BCE corta juros em 25 pontos-base com a desaceleração da inflação, mas alerta que tensões comerciais obscurecem perspectivas de crescimento

O Banco Central Europeu reduziu na quinta-feira sua taxa de juros principal em 25 pontos-base, citando a desaceleração da inflação e os crescentes riscos ao crescimento econômico decorrentes das tensões comerciais e do pessimismo empresarial.

A medida estava de acordo com a maioria das expectativas.

Esta é a sétima redução da taxa de juros no último ano, enquanto o BCE tenta apoiar a economia da zona do euro em meio a um cenário global cada vez mais frágil.

A medida reduz a taxa de depósito do BCE para 2,25%, o nível mais baixo desde o início de 2023.

Reflete também as crescentes preocupações dentro do banco sobre a diminuição da confiança empresarial e as consequências econômicas das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

“A economia da área do euro tem demonstrado alguma resiliência face a choques globais, mas as perspectivas de crescimento deterioraram-se devido ao aumento das tensões comerciais”, afirmou o banco central na sua declaração de política monetária.

“O aumento da incerteza provavelmente reduzirá a confiança entre as famílias e as empresas.”

Em uma mudança notável de linguagem, o BCE abandonou sua avaliação anterior de que as taxas de juros eram “significativamente menos restritivas” e reconheceu que uma combinação de fatores poderia agora pesar mais sobre as perspectivas econômicas da zona do euro.

“O aumento da incerteza provavelmente reduzirá a confiança das famílias e das empresas, e a resposta adversa e volátil do mercado às tensões comerciais provavelmente terá um impacto restritivo nas condições de financiamento. Esses fatores podem pesar ainda mais sobre as perspectivas econômicas da área do euro”, afirmou.

A mudança reflete a visão do banco central de que os níveis atuais de juros estão agora no limite superior do que ele considera “neutro” — uma taxa que não estimula nem restringe o crescimento.

Embora essa faixa neutra esteja aproximadamente entre 1,75% e 2,25%, os formuladores de políticas enfatizaram que não se trata de um parâmetro fixo.

O BCE se abstém de fornecer orientação clara enquanto os mercados precificam mais dois cortes.

Apesar do corte na taxa, o BCE não ofereceu orientação clara sobre o caminho a seguir.

Em vez disso, reafirmou que as decisões futuras seriam tomadas reunião a reunião, dependendo dos dados econômicos.

Os mercados financeiros estão precificando pelo menos mais dois cortes de juros em 2025, e alguns analistas veem espaço para um terceiro, particularmente se as tarifas americanas e a volatilidade financeira global pesarem ainda mais sobre a economia da zona do euro.

Espera-se que a presidente Christine Lagarde enfatize esses riscos durante sua coletiva de imprensa.

Ela estimou anteriormente que as tensões comerciais e o choque de confiança resultante poderiam reduzir até meio ponto percentual do crescimento da zona do euro — um golpe significativo para uma região que já cresce a taxas modestas.

Lagarde também provavelmente observará a diminuição das pressões inflacionárias desde a última reunião do BCE em março.

Um euro mais forte, a queda dos preços da energia e a desaceleração das perspectivas de crescimento contribuíram para reduzir a ameaça da inflação.

Ela também pode ressaltar que as exportações chinesas poderiam deprimir ainda mais os preços globais se as tarifas americanas obrigassem Pequim a redirecionar mercadorias para a Europa e outros mercados.

Euro recua de máximas, mas mantém ganhos

Após o anúncio do BCE, o euro recuou ligeiramente para cerca de US$ 1,13, caindo dos recentes máximos vistos pela última vez no início de 2022.

Ainda assim, a moeda permanece cerca de 5% acima do dólar até agora em abril, impulsionada pela mudança no sentimento dos investidores e pelas crescentes expectativas de aumento dos gastos com defesa em países como a Alemanha.

Os próximos passos do BCE serão acompanhados de perto, enquanto os formuladores de políticas navegam por um delicado equilíbrio entre estabilizar a inflação e proteger a economia de choques externos.