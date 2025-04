O Japão navegou por mais um ano de déficits comerciais gerais, mas um superávit crescente com os Estados Unidos emergiu como um ponto crítico de foco, particularmente enquanto negociadores japoneses se envolvem em discussões tensas com a administração Trump sobre tarifas potenciais e existentes.

Dados do Ministério das Finanças divulgados na quinta-feira pintam um quadro complexo da dinâmica comercial do Japão em meio a atritos econômicos globais.

Estatísticas provisórias revelaram que, no ano fiscal encerrado em março, o Japão registrou um déficit comercial global totalizando 5,2 trilhões de ienes (aproximadamente US$ 37 bilhões).

Este foi o quarto ano consecutivo em que o país importou mais bens e serviços do que exportou no total.

Os fatores determinantes incluíram um aumento de 4,7% nas importações anuais, agravado por um iene japonês mais fraco, o que inflacionou o custo de trazer mercadorias para o país.

No entanto, as exportações totais também aumentaram 5,9%, impulsionadas por fortes remessas de veículos e chips de computador, além de um influxo notável de turistas estrangeiros cujos gastos contam como exportações.

Em contraste, a relação comercial do Japão com os Estados Unidos produziu resultados significativamente diferentes.

O superávit comercial com os EUA disparou para 9 trilhões de ienes (cerca de US$ 63 bilhões) durante o mesmo ano fiscal.

Esse desequilíbrio crescente representa uma questão particularmente sensível para o presidente dos EUA, Donald Trump, que frequentemente tem como alvo esses superávits em sua retórica comercial.

Navegando pelo labirinto tarifário

A divulgação desses números coincide com as negociações em andamento em Washington, onde autoridades japonesas estão trabalhando para neutralizar as ameaças de tarifas dos EUA.

O Japão, um aliado chave de longa data e grande investidor nos Estados Unidos, empregando centenas de milhares de americanos, encontra-se navegando em um ambiente comercial desafiador.

O presidente Trump anunciou inicialmente, em 2 de abril, planos para impor tarifas amplas, incluindo uma possível taxa de 24% sobre as importações do Japão.

Embora as reações do mercado tenham levado a uma suspensão parcial de 90 dias dessas novas tarifas para muitas nações (excluindo a China, que enfrentou aumentos de até 145%), o Japão ainda enfrenta barreiras comerciais significativas.

Atualmente, enfrenta uma tarifa básica de 10% sobre diversos produtos, além de impostos de 25% recentemente impostos sobre exportações cruciais como carros, autopeças, aço e alumínio.

Essas funções representam um desafio considerável para a administração do primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

Tendências mensais e fluxos variáveis

Analisando dados mais recentes, o Japão registrou um superávit comercial de 544 bilhões de ienes (cerca de US$ 4 bilhões) apenas no mês de março.

As exportações de março registraram um aumento de quase 4% em relação ao ano anterior, marcando o sexto mês consecutivo de crescimento, embora o ritmo tenha diminuído ligeiramente em comparação com fevereiro.

As exportações para os EUA cresceram 3% em março, enquanto os embarques para a região asiática mais ampla aumentaram 5,5%.

Notavelmente, embora as exportações diretas para a China tenham diminuído, os embarques aumentaram para outras economias asiáticas, como Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul.

Esse padrão levou alguns analistas a especular sobre mudanças estratégicas nas rotas comerciais.

“Isso provavelmente se deve ao redirecionamento das exportações dentro da Ásia para evitar conflitos tarifários com os EUA”, comentou Min Joo Kang, economista sênior do ING, em um relatório.

Concessões no horizonte?

As altas apostas das negociações em curso alimentaram especulações entre alguns analistas de que Tóquio poderia eventualmente oferecer concessões para apaziguar Washington, potencialmente envolvendo o aumento das importações de produtos agrícolas americanos, como arroz.

O arroz é um alimento básico culturalmente significativo e tradicionalmente protegido no Japão, mas a recente escassez interna elevou os preços, talvez criando uma oportunidade para tal medida.

Enquanto as negociações prosseguem, a justaposição do déficit comercial global do Japão com seu superávit substancial e crescente com os Estados Unidos sublinha as complexas pressões que moldam o comércio global e as relações bilaterais sob o atual regime tarifário.