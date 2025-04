Ações americanas abrem mistas: S&P 500 e Nasdaq sobem ligeiramente, Dow cai 400 pontos.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite abriram em alta na quinta-feira, o último dia de negociação da semana.

O Dow Jones Industrial Average, no entanto, registrou uma queda acentuada, pressionado por uma queda significativa nas ações da UnitedHealth.

A UnitedHealth é o componente com maior peso no Dow Jones Industrial Average.

O S&P 500 subiu 0,4%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,4%.

O Dow Jones caiu 463 pontos, ou 1,2%, com a UnitedHealth despencando 17% após divulgar resultados abaixo das expectativas e reduzir suas projeções.

A empresa revisou sua previsão de lucro ajustado por ação para 2025 para uma faixa de US$ 26 a US$ 26,50, abaixo da previsão anterior de US$ 29,50 a US$ 30 por ação.

Analistas esperavam um lucro de US$ 29,73 por ação para 2025, de acordo com dados da LSEG.

A gigante da tecnologia Netflix divulgará seus resultados do primeiro trimestre após o fechamento do mercado na quinta-feira.

Os principais índices estão a caminho de uma semana de perdas, com o mercado fechado na sexta-feira em observância da Sexta-Feira Santa.

O Dow Jones e o S&P 500 caíram mais de 2% e 1,2%, respectivamente, enquanto o Nasdaq recuou cerca de 2% na semana.

A forte queda de quarta-feira

Copy link to section

Os movimentos de quinta-feira seguiram-se a uma forte liquidação na quarta-feira, liderada por pesadas perdas em ações de tecnologia.

O Dow Jones Industrial Average caiu quase 700 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou mais de 3%.

A Nvidia liderou a queda com uma baixa de quase 7% após divulgar uma cobrança trimestral de US$ 5,5 bilhões relacionada às restrições de exportação dos EUA sobre suas GPUs H20 para a China e outros mercados.

Os mercados também foram pressionados pelos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que alertou que as tarifas de Trump poderiam elevar a inflação no curto prazo e “provavelmente nos afastarão ainda mais de nossos objetivos”.

Powell observou que o Fed poderia enfrentar um “cenário desafiador” na gestão de seu mandato duplo de preços estáveis e emprego máximo.

Trump e Powell voltam a se desentender.

Copy link to section

O presidente Donald Trump renovou na quinta-feira seu apelo ao Federal Reserve para que reduza as taxas de juros e sugeriu a possível remoção do presidente Jerome Powell.

As declarações seguiram-se ao discurso de Powell no Economic Club de Chicago, onde ele afirmou que o Fed enfrentava um difícil equilíbrio, pois as tarifas impostas pela administração complicavam as decisões sobre o controle da inflação e o apoio ao crescimento econômico.

“Se isso acontecesse, consideraríamos o quão distante a economia está de cada meta e os horizontes temporais potencialmente diferentes em que se esperaria que essas lacunas respectivas fossem fechadas”, disse Powell, contribuindo para uma forte queda do mercado na quarta-feira.

Trump criticou repetidamente as decisões políticas de Powell.

No início deste mês, dois dias após o anúncio das tarifas do “Dia da Libertação” da administração, Trump escreveu que seria “um momento PERFEITO para o presidente do Fed, Jerome Powell, cortar as taxas de juros. Ele sempre está ‘atrasado’, mas agora poderia mudar sua imagem, e rapidamente.”