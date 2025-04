Os mercados de ações indianos mantiveram sua robusta trajetória ascendente na quinta-feira, 17 de abril, culminando em uma quarta sessão consecutiva de ganhos com avanços significativos em todos os setores.

Impulsionados pelo forte interesse de compra, particularmente em ações financeiras, e apoiados por sinais globais positivos, os índices de referência fecharam firmemente em território positivo, atingindo marcos notáveis.

O sentimento otimista era palpável durante todo o dia de negociação. No fechamento, o BSE Sensex se manteve firme em 78.553,20 pontos, tendo subido impressionantes 1.508,91 pontos, ou 1,96%.

O índice mais amplo NSE Nifty 50 refletiu essa força, subindo 414,45 pontos, ou 1,77%, para fechar confortavelmente em 23.851,65.

A amplitude do mercado foi decididamente positiva, com aproximadamente 2.340 ações em alta em comparação com 1.468 em baixa na BSE, enquanto 149 ações permaneceram inalteradas.

Essa ampla participação deu força ao rali, elevando a capitalização total de mercado das empresas listadas na BSE em substanciais 4,33 lakh crore de rúpias, para 419,33 lakh crore de rúpias, de acordo com reportagens da mídia.

O setor financeiro e os bancos lideram a ofensiva.

Liderando o avanço do dia estavam as ações bancárias e financeiras.

O índice Bank Nifty subiu quase 2,2%, impulsionado por fortes compras em componentes de peso como HDFC Bank e ICICI Bank.

Significativamente, esses ganhos se materializaram pouco antes da divulgação programada dos resultados do quarto trimestre dos bancos, em 19 de abril.

A contribuição coletiva dos principais players bancários – HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, SBI e Kotak Mahindra Bank – representou impressionantes 730 pontos do aumento total de 1.500 pontos do Sensex, destacando seu papel crucial na alta.

O interesse contínuo de compra por parte de Investidores Institucionais Estrangeiros (IIEs) alimentou ainda mais a alta.

Dados mostraram que os investidores estrangeiros institucionais (FIIs) permaneceram compradores líquidos pelo segundo dia consecutivo, adquirindo ações indianas no valor de 3.936 crore de rúpias na quarta-feira.

Isso elevou o total de suas compras líquidas em apenas dois dias para mais de 10.000 crore de rúpias, sinalizando uma forte confiança nas perspectivas do mercado indiano.

Contexto global favorável e otimismo em relação às negociações comerciais

Sinais positivos também emanaram do cenário internacional.

Os mercados asiáticos geralmente subiram enquanto os investidores avaliavam as negociações comerciais em andamento entre os Estados Unidos e o Japão.

Embora a incerteza geral em relação às políticas tarifárias do presidente Donald Trump tenha mantido o sentimento um tanto frágil, sinais de progresso ofereceram apoio.

O índice Nikkei do Japão subiu 1,35% com o início das negociações, com o presidente Trump participando inesperadamente das discussões e declarando “grande progresso” ao lado do negociador japonês Ryosei Akazawa.

Dólar mais fraco e petróleo estável oferecem suporte.

A depreciação do dólar americano reforçou ainda mais o sentimento em relação a mercados emergentes como a Índia, uma vez que um dólar mais fraco normalmente incentiva a entrada de capital estrangeiro e apoia a moeda nacional.

O índice do dólar ficou próximo de 99,57 na quinta-feira, uma queda significativa em relação aos níveis em torno de 109,88 vistos no início de fevereiro, aumentando o apetite por risco.

Além disso, a relativa estabilidade nos mercados globais de petróleo trouxe alívio. Com o Brent crude oscilando em torno de US$ 66,46 o barril e o WTI americano próximo a US$ 63,2, as preocupações com a inflação impulsionada pelas importações diminuíram um pouco.

Preços mais baixos do petróleo bruto são geralmente benéficos para a Índia, um grande importador de petróleo, ajudando a aliviar a pressão sobre seu déficit em conta corrente e a inflação.

O sentimento positivo contínuo decorrente da decisão anterior do Presidente Trump de adiar tarifas adicionais sobre muitos países, incluindo a Índia, até 9 de julho, também contribuiu para o ambiente de mercado favorável.

Força setorial e ações em movimento

O otimismo foi generalizado em todos os setores, com todos os principais índices fechando em alta.

Telecomunicações, bancos públicos, petróleo e gás, farmacêuticas, automotivas, energia e bancos privados registraram ganhos entre 1% e 2%. Os índices de média e pequena capitalização também participaram, cada um adicionando 0,5%.