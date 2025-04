Ações da Eli Lilly disparam 11% com o sucesso de pílula para obesidade em primeiro teste de fase final

O comprimido experimental para obesidade da Eli Lilly, o orforglipron, atingiu seus principais objetivos em um ensaio de fase final amplamente acompanhado, impulsionando a posição da empresa no mercado de rápido crescimento de tratamentos para perda de peso e diabetes.

Os resultados, anunciados na quinta-feira, mostram que a pílula pode oferecer uma alternativa atraente e sem agulhas às injeções populares, potencialmente remodelando a forma como milhões de pessoas gerenciam condições crônicas.

As ações da Eli Lilly subiram até 11% nas negociações pré-mercado na quinta-feira, com os investidores comemorando os resultados, que colocaram a empresa um passo à frente de rivais como a Novo Nordisk no desenvolvimento de uma versão oral da lucrativa classe de medicamentos GLP-1.

A gigante farmacêutica americana relatou que o orforglipron ajudou pacientes com diabetes tipo 2 a alcançar tanto perda de peso quanto melhor controle da glicemia.

O ensaio, um dos sete estudos em fase final em andamento, também constatou que o perfil de efeitos colaterais do comprimido era amplamente gerenciável e consistente com o observado em medicamentos injetáveis já disponíveis no mercado.

Uma alternativa promissora às injeções

Na dose mais alta, o orforglipron levou a uma perda de peso média de 7,9% — aproximadamente 7,3 kg — ao longo de 40 semanas.

Notavelmente, os pacientes não haviam atingido um platô na perda de peso ao final do estudo, sugerindo que um tratamento mais longo poderia produzir resultados adicionais.

Esse desenvolvimento é significativo para pacientes que buscam uma alternativa mais conveniente aos injetáveis como Wegovy e Ozempic.

Os comprimidos são mais fáceis de fabricar e distribuir em larga escala, o que poderia ajudar a aliviar a persistente escassez de oferta que tem afetado o mercado de medicamentos GLP-1 injetáveis.

O CEO David Ricks enfatizou o impacto potencial em uma declaração da empresa:

Estamos satisfeitos em ver que nosso mais recente medicamento incretínico atende às nossas expectativas de segurança e tolerabilidade, controle glicêmico e perda de peso. Aguardamos ansiosamente a divulgação de dados adicionais ainda este ano.”

A segurança está de acordo com as expectativas.

Os efeitos colaterais foram principalmente leves a moderados, com relatos de sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia.

Cerca de 8% dos pacientes que receberam a dose mais alta interromperam o tratamento devido a efeitos colaterais, o que, segundo analistas, está dentro de uma faixa aceitável.

Em comparação, as versões injetáveis da classe de medicamentos tendem a ter taxas de descontinuação semelhantes ou ligeiramente menores, embora sejam administradas semanalmente em vez de diariamente.

Analistas esperavam taxas de descontinuidade em torno de 9%, indicando que os resultados ficaram próximos da previsão.

A TD Cowen e outras empresas de investimento haviam previsto que os efeitos colaterais poderiam ser marginalmente piores com um comprimido oral diário.

Resultados mistos em métrica de diabetes

Apesar dos sinais positivos, o orforglipron ficou aquém das expectativas de alguns analistas em relação à redução da hemoglobina A1c, um marcador chave do diabetes.

O comprimido reduziu os níveis de açúcar no sangue em 1,3% a 1,6% em todas as doses após 40 semanas, a partir de um nível inicial de 8%.

Isso se compara a reduções de até 2,1% observadas em alguns pacientes que usam a injeção Ozempic da Novo Nordisk.

O resultado permanece clinicamente significativo, mas a diferença pode influenciar os padrões de prescrição se os médicos considerarem as injeções mais eficazes para o controle da glicose.

Ainda assim, a facilidade de uso da pílula pode ser suficiente para compensar isso em pacientes que priorizam a conveniência.

Olhando para os próximos registros regulatórios

A Eli Lilly planeja solicitar aprovação regulatória para o orforglipron no tratamento da obesidade até o final de 2025, com um pedido para diabetes previsto para 2026.

A empresa está atualmente conduzindo cinco ensaios em diabetes e dois em obesidade, com mais dados esperados ainda este ano.

O comprimido não é um medicamento à base de peptídeos, o que significa que é absorvido mais facilmente pelo organismo e não requer restrições alimentares, ao contrário do comprimido para diabetes Rybelsus da Novo Nordisk.

Isso poderia torná-lo mais atraente para uma população de pacientes mais ampla.

Analistas preveem que o mercado de GLP-1 poderá ultrapassar US$ 150 bilhões anuais até o início da década de 2030, com os medicamentos orais representando até US$ 50 bilhões.

A Eli Lilly, já líder com medicamentos injetáveis como o Mounjaro, pode consolidar sua posição dominante se o orforglipron for aprovado.

Com sua vantagem sobre concorrentes como AstraZeneca, Roche, Structure Therapeutics e Viking Therapeutics, a Eli Lilly está se posicionando para ser a primeira a oferecer uma terapia oral com GLP-1 amplamente disponível — e remodelar o cenário do manejo de doenças crônicas.