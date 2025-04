O serviço sem fio descentralizado Helium Mobile chamou a atenção ao superar as principais empresas de telecomunicações dos EUA, incluindo AT&T, Verizon e T-Mobile, em novas assinaturas pré-pagas.

O cofundador do projeto, Amir Haleem, destacou a observação no X, revelando duas semanas de crescimento de assinantes com uma trajetória ascendente notável.

O HNT refletiu o impulso constante com suas ações de preço otimistas na semana passada.

A altcoin saltou de uma mínima de 7 dias de US$ 2,601 para US$ 4,22 em 13 de abril – um aumento de 62% – antes de recuar para US$ 3,50 no momento da publicação.

O desempenho impressionante destaca o entusiasmo constante dos investidores pelo token digital.

Com as telecomunicações tradicionais enfrentando escrutínio sobre transparência e preços, a Helium Mobile ganha força devido ao seu modelo descentralizado e custos mais baixos.

Entendendo a descentralização da Helium Mobile

Enquanto os sistemas de rede tradicionais dependem de torres de celular, a Helium Mobile utiliza uma rede de pequenas empresas e indivíduos que operam hotspots compatíveis com Helium.

Ele facilita a comunicação entre dispositivos sem fio de baixa potência e o envio de dados através de seus nós (também pontos de acesso).

Os hotspots incorporam o serviço sem fio como um dispositivo de mineração. Assim, os operadores de nós podem minerar e desfrutar de incentivos no HNT nativo.

A Helium Mobile permite que dispositivos acessem a internet sem hardware de satélite que consome muita energia ou tarifas de celular caras.

Os hotspots garantem cobertura sem fio e recompensas em HNT.

O hélio cria uma rede sem fio de propriedade de pessoas comuns, não de grandes empresas, aumentando a acessibilidade à internet e reduzindo os custos.

Os planos pré-pagos ganharam popularidade à medida que os usuários buscam flexibilidade. As tarifas mais baixas tornam a Helium Mobile excepcional.

Os usuários podem enviar mensagens de texto, falar e transmitir conteúdo usando apenas US$ 20 por mês.

A Helium Mobile atingiu um marco crucial em 2 de abril ao adicionar mais de 20.000 hotspots em um único dia.

Além disso, os assinantes recebem tokens MOBILE e HNT pela validação da rede e mapeamento de cobertura.

O crescimento explosivo de assinantes

A mais recente publicação no X do cofundador da Helium revela um crescimento parabólico nas assinaturas pré-pagas diárias.

O aumento notável de 115 para 1.079 em duas semanas fez com que ele superasse consistentemente suas metas de assinatura de 24 horas.

Isso representa um desempenho notável para um player relativamente novo no setor de telecomunicações.

Isso fez com que superasse empresas como Verizon, T-Mobile e AT&T no crescimento de assinantes pré-pagos no primeiro trimestre de 2025.

Preço do HNT surfando na onda de alta

O token nativo do ecossistema Helium teve uma alta em meio ao aumento de assinantes.

O HNT manteve a tendência de alta nas últimas sessões, mesmo com as criptomoedas enfrentando dificuldades em meio às incertezas macroeconômicas.

Está sendo negociado a US$ 3,49 após ganhar quase 7% nas últimas 24 horas.

O aumento de mais de 100% no volume diário de negociação sinaliza um interesse ampliado na altcoin, sugerindo ganhos contínuos nas próximas sessões.

Chart by Coinmarketcap

Manter a estrutura atual poderia levar o HNT a revisitar sua máxima semanal de US$ 4,22 e a subir ainda mais.

O analista de criptomoedas Lemoshi prevê fortes tendências de alta após o último reteste.

Ele acredita que o token atingirá US$ 5,2 – um aumento de aproximadamente 50% em relação aos preços atuais.

No entanto, o sentimento geral do mercado de criptomoedas pode influenciar o desempenho do HNT, com um pessimismo amplificado atrasando a alta e ações otimistas sustentando ralis prolongados.