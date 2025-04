Chefe do FMI alerta para incerteza econômica em meio às tensões comerciais entre EUA, China e UE

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduzirá suas previsões de crescimento global devido às crescentes tensões comerciais e à volatilidade do mercado, mas nenhuma recessão global é provável, disse a diretora-gerente Kristalina Georgieva na quinta-feira.

Georgieva falou na sede do FMI em Washington antes das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, enfatizando o custo econômico do que ela descreveu como uma reinicialização do sistema de comércio global.

As mudanças imprevisíveis nas políticas comerciais

Segundo a Reuters, a chefe do FMI descreveu um cenário de economia global abalada por ajustes inesperados na política comercial.

“As interrupções acarretam custos”, disse Georgieva em declarações preparadas, indicando que a perspectiva atualizada do FMI mostrará “reduções notáveis” no crescimento, bem como inflação mais alta em algumas regiões.

Ela citou O Mágico de Oz, dizendo: “Não estamos mais no Kansas”, enfatizando a quantidade sem precedentes de incerteza.

Ela alertou que a volatilidade já havia desencadeado sinais de estresse nos mercados financeiros, citando mudanças recentes na curva de rendimentos do Tesouro dos EUA.

Aumentos tarifários, repercussões globais

Segundo Georgieva, as recentes tarifas impostas pelos Estados Unidos, bem como as medidas retaliatórias adotadas pela China e pela União Europeia, aumentaram a tensão econômica global.

Essas medidas elevaram as taxas tarifárias efetivas dos EUA a níveis não vistos em décadas, provocando contramedidas que agora afetam economias em todo o mundo.

“Enquanto os gigantes se enfrentam, os países menores ficam presos nas correntes cruzadas”, segundo Georgieva.

Como os Estados Unidos, a União Europeia e a China são os três maiores importadores do mundo, suas tensões têm consequências de longo alcance para economias menores e emergentes, particularmente aquelas já vulneráveis a condições financeiras mais restritivas.

Dor a curto prazo e riscos a longo prazo

Embora algumas grandes economias possam receber um impulso temporário de investimentos domésticos em reação às tarifas, Georgieva alertou que as vantagens demoram a surgir e são distribuídas de forma desigual.

O protecionismo de longo prazo, por outro lado, quase certamente prejudicará a produtividade e a criatividade.

“O protecionismo corrói a produtividade a longo prazo, especialmente em economias menores”, disse Georgieva.

Ela argumentou que, ao proteger as indústrias da concorrência estrangeira, os governos correm o risco de impedir a inovação e o empreendedorismo.

Georgieva também instou os governos a manterem-se comprometidos com as reformas econômicas e financeiras, citando a necessidade de uma política monetária credível e ágil, uma supervisão financeira eficaz e a salvaguarda dos fluxos de ajuda aos países de baixo rendimento.

Ela também enfatizou a necessidade de flexibilidade cambial para as nações emergentes, afirmando que isso as ajudaria a lidar com choques globais recorrentes.

Georgieva fez um apelo claro à diplomacia, encorajando as principais economias do mundo a retornarem à mesa de negociações e a estabelecerem um acordo comercial que promova a abertura, ao mesmo tempo em que reverta o crescimento das tarifas e das barreiras não tarifárias.

“Precisamos de uma economia mundial mais resiliente, não de uma deriva para a divisão”, respondeu ela. “Todos os países, grandes e pequenos, podem e devem desempenhar o seu papel para fortalecer a economia global numa era de choques mais frequentes e severos.”