feira, lutando para manter o impulso.

O Bitcoin permaneceu firmemente acima da marca de US$ 84.000, mas não conseguiu realizar grandes movimentos de alta.

A capitalização de mercado global das criptomoedas está em US$ 2,67 trilhões, uma queda de 0,50% nas últimas 24 horas.

O volume total do mercado no mesmo período caiu 8,30%, para US$ 70,63 bilhões.

O mercado em geral permanece cauteloso em meio à incerteza contínua em torno do cenário tarifário.

Os investidores permanecem cautelosos quanto à extensão e ao momento de potenciais novas medidas comerciais.

Preço do Bitcoin (BTC) hoje

O Bitcoin foi negociado a US$ 84.944,31, com um aumento modesto de 0,24% nas últimas 24 horas.

A faixa de negociação da moeda nas últimas 24 horas ficou entre US$ 83.100,62 e US$ 85.232,09.

A dominância de mercado do Bitcoin aumentou 0,18%, atingindo 63,14%.

A Semler Scientific (SMLR) protocolou na terça-feira na SEC dos EUA um pedido de registro de oferta pública de US$ 500 milhões para adquirir mais Bitcoin.

Os fundos impulsionarão ainda mais a estratégia de tesouraria em Bitcoin da empresa, adotada pela primeira vez em maio de 2024. A Semler atualmente detém 3.192 BTC.

Preço do Ethereum (ETH) hoje

O Ethereum caiu cerca de 1,7%, sendo negociado a US$ 1.590,78.

A mínima e a máxima intradiárias foram de US$ 1.558 e US$ 1.627,19, respectivamente.

Um novo relatório da Binance Research alerta que a busca da Ethereum pela escalabilidade de camada 2 pode prejudicar a acumulação de valor do Ether.

Embora as soluções de camada 2 visem aliviar a congestão e reduzir os custos de transação, o relatório sugere que elas podem desviar a atividade da camada base do Ethereum, pressionando o preço do Ether.

Preço do XRP e SOL hoje

O XRP também caiu cerca de 2%, sendo negociado a US$ 2,09 após atingir uma mínima intradiária de US$ 2,04 e uma máxima de US$ 2,14.

O preço permanece baixo mesmo com a aprovação pelo Tribunal de Apelações dos EUA de uma moção conjunta da Ripple e da SEC para suspender o recurso no processo judicial em andamento sobre o XRP.

A medida dá tempo a ambas as partes para trabalharem na finalização de um acordo. De acordo com documentos judiciais, a SEC foi instruída a apresentar um relatório de situação dentro de 60 dias.

O preço da Solana (SOL) caiu quase 1%, sendo negociado a US$ 128,55.

A moeda atingiu uma mínima intradiária de US$ 123,72 e uma máxima de US$ 130,50.

Principais criptomoedas com ganhos e perdas

A Core (CORE) liderou os ganhos na última sessão, subindo 16,56% nas últimas 24 horas e sendo negociada a US$ 0,5838.

A Fartcoin (FARTCOIN) também registrou alta significativa, ganhando 8,20% para atingir US$ 0,9306. A Raydium (RAY) subiu 8,92% no último dia, chegando a US$ 2,33.

O token Curve DAO (CRV) adicionou 5,83%, fechando em US$ 0,6389.

EOS (EOS) completou a lista de ganhadores com uma alta de 5,73%, atingindo US$ 0,6340.

Do lado perdedor, a Onyxcoin (XCN) caiu 15,08%, para US$ 0,01695, enquanto a Movement (MOVE) recuou 10,57%, para US$ 0,2540.

JasmyCoin (JASMY) caiu 7,98%, atualmente cotado a US$ 0,01409.

Celestia (TIA) caiu 7,14%, para US$ 2,29, e Pi (PI) recuou 6,91%, para US$ 0,6177.