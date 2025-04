Os mercados de ações europeus começaram a quinta-feira em baixa, com uma sensação de expectativa no ar enquanto os investidores aguardavam a última palavra do Banco Central Europeu sobre as taxas de juros.

Embora o clima geral do mercado fosse cauteloso, alguns desenvolvimentos corporativos importantes provocaram movimentos significativos em ações individuais.

O principal índice de referência pan-europeu, o Stoxx 600, caiu cerca de 0,3% nas primeiras negociações, refletindo a hesitação após alguns dias mais fortes. A maioria dos setores registrou quedas.

O DAX alemão flertou com território positivo na abertura antes de recuar ligeiramente para o vermelho. Essa abordagem de esperar para ver ocorre enquanto o BCE se prepara para seu anúncio de política mais tarde na quinta-feira.

A expectativa predominante é que o banco central reduza as taxas de juros pela terceira vez este ano, provavelmente em um quarto de ponto percentual, levando sua principal taxa de depósito para 2,25%.

Esses cortes previstos decorrem de preocupações generalizadas sobre a saúde econômica da zona do euro, especialmente considerando as perspectivas incertas para o comércio global e as tarifas.

Siemens Energy ilumina o DAX

Copy link to section

Contrariando a tendência de baixa de forma espetacular, a Siemens Energy viu suas ações dispararem, com um salto de 12% após apresentar uma perspectiva muito mais otimista para o ano fiscal de 2025.

Na quarta-feira à noite, a empresa anunciou que agora prevê um crescimento da receita comparável entre 13% e 15% – um salto significativo em relação aos 8% a 10% previstos anteriormente.

As previsões de lucro também receberam um impulso significativo, com a margem antes de itens especiais agora estimada em 4% a 6% (acima dos 3% a 5%), e o lucro líquido esperado para atingir “até” 1 bilhão de euros (US$ 1,13 bilhão), muito melhor do que o “em torno do ponto de equilíbrio” previsto anteriormente.

Esse otimismo foi sustentado por resultados trimestrais preliminares que superaram confortavelmente as expectativas, mostrando receita de 9,96 bilhões de euros contra um consenso de 9,3 bilhões, e lucro atingindo 615 milhões de euros contra os 372 milhões esperados.

É uma história de recuperação notável para uma empresa que havia enfrentado dificuldades após a cisão, em meio a problemas em sua unidade de energia eólica, mas cujas ações tiveram uma forte alta em 2024 com a expectativa de uma demanda massiva de eletricidade impulsionada pela revolução da IA.

Hermès tropeça apesar do crescimento sólido

Copy link to section

Enquanto isso, no mundo da alta costura, as coisas estavam menos animadas para a Hermès.

As ações da icônica fabricante da bolsa Birkin — que recentemente arrebatou o título de maior empresa de luxo do mundo da rival LVMH — caíram 2,3%.

Essa queda ocorreu apesar da empresa ter reportado um crescimento respeitável nas vendas do primeiro trimestre.

A receita aumentou 7% ano a ano (em moedas constantes), atingindo 4,1 bilhões de euros (US$ 4,65 bilhões), impulsionada por fortes resultados nas Américas (+11%) e ganhos sólidos na Europa e na Ásia.

No entanto, esse número principal ficou um pouco abaixo da meta estabelecida pelos analistas, que, segundo o Citi, haviam previsto um crescimento de 7,6%. Os analistas do Citi ainda consideraram os resultados “um resultado respeitável”.

Enquanto a crucial divisão de artigos de couro da Hermès teve bom desempenho (+10%), os relógios (-10%) e os perfumes/cosméticos (estagnados) ficaram para trás.

Em seu comunicado, a Hermès manteve a confiança, confirmando “uma meta ambiciosa de crescimento de receita a taxas de câmbio constantes”, apesar das “incertezas econômicas, geopolíticas e monetárias” globais.

A leve reação do mercado sublinha as altas expectativas que agora cercam a líder do luxo, especialmente depois de ter ultrapassado a LVMH (avaliada em 242,7 bilhões de euros contra 249,5 bilhões de euros da Hermès na quarta-feira, segundo a FactSet).

Essa cautela europeia se manifestou em um contexto global misto.

Os mercados asiáticos conseguiram, em sua maioria, registrar ganhos durante a noite, ignorando a forte liquidação vista em Wall Street na quarta-feira.

Essa queda nos EUA foi parcialmente alimentada pelos alertas do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre as tensões comerciais e uma queda significativa nas ações da Nvidia. Os futuros de ações dos EUA, no entanto, mostraram alguns sinais de recuperação durante a noite.

À medida que o dia de negociação europeu avança, todos os olhos permanecem fixos em Frankfurt e na decisão iminente do BCE.